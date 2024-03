Estos son los cortes de tráfico que provocará la llegada del rey Felipe VI a Valladolid

Noticias relacionadas El rey Felipe VI visitará Valladolid para presidir el aniversario del Regimiento Farnesio

El rey Felipe VI va a visitar Valladolid esta semana. En concreto va a ser el próximo jueves 7 de marzo con motivo del 375 aniversario del Regimiento de Caballería Farnesio 12, que pasa por ser el más antiguo de España y uno de los más antiguos del mundo.

El monarca se va a encargar de presidir este solemne acto en el que se va a hacer una pequeña reseña histórica y también un homenaje a los que dieron su vida por España y que va a culminar con el desfile de los asistentes.

La Policía Municipal de Valladolid ha informado de los cortes que se van a producir con motivo de dicho acto. Ya desde el miércoles, 6 de marzo, cuando, a las 8.30 se produzca la llegada del convoy militar a las 8.30 y que pueden provocar cortes puntuales a su paso desde la Ronda Norte, Av. Burgos hasta la Acera Recoletos.

En el ensayo completo que se va a desarrollar desde las 10.30 horas se producirán cortes puntuales desde las 10.15 horas desde la Acera Recoletos, pasando por Plaza España, Calle Miguel Íscar, Plaza Zorrilla, Paseo de Zorrilla hasta la calle de San Ildefonso y Paseo Filipinos hacia Acera Recoletos.

Cortes al tráfico el jueves, 7 de marzo:

- Llegada de unidades blindadas desde las 7:30 h. aproximadamente.

- CORTE TOTAL desde las 8:00 h. a las 15:00 h. de: C/ María de Molina

(desde Pza. Zorrilla hasta C/ Doctrinos), C/ San Ildefonso, Pza. Tenerías, C/

Juan de Juni, Pº Zorrilla, Pº Filipinos, Pza. Colón, C/ Gamazo y Pza. España.

- Llegada por Pza. Colón-Acera de Recoletos presidencia del Acto 11:00 h.

- Inicio del ACTO 375 aniversario a las 11:00 h.

LUGAR:

- Paseo Central del Campo Grande, Pza. Zorrilla y Paseo Zorrilla, número 2.

Incidencias en el tráfico:

Además de las calles del recorrido, que se cortarán al tráfico, es previsible que se

produzca una mayor intensidad de tráfico para los vehículos que circulen por las

siguientes vías: López Gómez, Plaza Madrid, Dos de Mayo, Paseo Isabel la Católica,

Hospital Militar.

La Acera de Recoletos permanecerá cortada al tráfico durante el Acto Militar, de 8 a

15 horas aproximadamente. A esa hora se abrirá el tramo de C/ María de Molina.