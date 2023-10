Polémica en Valladolid por una obra artística: denuncia censura y recibe respuesta

Julio Falagón es un artista vallisoletano que reside en Madrid. En el año 2021 ya fue invitado a participar en el Ephemera Phestival, un evento de Creart que cuenta con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura y del Ayuntamiento. Un evento que consiste en realizar, durante un tiempo determinado una muestra de arte en el espacio público.

“En ese año 2021 ya expuse mi propuesta que lleva por nombre: ‘Monotheism of Money’, un proyecto que reflexiona sobre el poder del dinero en el sistema capitalista neoliberal que lo venera por encima de todas las cosas convirtiéndose en un verdadero Dios. Lo colocamos en una zona al lado de la Catedral y tuvimos problemas con las tomas de luz. Mi proyecto es una suma de led luminosos”, explica nuestro entrevistado.

Se trata de un total de cuatro rótulos luminosos en los que el artista quiere ilustrar gráficamente el poder del dinero en la sociedad. Unas piezas que, en esta ocasión, fueron instaladas el pasado 26 de septiembre en la fachada de GaleríasVa, un local cultural que es propiedad del Ayuntamiento de Valladolid.

“Este año me convencía mucho más la ubicación, en la calle López Gómez. La responsable del proyecto, María Mozo, me informó de que todos los permisos estaban en regla y demás y que se había ubicado en ese espacio mi obra. Estaba satisfecho”, asegura Julio Falagón.

Sin embargo, el conflicto estalla el pasado viernes, 29 de septiembre, cuando la propia María Mozo comunica al artista que “había recibido la llamada de la concejala de Cultura (Irene Carvajal)” ordenando “la retirada de las piezas” porque “varios vecinos se habían quejado” por un presunto contenido religioso “denigrado” en la muestra.

“Tras la llamada, a los diez minutos, ya no estaban las piezas colocadas en el lugar. No se me consultó nada a mí. Me parece increíble cuando lo único que había era una amenaza de denuncia y no una denuncia como tal”, añade el autor de la muestra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✊Julio Falagan✊ (@julio_falagan)

Ahí es cuando Julio Falagón se pone en contacto también con abogados. “He denunciado públicamente, no en el juzgado, que no se puede retirar una obra de arte en la que el Ayuntamiento ya ha dado el ok, bajo una amenaza de que hiere los sentimientos religiosos de alguien. Si lo hace, lo lógico es que hagan una denuncia, lo lleven a los tribunales y tomen la determinación. Una concejala de Cultura no puede tomar esa decisión de retirar lo que le apetezca”, añade Julio.

Hablando con sus amigos abogados, le comunican a nuestro entrevistado que “esas afirmaciones no se sostienen”, las realizadas el mismo viernes por Carvajal, ya que el local es del Ayuntamiento y la colocación de rótulos “depende del propietario del local que es el consistorio”. “La justificación burocrática no es tal. Legalmente está todo bien”, añade.

Ahí es cuando Julio se anima a denunciar “el acto de censura”. Además, añade que Carvajal también ha apuntado que “se podía instalar en el interior de las galerías”. Julio añade que la obra “se puede instalar donde él quiere que se instale”.

Respuesta del Ayuntamiento por parte de Irene Carvajal

“El pasado miércoles se montó la obra. Recibimos una comunicación por parte de los vecinos del edificio de que se había instalado en la fachada, que es un elemento común, y no se había convocado la asamblea de propietarios ni se había obtenido la correspondiente autorización que para cualquier instalación que modifique la estética de la fachada, con arreglo al artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, exige unanimidad. Había varios vecinos que mostraban su oposición a la instalación”, explica en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Irene Carvajal, concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid.

La también teniente de alcalde asegura que se comunicó esto a la Fundación Municipal de Cultura, y se habló con María Mozo. “Se había hecho una comunicación al presidente, pero esto no quiere decir que se convoque la asamblea de propietarios y demás. Cuando hay un vecino que no quiere que se instale, hay que retirarlo”, añade la concejala.

Irene Carvajal confirma que la obra se instaló el pasado año 2021 con el Equipo de Gobierno anterior y que el artista había llegado a un “acuerdo verbal” con la responsable de Cultura por entonces, con la socialista Ana Redondo, para la instalación.

“En derecho administrativo los acuerdos verbales no funcionan. Hay que abrir un expediente y que todo esté sujeto a la normalidad. Lo principal es que había parte de los vecinos que no querían la obra en su fachada porque no se había hecho de acuerdo al derecho. Y ya está”, añade nuestra entrevistada.

Carvajal confirma que se están barajando otras opciones para la instalación de la obra. “Lo instalaremos donde consensuemos con el propietario de la obra y todo de acuerdo a la legalidad”, finaliza.

Sigue los temas que te interesan