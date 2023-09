“Empezar una canción diciendo te quiero me parece menos original que Michael Bolton”

Pepe Begines en primer plano y el resto de los miembros de 'No me pises que llevo chanclas' Fotografía: Pepe Begines Junior

A sus 56 años (nacido el 24 de agosto de 1967 en Los Palacios y Villafranca dentro de la provincia de Sevilla), José Begines Guzmán, más conocido como Pepe Begines, está mejor que nunca, como confiesa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Con proyectos en mente, con giras, e incluso con proyectos cinematográficos en la mente.

El vocalista de ‘No me pises que llevo chanclas’ atiende a este periódico antes de que este domingo, desde las 1.30 horas y en la carpa de la Plaza de San Juan, ofrezcan un concierto con motivo de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Rosario en Mojados en la localidad vallisoletana de Mojados.

Con 13 años formó su primer grupo, pero sería, desde 1987, cuando saltara al estrellato con ‘No me pises que llevo chanclas’, un grupo con más 35 primaveras de historia y 14 discos que ha calado en los corazones de muchos españoles.

Charlamos con Pepe, amante del deporte y sobre todo del tenis, aunque también del submarinismo y el esquí, en esta entrevista:

P.- Lo primero de todo, ¿Cómo está Pepe Begines? ¿Qué es de su vida?

R.- Ahora mismo estoy en un momento muy apasionante y lleno de proyectos. En realidad, ya son realidades. Están en funcionamiento. Ahora mismo, lo que más en mente tengo es una ópera flamenca que he escrito. Vamos a llevarla al cine. Nos encontramos en la preproducción. Se llama ‘Jesucristo Flamenco’. Es una ópera de Jesucristo que quiere narrar la historia terrenal de este personaje. No es celestial, ni nada que incida en lo divino. Queremos que se ruede en noviembre del año que viene. Soy el ideólogo, guionista y compositor de la película. Me toca sacar una gran parte del proyecto adelante.

P.- ¿Algo más?

R.- Además, estoy muy metido en el nuevo single del proyecto de ‘Toreros con Chanclas’. Estamos grabando el video a falta de que salga el sencillo. Además, estamos comenzando ya la parte de la composición para ‘No me pises que llevo chanclas’. Queremos introducir nuevos singles. Tenemos ideas y las queremos grabar. Todo esto, entre otras cosas, claro.

P.- Hay muchos proyectos, por tanto, para ‘No me pises que llevo Chanclas’…

R.- Así es. El grupo es mi proyecto angular. Entré en él con 19 años y ahora tengo 56. La mayor parte de mi vida ha sido con la banda. Creo que goza de una segunda juventud y de una salud muy grande. Para mí, el termómetro de los grupos de música está en las tablas y en el directo. Nosotros contamos con un directo trepidante y lo demostramos en las tablas. Tenemos que defender hora y veinte o y media de concierto. Tenemos una curva rítmica tremenda y muy fuerte. Creamos muchas emociones en nuestros conciertos.

P.- ¿Cómo se hace para sobrevivir en un mundo tan complicado como el de la música desde el año 1986?

R.- La banda se crea en el año 1986, en unas vacaciones que tuvimos en Conil. Allí se gesta el proyecto embrionario. Recuerdo que estaba en la mili, en el año 1987, y me iba a tocar durante los permisos de fin de semana. En el año 1988 cuajó la cosa. Grabamos ese año, salió a principios del 89 el disco, y a partir de ahí, fuimos para delante. En ese 1989 tuvimos 128 conciertos. Teníamos que lavar la ropa donde pillábamos porque no parábamos.

P.- En Andalucía, allá por los años 1990, dieron en el clavo con ese estilo de pop humorístico denominado agropop. ¿Cómo lo recuerda?

R.- A mí me gusta mucho como ha cuajado nuestra historia. No puedo evitar ver que el humor le da un áurea peyorativa a las cosas. A mí no m importa. Me la pela. Me gusta que se aprecie que aquí hay buenos músicos. Nosotros hacemos mejo rock y pop que muchas bandas. Lo digo así de claro porque he perdido la vergüenza a hacerlo. Pensamos que los conciertos son una fiesta y el público es el 50%, como lo puede ser para un libro el lector o para una película el espectador.

P.- ¿Cree que hoy en día ese estilo es más necesario que nunca? Que hacen falta las risas, también desde el mundo musical, dentro de la sociedad en la que vivimos en la actualidad.

R.- No sé si hace falta o no. Lo que sí que sé es que siempre se agradece. Un día hablaba con un viejo rockero de que, ahora mismo, te dejas los pelos largos antes de aprender a tocar la guitarra. A Lola Flores en su día le dije: “Bien canta cualquiera, lo difícil es cantar malamente y gustar. Lo importante es transmitir. Nuestras canciones están llenas de toques humorísticos, pero con matices. Por ejemplo, la canción ‘La Tasquita de Triana’ es un drama. Hemos tenido que sacar a un niño del colegio para que trabaje en una taberna y friegue los platos. La hija está en la cocina ayudando a la madre. La manera de contarlo y los detalles son los que aportan ese humor, pero también hay un trasfondo. Yo no le puedo cantar al asfalto o al neón y los rascacielos, porque no lo siento. Cantamos a nuestro entorno.

