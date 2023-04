Nico, el poni que pasea por las calles de Valladolid: "Me gusta acercar la naturaleza a los niños"

Aunque algunos todavía se muestran sorprendidos al verle, Nico ya se ha convertido en toda una sensación en Valladolid. Este pequeño poni, que siempre va acompañado de su dueño, se ha dejado ver en más de una ocasión por las calles de la ciudad del Pisuerga. Tanto es así que ya el año pasado se hizo viral en redes sociales después de que unos curiosos le fotografiasen.

Nico tiene 20 años, según explica su dueño a este periódico, y a veces se deja ver por las calles vallisoletanas, donde los más pequeños, y no tan pequeños, se fotografían con él. Ahora bien, cabe resaltar que, como es normal, este poni no vive en un domicilio particular de la ciudad, sino que lo hace en una cuadra donde tiene su propio box. "Lo traigo cuando tengo algún compromiso de algún compañero o amigo que tiene nietos y me dicen de venir para dar una vuelta", explica su propietario.

Y es que esta iniciativa no tiene otro objetivo que los pequeños puedan conocer otros animales, más allá de un perro o un gato, que viven en la naturaleza. "Me gusta acercarles a la naturaleza", explica el dueño de Nico, a la vez que matiza que los niños se suben y se hacen fotografías. "Y yo tan contento", añade.

Nico es el más "pequeño" de los tres ponis que conviven con él en la cuadra que tiene su propietario, aunque este admite que es "el más importante". El dueño de este poni, ya conocido por muchos, explica que su vida se suele extender hasta los 30 años más o menos, aunque "depende" de cada animal, "es como las personas, que unas llegan a las 70 y otras a las 100".

Lo que es seguro es que Nico se seguirá dejando ver por las calles de la ciudad, sorprendiendo a pequeños y mayores.

