El malestar de un pueblo vallisoletano con Jeff Bezos, su pariente más rico del mundo: “Lo que tiene que hacer es meter pasta aquí”

“Este señor ya lo dije yo, no tiene los pies en la tierra, los tiene en la luna, y mira, unos años después se confirmó”. Habla Goyita, vecina de Villafrechós (Valladolid) de 78 años, sobre el mismísimo Jeff Bezos, el creador de Amazon y una de las personas más ricas del mundo. No, no es casualidad. Puede hablar de él, como se suele decir en los pueblos ‘son parientes’. Su marido, Fidencio Bezos (que quede claro el apellido) es familiar del que dicen tiene una fortuna valorada en 144,6 mil millones de dólares. Y subiendo.

Bezos, Jeff, no escatima en gastos. Tiene, por decir algo, una mansión en Beverly Hills por valor de 165 millones de dólares, un megayate Koru Y721, valorado en 500 millones de dólares, y se acaba de comprar una nueva casa en Florida por 68 millones de dólares donde será vecino de grandes personalidades como Ivanka Trump. Ahora su objetivo es ir a la luna. “Si es por estar tranquilo que venga a Villafrechós, que aquí va a estarlo mucho más”, bromea Miguel Ángel Gómez, alcalde del municipio desde hace casi dos décadas.

Y es que los orígenes de Jeff Bezos se encuentran aquí, en este pueblo de menos de 500 habitantes y que se encuentra a 50 kilómetros de Valladolid. Aquí nació su abuelo paterno, Salvador Bezos. Sin embargo, como muchas otras familias, cuando llegaron los tiempos de poca bonanza la familia tuvo que emigrar a Cuba. Eran comienzos del siglo XX. Es aquí donde nació Miguel Ángel Bezos, quien posteriormente se enamoraría de Jacklyn Gise, en esta historia parte vital ya que es la madre biológica de Jeff. El amor triunfó y se casaron. Y pasó así a ser su padre adoptivo con cuatro años. No hubo problemas y recibió el apellido de origen castellano. El que posteriormente ha sido el hombre más rico del mundo (en competencia con su enemigo Elon Musk) comenzaba una historia que le iba a unir a un pueblo a casi 7.000 kilómetros, en plena España Vaciada, o como les gusta decir a los lugareños “olvidada por los políticos”. Volviendo a Jeff y a su padre, su vida en Cuba no fue fácil porque la dictadura de Fidel Castro le sorprendió con 15 años. La 'Operación Pedro Pan' puesta en marcha por congregaciones religiosas, les envió a Estados Unidos. Allí se graduó en un instituto de Delawares y, posteriormente, estudió Ingeniería en la Universidad de Nuevo México que le serviría para trabajar como ingeniero en la petrolera Exxon. Una especie de cuento con final feliz. Fue en Miami donde ya se asentaron.

Fidencio Bezos, pariente de Jeff, y su mujer Goita posan en su casa

2011: Bienvenido Mr. Bezos

Y sí, Bezos y su familia son conscientes de sus raíces. En 2011, sin avisar se presentaron. Eso sí, al más puro estilo ‘Bienvenido Mr. Bezos’ con siete guardaespaldas y varios coches de lujo. Comieron en el restaurante 'El Baluarte', ya cerrado y que ahora es propiedad del banco. “No lo quiere coger nadie”, apunta el alcalde. El alcalde recuerda que llegaron con dos chicas que cuidaban a los niños. "Todos ellos muy educados y discretos". Luego visitaron el cementerio y buscaron vecinos apellidados Bezos, como hemos hecho en El ESPAÑOL Noticias de Castilla y León. Y es fácil, porque este apellido es muy usado aquí, afirma Jesús, en su caso, con el Bezos de segundo.

Restaurante 'El Baluarte', ya cerrado, donde comieron Bezos y su familia

Dos años después se volvió a tener noticias. José Ignacio Wert, famoso por su ley de Educación, condecoró a Miguel Ángel Bezos con la Gran Cruz de Alfonso X como reconocimiento a su labor con la Bezos Family Foundation. En la Universidad de León se aplaude una donación millonaria para la investigación contra el cáncer. Regreso a Madrid. Allí estuvo el alcalde, incansable, para recordarle sus orígenes. Hubo buenas palabras, pero desde entonces nada se supo. Y no será porque desde el Ayuntamiento no se ha insistido. Pero no se pide dinero por pedirlo o para que se quede en el banco, se hace para revitalizar una comarca tan necesitada de población. La idea ya estuvo sobre la mesa de los Bezos, los americanos. ‘Bezos Origin’, un proyecto tasado en varios millones de euros y que consistía en un parque temático sobre Star Wars (La Guerra de las Galaxias), con edificios autosuficientes, con un museo dedicado a él, "con unas placas solares y unas torres eólicas", con una parte dedicada a la investigación, con hoteles y restaurantes. En definitiva, con todo lujo de detalles, como le gusta a Jeff. Se hizo de corazón, con buena fe y recibió respuesta vía correo electrónico del padre, de Miguel Ángel: "proyectos como estos tengo todos los días sobre la mesa". Jarro de agua fría para el alcalde y para el pueblo: “Pero ninguno con tus orígenes”, reprocha Gómez.

