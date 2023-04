El parking del futuro

El aparcamiento de la Plaza Mayor de Valladolid continúa con su proceso de modernización con la puesta en marcha de innovaciones tecnológicas que han sorprendido a los vecinos de la ciudad del Pisuerga y también a los turistas.

En concreto se han llevado a cabo tres acciones. Po un lado, el nuevo equipamiento de control de accesos, que incorpora nuevas cámaras con una fiabilidad de reconocimiento de matrículas del 99% gracias a la utilización de tecnología con inteligencia artificial. Se han instalado tres nuevos puestos para la gestión del pago. Y se ha implantado un nuevo software de gestión que incorpora las últimas novedades para la correcta gestión vinculada a la Zona de Bajas Emisiones. Otras innovaciones verán la luz en los próximos meses.

El principal cambio. Con el que los vecinos más cómodos estaban en los últimos días, es el cambio a la no necesidad de expedir un tique. Esto facilita la gestión en el pago y permite una mayor sostenibilidad al no generar residuos de papel derivados de estos. En el caso del aparcamiento de la Plaza Mayor, anualmente se expedían cerca de 400.000 tiques que ahora no serán, por tanto, necesarios.

El contrato de implantación y mantenimiento de estas inversiones ha sido adjudicado por un importe de más de 85.000 euros, con el IVA incluido. Incluye desde la instalación de los equipos al mantenimiento durante tres años.

En esta última semana de abril se están llevando a cabo las pruebas que garanticen el correcto funcionamiento del sistema sin tique, para que quede ya totalmente operativo.

Sigue los temas que te interesan