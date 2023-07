El valiente cortador vallisoletano con más de cien cogidas: “El premio más grande es volver a casa”

Llega el verano, el calor, las fiestas de los pueblos y, con ello, la temporada alta en lo que al toro se refiere. Los concursos de cortes tienen en Castilla y León en particular y en la provincia de Valladolid en particular una importancia supina en el calendario taurino anual. Los diferentes cosos se llenan para apreciar el coraje de valientes que se ponen delante de un toro con su habilidad como única arma.

De ello sabe mucho Eusebio Sacristán Ruiz. A sus 33 años, el de La Seca afronta su 14ª temporada como cortador y se prepara ya para seguir brillando. Alterna su pasión taurina con el trabajo en la Bodega Gótica de Rueda. Apasionado del fútbol, con el Barça en su corazón, ha conseguido triunfar en más de 200 concursos de cortes tanto en España, como en Francia y Portugal.

El lado malo son las cogidas. Suma un total de 112, según sus cuentas con un total de nueve cornadas graves que acabaron en operación. Viaja a todas las citas con su novia Lourdes, su fiel escudera, y apunta que, tras un concurso, “el premio más grande es volver a casa”.

Un hombre humilde con La Seca en el corazón

“Me considero una persona humilde, constante, luchadora y guerrera a la que le gusta estar en todo tipo de plazas, ya sean grandes o pequeñas para que el público disfrute con lo que hacemos. Eso es lo que intento y mi principal ambición”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León ‘Use’.

Para él, La Seca es “su vida”. “Llevar el nombre de mi pueblo por todos los rincones del mundo es un honor y una satisfacción muy grandes”, explica con orgullo hablando de su pueblo y de sus inicios.

Su amor por el toro nace allí, en la localidad vallisoletana. Desde pequeño, y sobre todo en las fiestas, le gustaba ya tratar con los novillos. Su padre fue también cortador, aunque no le hacía mucha gracia que su hijo siguiera su camino, por lo que pudiera pasar. “Prefería que jugara al fútbol a que me dedicara al mundo del toro”, añade ‘Use’.

14 años, más de 200 triunfos y el drama de las cogidas y cornadas

“La primera vez que participé en un concurso de cortes fue en el año 2009, en Villalar de los Comuneros. Fue por mediación de Pedro Caminero. Me confesó que le hacía falta gente y me pidió que participara. Lo hice y gané. Lo recuerdo con cariño, pero no lo disfruté tanto como ahora con la madurez que uno tiene adquiriendo experiencia año a año”, explica nuestro entrevistado.

Llegar y besar el santo. Una participación y primer triunfo. Para eso hace falta mucho talento y Eusebio Sacristán lo tiene. Suma 14 años de tablas. Desde el año 2016 participa en más de un centenar de eventos en todo el año. Si cuentan con él, intenta estar en todos, con Lourdes al volante, en ocasiones.

Ha conseguido triunfar, logrando la victoria, en más de 200 concursos. Tanto en España, como en Portugal y llegando hasta Francia. En nuestro país se le resiste el Concurso de Cortes de Castellón. Recuerda con mucho cariño su primer triunfo en el Campeonato de España en Zaragoza, en 2016. Tituló que revalidó en el 17 en la misma ciudad y en el 18 en un marco incomparable como Las Ventas, en Madrid.

“Llevo, en estos 14 años, un total de 112 cogidas. Tengo nueve cornadas graves que acabaron en operación. Recuerdo que en una de las que más sufrí fue en Zaragoza, cuando conseguí el Campeonato de España. Gané, pero en la semifinal me cogió el toro, a porta gayola, y pasé muchos dolores orinando sangre, con fiebre y con varias costillas rotas”, apunta. Este es el lado negativo del triunfo ante un toro.

“El premio más grande es volver a casa”

‘Use’ tiene claro que “el premio más grande es volver a casa”, andando y sano y salvo. Su pareja sufre y también su madre que espera, tras cada concurso, la llamada telefónica que confirme que ha ido todo bien.

“El mundo de los cortes es para gente que está chalada. Nos comemos lo que no quieren toreros y empresarios. Es un mundo que se valora poco. Somos lo último dentro de la tauromaquia. Muchos kilómetros y esfuerzo. Salgo adelante gracias a mi novia que es el pilar más importante de mi vida”, añade emocionado.

Ha estado en las Fiestas de San Pedro de Valladolid, también la semana pasada en Zamora y ahora añade que participará en todos los eventos que le sea posible. Valladolid, en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, o Medina del Campo están en su punto de mira.

“Me gustaría ganar otro campeonato de España, pero no me obsesionan los triunfos. A mí siempre me queda la satisfacción de entregarme y de dar todo lo que tengo hasta vaciarme”, finaliza nuestro protagonista.