Miguel Ángel Bezos recibe la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X ‘El Sabio' ICAL

La insistencia no ha tenido premio. “Si no eres terco, te rendirás de tus propios experimentos antes de tiempo. Y si no eres flexible, no verás una solución distinta al problema que intentas resolver”, es una frase del propio Jeff Bezos, algo que se puede aplicar a Villafrechós. Nunca han bajado los brazos, pero desde la distancia y el respeto.

Pregón y hasta una mansión para vivir

Ha sido propuesto para dar el pregón de las fiestas o incluso le han ofrecido una vivienda enorme de 1.000 metros cuadrados que dejó en herencia una antigua vecina al Ayuntamiento. Solo hubiese hecho falta repararla y ponerla a punto. Pretendían un efecto llamada, “dinero llama a dinero”, apunta el alcalde. Algo tan simple como decir que Bezos tiene una casa en Villafrechós, incluso sin venir. Pero ni por esas. Hasta que Bezos, el hombre más rico del mundo, se decida a apostar por sus raíces, en este pueblo seguirán viviendo de la agricultura y de la ganadería.

Vivienda que fue ofrecida a Jeff Bezos

Villafrechós no tiene en mente hacerle una calle, una plaza o hijo predilecto. “Ya no quiero insistir más”, asegura el alcalde. El pueblo quiere un gesto o un detalle de Bezos con sus orígenes. Por eso, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León es invitado a varias casas del pueblo para conocer su opinión sobre el que podría ser su vecino más ilustre.

“Que no olvide los orígenes de su padre”

Dori Bezos Román es muy directa hablando. Aunque se fue con 15 años a Barcelona “para ganarse la vida”, mantiene esa sinceridad castellana cuando habla que siempre reflejaba Miguel Delibes en sus obras. “Lo que tiene que hacer es poner pasta para este pueblo”, exclama en el corral de su casa. Haciendo memoria recuerda que es “pariente muy lejano” de Jeff porque era familia de su padre. Sin embargo, no tiene ningún recuerdo. Ahora ha vuelto a Villafrechós hace cuatro años junto a su marido. “Nos hubiera gustado que hiciera cosas por el pueblo, hay que tener más arraigo por un pueblo que vio nacer a sus antepasados”. Dori cree que el reclamo del dueño de Amazon hubiera sido “perfecto” para atraer a más gente e inversiones. La vecina agradece todo lo que ha hecho al alcalde del pueblo. “Más no se puede hacer, si hubiera tenido voluntad, ya se hubiera pronunciado”, lamenta.

Dori Bezos y su marido Jordi posan en el corral de su casa en Villafrechós

Para terminar volvemos a Fidencio Bezos y su mujer, Goyita, que discuten del parentesco del protagonista de esta historia. “Los tatarabuelos eran hermanos”, apunta ella que saca pecho para recordar que “es el mismo Bezos que el de mi marido. Ahora lo tiene también mi hijo y lo tienen mis nietos, y como son dos chicos esperemos que también lo prolonguen”, afirman. Y es que en Villafrechós están muy orgullosos de un apellido que es “muy de aquí”, no porque lo lleve el magnate de Albuquerque.

Goyita no da puntadas sin hilo y tiene claro por qué Jeff no ha querido saber nada del pueblo. “Este buscaba algo, buscaba un título de conde o de duque que hubiera en este pueblo, como ocurre en otras zonas, porque eso da mucho prestigio en Estados Unidos. Si lo hubiera encontrado se desarma, pero como no había nada no ha querido saber nada”. Genio y figura. A sus 78 años Goyita, ávida de conocimientos, se ha convertido en una experta en Internet, “no me queda otra y desde el sofá resuelvo muchas cosas”, apunta. En estos momentos se encuentra a la búsqueda en Google de un andador para comprarlo y poder moverse mejor "porque los años no perdonan". Seguramente lo haga por la plataforma Amazon. Lamentablemente Jeff Bezos no lo sabrá.

