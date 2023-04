Jorge Ibáñez, alcalde de Cervera de Pisuerga: "Hemos vuelto a poner al municipio en el mapa"

Hace cuatro años, Jorge Ibáñez (Cervera de Pisuerga, 1993) hizo historia al convertirse en el primer alcalde socialista de la historia del municipio palentino desde el restablecimiento de la democracia tras el final de la dictadura franquista. Ibáñez alcanzó el bastón de mando municipal cuando aún no había cumplido los 26 años y se convirtió en uno de los alcaldes más jóvenes de la Comunidad. Después de aquella noche electoral que define como "de cambio y esperanza" comenzaron cuatro años marcados por las adversidades, en los que el regidor tuvo que afrontar la pandemia y las consecuencias económicas de la Guerra de Ucrania.

Ibáñez aspira a la reelección en las elecciones del próximo 28 de mayo asegurando que la mayor parte de los puntos que propuos en su programa de 2019 "se han cumplido" y marcándose como principal objetivo llevar a término los diferentes proyectos en los que se encuentra embarcada Cervera de Pisuerga. Un municipio que, a juicio del regidor, tiene como principales retos a medio plazo atraer infraestructuras turísticas, ofrecer vivienda asequible y garantizar unos servicios públicos dignos a todos los ciudadanos.

Pregunta.- ¿Cómo afronta la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 28 de mayo?

Respuesta.- Seguimos gestionando el Ayuntamiento a pleno rendimiento, como es habitual, embarcados en muchos proyectos y a la vez armando una candidatura que tiene una línea de continuidad con la de 2019 y con las renovaciones oportunas tras cuatro años de gestión. Estamos dando los últimos retoques a la lista electoral y afrontamos la campaña con mucha ilusión, mirando al futuro.

P.- Esta legislatura ha sido especialmente complicada, con la pandemia y las consecuencias de la Guerra de Ucrania, ¿cómo han afrontado estas situaciones?

R.- En origen ya entramos en un Ayuntamiento complejo porque en los últimos años lo personal se había mezclado con lo político en la gestión diaria y era un momento complicado. Entramos a gobernar, además, en verano, en la época de mayor afluencia a nuestro municipio, en la que triplica su población, y nos dedicamos a la gestión del día a día.

Después, cuando empezábamos a tomar las riendas llegó una pandemia que lo cambió todo. Cambió todo lo que sabíamos de la gestión ordinaria del Ayuntamiento, todo se paralizó y pasamos a centrar toda nuestra atención única y exclusivamente en el cuidado de nuestros vecinos y se llevaron a cabo diferentes acciones. Una de ellas fue la de hacer un seguimiento de los vecinos más veteranos para asegurar que disponían de todo.

En Cervera, además, tuvimos el primer cribado masivo de la provincia de Palencia, porque al ser un pueblo turístico los movimientos de población estacionales solían tener primero incidencia en nuestro municipio. Después, la situación económica derivada de la Guerra de Ucrania nos ha obligado a todos a reinventarnos y nos ha obligado a dilatar en el tiempo muchos proyectos que ya estarían terminados y que ha habido que posponer por no tener fondos al haberse incrementado los precios.

Con todo, renovamos el alumbrado público en uno de los momentos de mayor subida de la luz y eso nos ha permitido abaratar hasta cierto punto los gastos de luz de nuestro Ayuntamiento, lo cual ha sido una cierta ventaja.

P.- Una de las más sonadas reclamaciones fue contra el cierre de la oficina de la Seguridad Social del municipio en 2020, ¿cuál es la situación actual?

R.- Conseguimos que sacasen las plazas de los funcionarios que se iban a jubilar pero no se han cogido, por lo que es un problema mayor de lo que pensábamos. Nosotros estamos en el mismo punto, en una situación anómala, y para situaciones como la de Cervera lo que hace falta es incentivar. Para el medio rural hay que barajar ciertos incentivos que permitan que la gente opte por coger plazas como las nuestras.

Agradezco que se hayan sacado las plazas pero la realidad es que nadie ha cogido las de Cervera, con lo cual nuestra oficina sigue cerrada y todavía hay que desplazarse a Aguilar a que nos presten el servicio.

P.- Cuatro años después de aquel 26 de mayo de 2019 en el que consiguió la alcaldía para el PSOE por primera vez en la historia del municipio, ¿cómo recuerda aquella noche electoral?

R.- En aquel momento nos dieron una victoria muy por encima de lo que esperábamos. Se veían las ganas de cambio en la gente a pie de calle pero nunca pensamos que íbamos a llegar a obtener los cinco concejales que obtuvimos. Fue un momento de cambio, un momento de esperanza y de mirar al futuro, y nos dio la oportunidad de demostrar que la gestión del Ayuntamiento se podía hacer distinta, que se podía hacer sin caer en clientelismos ni guerras partidistas y sin presiones.

P.- ¿Ha cumplido la mayor parte de lo que se propuso hace cuatro años o ha quedado algo por hacer?

