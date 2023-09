Una explosión de color llega al centro de Valladolid con un mural repleto de símbolos gastronómicos

Valladolid está más colorida que nunca. Las calles irradian belleza gracias a los artistas que se están encargando de dar vida a los rincones de la ciudad del Pisuerga. Sin ir más lejos, la calle Cebadería ha vivido una explosión de colores y formas que recuerdan mucho a la ciudad.

Las manos de Sara Marcos han hecho magia. Más allá de las formas que ha dibujado, los colores han dado una alegría que no había antes. Ella está participando en un festival de arte urbano que se celebra en Valladolid. En él, artistas nacionales e internacionales pintan murales, intervienen en instalaciones o, incluso, en cuadros eléctricos. Por ello, no debes asustarte si, de pronto, sales de casa y te encuentras con un enorme dibujo que antes no estaba ahí.

Ella presentó la idea y la aprobaron. El titulo es 'De tapas por Valladolid' y es que no puede tener un nombre mejor. En este enorme dibujo se pueden ver alimentos tan típicos como son los mejillones, croquetas, calamares o el tradicional vermut son algunas de las figuras representadas.

Sara Marcos con su mural 'De tapas por Valladolid'

"La comida en todo lo que hago es un elemento principal. He hecho ilustraciones gastronómicas con marcas. Es lo mío", afirma la artista a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León. De hecho, justifica este dibujo con que Valladolid es "un símbolo gastronómico". Además, cabe reseñar, que se encuentra en una de las zonas más concurridas para disfrutar de los pinchos y tapas de la ciudad.

El objetivo del festival es que "puedan ver al artista trabajando". Marcos lleva muchos años vinculada a este mundo, aunque reconoce que haciendo murales lleva poco, "solo un par de años". Y este, en concreto, es el más grande que ha hecho hasta la fecha. Se dedica más a lo digital y también ha realizado trabajos en escaparates.

Sus diseños los define como "una explosión de color a una calle que está un poco gris" porque eso, a ella, le da "la vida". Asimismo, reconoce- con una sonrisa- no haber tenido ninguna duda de que "a los ciudadanos les iba a encantar". Y es que la artista, que lleva desde el lunes trabajando en esta céntrica calle, afirma que muchas personas se han parado a contemplar la obra o a conocer más sobre este tipo de arte.

Sara Marcos con su mural 'De tapas por Valladolid'

Sigue los temas que te interesan