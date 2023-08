VÍDEO | Así vivió David Bisbal desde dentro su histórico concierto en Medina del Campo

Noticias relacionadas David Bisbal arrasa y deja un concierto en Medina del Campo para la historia

David Bisbal ha compartido, en la tarde de este martes, 29 de agosto, un emocionante vídeo en el que recuerda y en el que cuenta, como vivió desde dentro el histórico concierto que ofreció el pasado 26 de agosto en la Villa de las Ferias a los pies del imponente Castillo de la Mota de la localidad vallisoletana.

El artista almeriense lleno el recinto en el que se celebró un concierto que llenó de ilusión a todos los presentes que disfrutaron del gran repertorio del artista en una noche mágica en el municipio pucelano.

Frente a unos 6.700 espectadores que se congregaron en la explanada del Castillo de la Mota, el andaluz cantó sus temas: Ave María, Bulería, Lloraré las Penas y sus temas más recientes. Sonaron ese Ay, Ay, Ay y su último single: Ajedrez, pero también Se nos rompió el amor.

El concierto que ofreció el artista, de más de hora y media de duración, alternó esos míticos temas del pasado con los nuevos. Ahora, David Bisbal ha querido compartir, a través de su cuenta de Instagram, como vivió las horas previas y el mismo concierto, en Medina del Campo.

“El vídeo de Medina del Campo, en Valladolid. Vaya lugar precioso donde tuvimos la oportunidad de cantar. Me lanzaron un montón de bufandas y banderas. No me vino nada mal porque fue el primer concierto donde se notó un poquito de frío. Espero que os guste”, asegura Bisbal a través de su cuenta:

El almeriense derrochó, como es habitual en él, simpatía y firmó autógrafos antes del concierto. Luego, como recoge en el vídeo, hizo vibrar a todo el público presente con su espectáculo.