P.- En el 2021 comenzaron una gira conjunta con Toreros Muertos. ¿Cómo se desarrolló? ¿Siguen con ella?

R.- Esto comenzó como una aventura, con Pablo, que es como mi hermano. Además de tener vidas paralelas, contamos con una banda ahora que se llama ‘Toreros con Chanclas’ con nuestro primer single conjunto. El público nos ha transmitido todo. Parece que ahora, tras la pandemia, la gente va al último concierto de su vida. Hemos cambiado la mentalidad. Solo falta, con todo lo que ha pasado, que caiga un meteorito pero la gente quiere comerse la vida antes. Hemos vivido momentos muy bonitos cuando la gente nos confiesa que tiene muchos recuerdos de nuestras canciones. Formamos parte del lado más feliz de sus vidas. Eso es bonito de vivir y se ha reflejado en nuestra gira.

P.- Ya han actuado en Valladolid y provincia. ¿Les parece un público duro?

R.- He actuado varias veces en la Plaza Mayor de Valladolid. La última vez lucía perfecta. No creo que el público vallisoletano sea duro. Cada vez que he tocado allí la he puesto bocabajo. En Valladolid siempre me he sentido arropado. En ese primer concierto en la Plaza Mayor, recuerdo que después me quedé de marcha por allí, por los bares más cercanos. Fue una noche perfecta.

P.- ¿Qué prometen al público de Mojados? ¿Qué temas van a interpretar?

R.- Al público le prometo que nuestra intención pasa por conseguir que se vayan del concierto más contentos de lo que han llegado. Mucho más. Transmitiendo, con la curva rítmica muy elevada. Yo no le canto al amor. Empezar una canción diciendo te quiero me parece menos original que Michael Bolton (risas). Ya está bien, ya vale. Yo le canto a muchas cosas en la vida. También a cosas cotidianas, todo ello con mucho absurdo. Nos gusta el humor absurdo e inteligente. Creo que el público va a poder escuchar canciones de la historia de su vida. Muchas veces, nos comentan que nuestras canciones las han escuchado en los chiringuitos de playa, en fiestas, en finales de año, en cumpleaños… formamos parte de la felicidad de la gente y eso nos encanta. Van a poder escuchar canciones como ‘Las Calles de Chicago’, ‘Bolillón’, ‘La Moto’, ‘Contrabando de Sandías y de Naranjas Podrías’, o ‘Footing Tonight’. Canciones que han animado muchas fiestas.

P.- ¿Cómo ve la música de hoy en día con tanto regaeton y demás?

R.- Lo respeto. Claro está. Respetar suele ser no meterte con ellos. A nivel de gustos, siempre me ha gustado la música más elaborada. Dar a un botón, que una música haga un ritmo preestablecido, y se pongan a cantar lo primero que se les ocurra me parece algo muy superficial. En Sevilla, por ejemplo, hay grupos de música experimental que juegan con los sabores del flamenco. Son bastante buenos. Cantantes como Ángeles Toledano, están haciendo cosas bastante buenas. Hay gente nueva que aprieta y lo hace bien. Antes, en el mundo de la música, la vocación y la devoción eran mucho más fuertes que ahora. En la actualidad, con un tutorial cualquiera aprende a tocar la guitarra rápidamente. Eso es habilidad peo no tiene arte. A veces confundimos el tocino con la velocidad. En resumen, se hace mucha música y me gusta que fluya.

P.- ¿Le queda cuerda para rato? ¿No piensa en jubilarse?

R.- A los 56 años la jubilación está bastante lejos, me quedaría un euro. Aunque llevo trabajando desde que tenía 12 años. A veces me merezco un descanso. Me siento muy afortunado. Trabajar es vivir. En los últimos años valoro todo mucho más. Vivir en un país en paz, sobre todo. Me molesta que siembren odio. De eso se encarga cierta gente que va con corbata. Deberían tener más cuidado. El odio no trae nada bueno. Es mucho más fácil agarrarnos de la mano e ir a tomar algo juntos. Dejé un buen trabajo, con 19 años, para dedicarme a la música. Elegí en su momento y no me arrepiento.

P.- ¿No le han ofrecido, como a Fortu de Obús por ejemplo, participar en algún reality?

R.- Me lo propusieron. Me ofrecieron entrar en Gran Hermano VIP. Me daban un dineral todas las semanas. Le comenté al hombre que me llamó que no tenía solvencia. Él me contestó que entonces, más razón para entrar. Yo le dije que le hablaba de solvencia moral. No tengo solvencia moral para participar en Gran Hermano VIP. Mi vida es mi vida. Tengo tres hijos y una mujer encantadora. No veo la televisión. Los realities no me gustan ni me producen respeto.

P.- Objetivo y deseo de cara al concierto del domingo en Mojados

R.- Tengo mucha ilusión. La banda va descansada, tras dos semanas. Llegamos con las pilas cargadas. Que tiemble Mojados.

