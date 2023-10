El televisivo David Botello llega a Valladolid para divulgar la historia a través del humor: "Felipe V es el Quijote de los reyes"

Guionista, escritor, presentador, productor de televisión, actor, dramaturgo y desde hace poco monologuista. Hablamos de David Botello, quien se ha inmiscuido ahora en el mundo del humor para divulgar la historia, todo ello enmarcado en un proyecto que comenzó hace ocho años y en el que busca apostar en estos momentos por esta nueva fórmula con su actuación 'Felipe V, el rey que nos salió rana'.

Un monólogo que saldrá por primera vez de Madrid, donde lleva defendiéndolo en los teatros Luchana de la capital desde abril, y que llega este sábado al Teatro Zorrilla de Valladolid. "Es una plaza que me apetecía mucho enfrentarme a ella", reconoce en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Botello ha dedicado prácticamente toda su vida a ser guionista, un rol en el que siempre buscaba historias para "poder compartir". "Las más interesantes eran las que ya habían pasado. En casi todos los proyectos intentaba meter alguna pildorita de historia y hace ocho años me dije que no quería jubilarme sin intentarlo. Ahora puedo decir que estoy viviendo de la divulgación científica. Es un reto y un logro que he conseguido y que me enorgullece", afirma.

David Botello en uno de los monólogos 'Felipe V, el rey que nos salió rana', en Madrid Foto cedida

En esta nueva versión profesional, Botello cuenta la vida de Felipe V, quien para él es un "personaje muy paradójico" y el "Quijote de los reyes y los Borbones". "Tiene un lado personal y privado que desde hace muchos años me interesaba. Tenía un montón de enfermedades mentales y esto le llevaba a vivir las cosas de una forma diferente. Tuvo varios episodios que le colocan al lado del personaje de Don Quijote, que tiene el drama intrínseco y Cervantes al mismo tiempo lo escribió como una comedia", compara el madrileño.

Hijo del monarca francés Luis XIV, Felipe V, explica Botello, se pasó los últimos 20 años de su vida intentando renunciar al trono. Un objetivo que sí consiguió con la abdicación en favor de su hijo Luis I, pero que a los pocos meses falleció de forma temprana y tuvo que regresar al trono. "Este segundo reinado sobre todo le pasó factura en su salud mental y acabó muy mal", señala el televisivo madrileño.

"La comedia es una de las partes que más acercan cualquier historia al público"

Conjugar la historia con el humor es el "verdadero reto" al que se enfrenta Botello, que como divulgador su objetivo principal es "desempolvar la historia y sacarla de las bibliotecas y de las grandes instituciones", las cuales, eso sí, admite que hacen un "trabajo encomiable". "Acercarla a la gente es lo que hacemos los divulgadores. He probado de todo, he escrito varios libros, tengo dos programas de radio y faltaba esta conexión directa con la gente. La comedia es una de las partes que más acercan cualquier historia al público. Es un cóctel de contenido muy interesante. El monólogo es un escenario en el que no me había embarcado nunca y me estoy sintiendo cada vez más cómodo", subraya.

En 'Felipe V, el rey que nos salió rana', el público descubrirá un personaje que "todos conocemos sus grandes titulares", pero no "cómo ha sido su vida". "Lo que voy a llevar a Valladolid es el descubrimiento de una parte muy desconocida de un rey que tuvo serios problemas mentales y que fue una marioneta en manos de un montón de gente que lo iba manipulando a lo largo de su vida. Cosechando también la risa de la gente que es el reto", puntualiza Botello.

Además, es un espectáculo del que podrán disfrutar todos, tanto grandes como pequeños, ya que puede servir a los niños para familiarizarse con la historia. "Es fundamental llevar la historia a las aulas y a la gente joven, que son los que tienen que entenderla para no caer en los mismos errores. Ojalá mucha gente se sume a este carro de contar la historia de forma divertida para que todos nos aficionemos más", desea.

"Vino siendo un príncipe azul rubito que iba a sustituir a Carlos II, pero al final se acabó convirtiendo en rana"

El propio título del monólogo ya indica una gran parte de la vida de Felipe V, que llegó a trastornar sus horarios porque tenía miedo a que el sol lo atacase y le cortase la cabeza. Era un monarca que hacía vida de noche, "como los vampiros", llegando una vez a lo que Botello denomina el "universo quijotesco". "Del poco dormir se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio y una de las cosas que sucedió es que un día, estando en el Alcázar de Sevilla, se despertó pensando que era una rana y se puso a cuatro patas, a croar y hay quien dice que llegó incluso a zambullirse en uno de los estanques de los jardines. Eso demuestra un poco lo que digo, fue un rey que nos salió rana y un poco el cuento al revés. Él vino siendo un príncipe azul rubito que iba a sustituir a Carlos II, pero al final se acabó convirtiendo en rana", explica el ahora humorista.

Cartel de 'Felipe V, el rey que nos salió rana', de David Botello

David Botello es del Atlético de Madrid y le gusta ir "partido a partido", pero no se cierra a futuros proyectos con esta misma fórmula a través del humor porque ha encontrado "posibilidades". "La historia de España nos da para mucho, para poder construir este tipo de relatos una y otra vez. A ver qué tal se asienta este, pero por ahora va bien. Veo que esta forma de contar si está funcionando y me está dando muchas ideas para poner en marcha en otros proyectos relacionados con este. Tenemos una literatura e historia fantástica y una cultura maravillosa que se presta también a la comedia", zanja el madrileño.

El Teatro Zorrilla será escenario este sábado, 14 de octubre, de 'Felipe V, el rey que nos salió rana'. Un espectáculo dirigido y representado por David Botello, quien a las 19:00 horas tratará de sacar las carcajadas del público vallisoletano a través de la historia.

