El encierro infantil de la discordia en un pueblo de Valladolid

El Partido Animalista Pacma ha solicitado, mediante un escrito al Ayuntamiento de Boecillo, la cancelación de un encierro infantil programado, con motivo de las Fiestas de la Virgen de La Salve, que van a tener lugar del 6 al 10 de septiembre, como ha informado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Aseguran que, con el nombre de ‘Encierro Familiar de Bueyes pequeños’, el municipio pucelano ha implementado una actividad taurina que está “diseñada para niños” en su programa de festejos, a pesar de que La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que los poderes públicos “deben garantizar el respeto de los derechos de los menores y protegerlos de toda forma de violencia”.

El partido animalista añade que “la participación y exposición de los niños en espectáculos taurinos contradice estos principios fundamentales”.

Pacma hace mención a que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó su “inquietud con respecto a la tauromaquia” considerándola “una actividad violenta” que “representa una amenaza para la infancia”. Informan de que, en este contexto, se recomendó “la prohibición de la participación de menores en eventos taurinos” para “proteger los derechos de los niños por encima de cualquier tradición o actividad que pudiera perjudicar su bienestar”.

Desde la formación sostienen que este tipo de actividades “adoctrinan a los niños en la cultura taurina” y argumentan, además, que la “celebración de eventos taurinos” que “ponen en riesgo la integridad física, mental y moral de los menores en nuestro país debería ser cancelada”.

Pacma ha presentado un informe ante el Comité de Derechos del Niño para resaltar “las violaciones de la Convenció en relación con la tauromaquia en España”.

Además, han hecho un llamamiento urgente al Ayuntamiento de Boecillo y al gobierno autonómico para “tomar medidas que protejan a los niños y niñas de la violencia que puede surgir en el desarrollo de estas prácticas”.

Además, solicitan a las autoridades, a las que critica por “no haber tomado acción en la problemática durante los últimos 4 años, que cancelen el encierro previsto” y “lo sustituyan por una actividad infantil verdaderamente cultural”.

Contestación desde el Ayuntamiento de Boecillo

“Hemos recibido el documento. Nosotros cumplimos la norma. No dejamos participar a los menores de edad. Lo que no está prohibido es que puedan ser espectadores. El encierro de bueyes no está regulado por el Reglamento Taurino porque son animales mansos. Esa es la gran diferencia”, ha asegurado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León el alcalde de Boecillo, Raúl Gómez.

El primer edil añade que esos bueyes pequeños “son animales mansos” y que, por tanto, “es un evento que podría equipararse a una trashumancia de ovejas”. “Se les da paso a los bueyes y los niños, acompañados de sus padres, pueden hacer como que corren el encierro”, ha apuntado el regidor.

Raúl Gómez añade que “los niños están encantados” con un evento que se ha celebrado los últimos tres años y “les encanta”. “Cualquier relación de este evento con un espectáculo taurino es, simplemente, anecdótico”, finaliza.

Sigue los temas que te interesan