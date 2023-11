El médico vallisoletano que ha conquistado con su voz a Alejandro Sanz, Marlon y Arnau Griso: "Me quedé loco”

Gon Abril es un médico y artista vallisoletano que se ha dado a conocer compartiendo vídeos en los que, además de cantar sus propios temas, también versiona canciones de algunos de los cantantes más reconocidos a nivel internacional.

Poco a poco ha ido ganando más seguidores, lo que le ha llevado a hacerse su propio hueco en el mundo de la industria musical y, con ello, a protagonizar actuaciones en directo en las que combina sus composiciones con las de grandes figuras del sector.

A sus 26 años, Gon Abril ha logrado cautivar a miles de personas, entre las que también se incluyen algunos de sus artistas favoritos como Alejandro Sanz. De hecho, en los últimos días su nombre ha sonado con más fuerza de lo habitual por un suceso que ha tenido que ver, precisamente, con el célebre cantante madrileño.

El pasado 5 de noviembre el vallisoletano subió a su perfil de Instagram un vídeo en el que aparecía protagonizando una 'cover' de 'Corazón Partío', uno de los temas más míticos de Sanz, con motivo del 26 aniversario de su lanzamiento y motivado por lo tanto que le gusta el artista y su música.

Lo que jamás pensó es que dicha publicación llegaría a su autor. Pero así fue. Tal fue la sorpresa que se llevó Gon Abril cuando apenas unas horas después de publicar el vídeo, el mismísimo Alejandro Sanz lo compartió en sus historias de la misma red social junto a unos emoticonos en señal de felicitación y tras comentar con unas palmas el vídeo y empezar a seguir al joven cantante.

El médico y cantante Gon Abril en un concierto en la plaza Mayor de Valladolid @gonabril_ Instagram

Lejos de querer dejar pasar lo que para él estaba siendo un auténtico sueño, Abril, sin todavía poder creérselo, compartió con sus 14.000 seguidores el 'post' de Sanz, aprovechando también la ocasión para agradecer al artista internacional este emotivo gesto de reconocimiento que le tenía tan emocionado: "Esto es muy loco. Gracias maestro", escribió en la publicación.

De este suceso ha querido hablar en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en la que también ha dado a conocer su historia.

"En el mejor de los escenarios no habría imaginado esa respuesta. Yo no sabía nada, es que ni me había dado cuenta y al día siguiente me escribió un amigo diciéndome: 'Oye, Gon, creo que no lo has visto, pero Alejandro Sanz te acaba de seguir, de comentar y de repostear'. Me metí corriendo a verlo y fue increíble, me quedé loco y me emocionó", ha confesado al respecto. A lo que ha añadido: "Que yo tenga el reconocimiento de un grande como él es increíble y que una figura como Alejandro se haya fijado en mí y que encima haya compartido algo que he hecho de una canción suya, creo ahí ya sobran las palabras".

Lo más curioso de todo es que esta no es la primera vez que le ocurre algo así. Hace tiempo ya le pasó algo similar con el grupo Marlon y con Arnau Griso: "Subí una de sus canciones y también la repostearon. Estas cosas siempre se agradecen y ver que no solo le gusta a mi público sino también a los propios autores de las canciones que versiono es un plus", ha espetado.

Gon no solo cree que el llegar a artistas de este calibre puede abrirle "muchas ventanas o una puerta grande" en el mundo de la música, sino que, además, piensa que "artistas como Alejandro pueden darte unas posibilidades de repercusión a nivel de difusión que en el punto en el que estoy ahora mismo como artista "emergente" me puede venir super bien". Y a la vista está, ya que, a raíz de que el madrileño reposteara su 'cover', los seguidores del vallisoletano empezaron a crecer como la espuma: "También me enviaron muchos mensajes diciéndome que me acababan de descubrir y que vaya regalo, y para mí ese tipo de cosas son lo bonito de la música, que valoren el arte que me sale compartir. Cosas como estas me recuerdan que estoy aquí por algo y que lo que estoy haciendo debe valer algo", ha expresado.

Música VS Medicina

El interés de Gon por la música viene desde bien pequeño, ya que, aunque nunca ha llegado a tener un sueño claro, sí es verdad que "siempre he sido muy artista". Él era de los que cogía una guitarra de juguete simulando ser músico y cantante, y de los que al día siguiente le daba por ser actor. "Tenía algo dentro de mí que me llevaba al mundo del artisteo".

Y es que, aunque sí aprendió a tocar la guitarra en el coro de la iglesia a la que iba de pequeño, no fue hasta hace seis años cuando empezó a dedicarse a esto más en serio.

Todo fue a raíz de tener que esperar un año más para poder entrar a la carrera porque no sacó suficiente nota en Selectividad. Entonces, en ese año empezó a descubrir que la música le llenaba, por lo que decidió hacer pública su cuenta de Instagram e ir subiendo vídeos de manera más frecuente de lo habitual.

A consecuencia de esto, Gon observó que los seguidores le iban aumentando con el paso de los días y que cada vez eran más los usuarios que compartían sus vídeos, por lo que dos o tres años después, al tiempo que estudiaba Medicina, se lanzó a explorar el mundo de la composición: "Vi que la música no era ninguna tontería para mí y que era algo muy fuerte en mi vida, así que empecé a escribir mis letras", ha explicado.

La primera que publicó se remonta al 2018 y a día de hoy son en torno a una decena las que ha compartido con sus miles de seguidores y con todos aquellos que le acompañan en sus actuaciones en directo.

Gon Abril cantando en un concierto Claudia Crespo

Ahora, según ha confesado, está muy centrado en sus próximos lanzamientos, los cuales llegarán en los meses venideros: "Voy a sacar mucha música mía y tengo muchas ganas de seguir componiendo, de que la gente lo escuche y de seguir dándome a conocer poco a poco en los escenarios. Además, tengo muchas ganas del año que viene porque hay gente muy importante en la industria que se ha unido a mi proyecto y estoy bastante ilusionado. Creo que va a merecer la pena", ha revelado.

Sin embargo, su vida no solo se resume a la música, sino también a la medicina, pues a día de hoy ejerce como médico en su ciudad natal. De hecho, actualmente esta es su verdadera profesión, ya que, aunque sí obtiene ingresos de la música, todavía no ha llegado al punto de poder vivir de ella.

Sí es algo que le gustaría, pero también es cierto que no es algo que busca día a día, ya que, además, le costaría Dios y ayuda renunciar a la que también considera una de sus principales pasiones: "Mi andadura en la música la estoy disfrutando mucho, pero no sé hasta dónde me gustaría llegar. He pasado temporadas de querer aparcar un poco la medicina para poder centrarme más en la música y también ha habido momentos en los que pensaba que el estar intentando ganarme un hueco en la música no tenía sentido y que lo más fácil era quedarme con la medicina, pero al final por unas cosas o por otras las he ido llevando a las dos de la mano hasta el punto de que ya es rutina. Ahora no concibo mi vida de otra manera, así que hasta donde llegue, llegué", ha confesado el vallisoletano.

Lo que sí tiene claro es que el hecho de que se le planteen oportunidades en la música es mucho más complicado que volver a la medicina si algún día decidiese aparcarla por un tiempo. Por ello, aunque tendría que ver muy bien la situación, si se le presentase la oportunidad de convertir su pasión por la música en su principal profesión lo más probable es que probase suerte: "Me tendría que ver, pero por intentarlo no me importaría aparcar mi trabajo como médico, aunque ni con esas me desligaría de la medicina por completo", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan