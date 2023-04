El alcalde de Villalar: “La intención era acabar con la fiesta con un yo no te mato, pero te dejo morir”

Luis Alonso Laguna lleva celebrado el Día de Villalar desde el año 1976. “Puedo decir que he estado en todas las celebraciones”, asegura orgulloso en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León antes de comenzar esta entrevista y de que el próximo domingo se celebre, en el pueblo del que es alcalde, el Día de Castilla y León el 23 de abril.

Luis nació en Marzales “por casualidad”. Hace ya 70 años. Fue alcalde de Serrada desde 1999 hasta 2007. Después, cogió el bastón de mando en el año 2011 en Villalar de los Comuneros. 12 años y tres legislaturas después ahí sigue. Y esperando al 28 de mayo para comenzar otro mandato.

Los últimos meses de este año no han sido sencillos para el regidor. La reducción de la financiación por parte de la Fundación Castilla y León ha hecho que Luis se haya tenido que multiplicar para sacar un programa y una fiesta, la de Villalar, adelante.

P.- Del 1 al 10. ¿Cuánto de difícil ha sido organizar la Fiesta del Día de Castilla y León en Villalar este año?

R.- Por lo menos un 8, por no decir que 10.

P.- ¿Por qué?

R.- Porque he estado completamente sólo. Al no programar nada la Fundación Castilla y León he intentado sacarlo adelante como he podido. Consiguiendo financiación, elaborando una programación y pidiendo auxilio a los artistas. Vamos a hacer un homenaje a Víctor Barrero, además. Ha sido complicado.

P.- ¿Ha podido dormir en los últimos días para organizar usted sólo esas actividades?

R.- Difícilmente. Los artistas han sido los que más se han volcado. Ponen todo a cambio de nada. Eso es muy gratificante y agradezco la ayuda.

P.- Al final ha conseguido cerrar un amplio programa de actividades… ¿Orgulloso?

R.- Totalmente. La hazaña ha valido la pena. Está muy por encima de todas las programaciones que se han celebrado en Villalar.

P.- ¿Qué destacaría de este programa?

R.- La iniciativa de la biblioteca comunera. Sigue creciendo y creo que va a ser un hito. Va a quedar para siempre. Hay otro acto que cada celebración se consolida más. Llevamos dos años con él. Es la ofrenda que hace el Ayuntamiento de Villalar a los comuneros. Este año también está programado. Va a ser un punto de encuentro de todos los partidos políticos y organizaciones que vienen a Villalar. El encuentro de todos va a efectuarse alrededor de esta ceremonia. Algo que también se ha consolidado ya en el programa.

P.- Volviendo a la polémica de los números, ¿Cuál ha sido la aportación económica de la Fundación Castilla y León a la fiesta finalmente?

R.- Las noticias que tengo yo es que iban a invertir 120.000 euros. Por lo que veo, va a ser muy difícil llegar a esa cantidad. Se iban a hacer cargo de las infraestructuras, pero estoy apreciando que no llegan a todo.

P.- ¿En qué lo percibe?

R.- Hasta los medios de comunicación reclamabais conexiones y demás para poder trabajar ese día. Una de las competencias que tenía la Fundación Castilla y León era contar con todo lo necesario para que la prensa pueda desarrollar su labor. En esta ocasión no han puesto nada. Lo va a hacer el Ayuntamiento de Villalar. Se siguen restando cosas.

P.- Entonces esos 120.000 euros de los que usted habla…

R.- No se van a gastar el dinero que han dicho ni mucho menos. Si lo hacen veremos en qué.

P.- ¿Cómo repercute en ese Día de Castilla y León que se celebra en Villalar esa reducción de la partida presupuestaria?

R.- En la fiesta no va a repercutir. Al contrario, va a haber más. Las fiestas no se hacen con dinero sino con la voluntad de la gente. Con las ganas que tengan de hacerlas. Siempre digo que si hay una persona con ilusión que se pone en medio de la plaza a bailar, hace bailar a todo el pueblo.

P.- El patronato de la Fundación Castilla y León retiraba además esos 35.000 euros para la prestación de la disposición de los terrenos al Ayuntamiento de Villalar. ¿Cómo les ha afectado?

R.- Eso es lo que nos está haciendo daño. Tengo trabajadores para este día a los que debo pagar. También gastos de mantenimiento. Eso es lo que al Ayuntamiento de Villalar le ha hecho realmente daño. Esperamos compensarlo por otro lado, pero lo estamos notando mucho.

P.- ¿Cuál es la relación de Luis Alonso Laguna con PP y Vox, los partidos que conforman el gobierno de la Junta de Castilla y León? ¿Ha hablado con ellos?

R.- No he hablado con ninguno de ellos. He pedido, en varias ocasiones, una cita para reunirme con el presidente de las Cortes y la Fundación (Carlos Pollán de Vox) y nunca ha tenido momento para recibirme.

P.- No ha habido interlocución alguna con el presidente Carlos Pollán, por tanto.

R.- No ha habido posibilidad alguna de hablar con él. El anterior presidente, Luis Fuentes (de Ciudadanos), que intentó borrar el nombre de Villalar quitándolo del de la Fundación, luego se acabó convirtiendo en un converso. Ahora es un defensor de los comuneros a ultranza. Esperemos que al presidente actual le pase lo mismo.

P.- ¿Ha hablado con alguien de la Junta?

R.- He estado en contacto con el secretario de la consejería de Presidencia. La Junta de Castilla y León va a montar una exposición. He pedido ayuda también para tapar los baches del camino que lleva a los aparcamientos. Me han concedido 5.000 euros.

P.- En cuanto a las personalidades políticas para ese día, sé que a usted le informan a última hora, pero ¿Hay alguien confirmado ya?

R.- De la Junta, de presidencia, no lo sé aún. Sé que va a venir Unai Sordo, el secretario general de CCOO. Tendremos presencia de ministros porque es un año diferente, un año electoral, y eso siempre se nota. Isabel Rodríguez, ya ha anunciado que vendrá.

P.- Hasta última hora no lo vamos a saber…

R.- Exacto. Eso no se sabe hasta última hora.

P.- Y Mañueco igual.

R.- Claro.

P.- Juan García-Gallardo y Carlos Pollán descartados por completo, claro.

R.- Por la nula comunicación que tengo con ellos, ni la más remota idea.

P.- ¿Cree que se quería acabar con la fiesta en Villalar?

R.- La intención era acabar con la fiesta en Villalar con un yo no te mato, pero te dejo morir. El tema del dinero y demás era una disculpa.

P.- ¿Qué supone tanto para usted como para el pueblo la fiesta?

R.- Nosotros estamos hechos a ella. Hemos pasado por todo tipo de situaciones. Desde que aparezca un presidente diciendo que aquí no pisa hasta otro que se volcó totalmente con Villalar como era Demetrio Madrid. Es un evento que tiene sus picos. Sus altos y sus bajos. A algunos les gusta más que a otros. Hay ocasiones que en vez de querer normalizar la situación y celebrar la fiesta de todos, alguno se aparta. Al final fomentan todo lo contrario a lo que pretenden. Este año Villalar va a tener mucha más gente que en otras ediciones.

P.- Entonces es optimista con la afluencia de público al pueblo el próximo domingo, 23 de abril.

R.- Lo que he detectado es que va a haber mucha gente. Eso es muy bueno para el pueblo y para la celebración.