R.- La mayor parte de los puntos se han llevado a término. Había tres puntos destacados, el primero el de la ejecución de la obra de la Fuente Deshondonada, que está financiada y está ya en fase de ejecución. El segundo, la puesta en funcionamiento del salón de actos de la Sala Fundos, actualmente Cervera Fundos, que conseguimos poner en marcha y que está acogiendo los circuitos escénicos de Castilla y León. Estamos pensando en organizar un festival de cine y, en definitiva, revitalizando la vida cultural del pueblo.

El tercer punto era la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de nuestra ermita rupestre. Lo hemos intentado en tres ocasiones pero a día de hoy no hemos recibido la respuesta adecuada por parte de la Junta y yo creo que es un error grave porque está impidiendo que vengan fondos para rehabilitar ese inmueble.

P.- ¿Cuáles son las principales claves de su programa electoral para el 28M?

R.- Hay que pensar que el Ayuntamiento de Cervera ha obtenido en los últimos meses una serie de ayudas cuantiosas. Por una parte fondos de la Consejería de Cultura y Turismo para generar un mirador en la zona de la iglesia y terminar el ennoblecimiento del entorno de la iglesia y hemos obtenido 528.000 euros de los Fondos Europeos para rehabilitar la antigua bolera municipal y convertirla en un centro de uso cultural y usos múltiples.

Además, contamos con el compromiso de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para rehabilitar el antiguo canal hidráulico que unía Cervera con Ruesga para convertirlo en un carril bici. Y a mayores estamos pendientes de la creación de un refugio de alta montaña en el término de la Junta Vecinal de Resoba y de la ruta circular que va a rodear el Pantano de Ruesga por parte de la Fundación Patrimonio Natural.

También estamos centrados en la lucha contra la despoblación. Ha sido una legislatura en la que hemos impulsado el Proyecto Arraigo que trajo población a nuestro municipio, en la que hemos obtenido un acuerdo con Somacyl para la construcción de vivienda social y otra serie de proyectos que tenemos en el cajón a la espera de nuevas convocatorias, como el Centro de Día. Estamos embarcados en todos esos proyectos y una de nuestras máximas va a ser continuarlos y que llevarles a término.

P.- La denuncia de los problemas de la atención sanitaria en el medio rural ha sido una cuestión candente en la Comunidad durante esta legislatura, ¿cuál es la situación de Cervera en esta materia?

R.- Nosotros tuvimos que afrontar una situación muy complicada el verano pasado. En esa época, como ya he dicho, Cervera triplica su población y el pasado verano vivimos un momento muy tenso cuando nos encontramos con que no teníamos personal sanitario para cubrir las necesidades. En aquel momento hubo una protesta vecinal unánime y muchos salimos a la calle, y poco después de aquel nefasto verano las plazas médicas se fueron cubriendo. A día de hoy la dotación no es la que sería justa pero no está muy por debajo.

Tenemos el temor de que este verano nos volvamos a encontrar con una situación parecida si no se refuerza el personal sanitario de nuestro centro de salud. Eso no se puede repetir. Por otro lado, se han dado ciertos pasos en la reapertura de consultorios médicos locales y seguimos con problemas con la cuestión de las citas telemáticas, que habría que plantearse eliminar. El hospital de referencia está a más de una hora, estamos en una zona de montaña y hacen falta refuerzos que permitan unas mejores condiciones.

P.- ¿Qué ha supuesto la llegada de los Fondos Europeos para el municipio?

R.- En un municipio como el nuestro, con un presupuesto anual de poco más de dos millones de euros, que llegue un millón a mayores es una gozada. Se está abriendo una puerta a proyectos que, de otra manera, nos costaría décadas llevar a término y que ahora se van a poder financiar de una sola vez. Tenemos una gran oportunidad por delante y se está dando una gran oportunidad al medio rural en general.

P.- ¿Por qué cree que los ciudadanos de Cervera deberían darle de nuevo su confianza el próximo 28 de mayo?

R.- Hace cuatro años se abrió un momento de cambio y se ha notado. Nosotros entramos en un Ayuntamiento convulso y lleno de inquinas y tenemos actualmente un Ayuntamiento pacificado, que está unido, que se ha sentado a hablar las cosas cuando ha hecho falta y que siempre ha tenido la puerta abierta a sus ciudadanos, independientemente de su orientación política.

Hemos vuelto a poner a Cervera en el mapa. Hemos vuelto a ser la capital de la Montaña Palentina y esa cabecera histórica que siempre hemos sido y que mucha gente miraba como referencia en la comarca. Se ha dado un aumento de la actividad cultural y deportiva, hemos vuelto a ser el centro neurálgico de la comarca y en materia turística hemos consolidado a Cervera como el lugar más visitado de la provincia de Palencia.

Cervera es el lugar que más se busca en redes sociales por nuestro Parque de la Montaña Palentina y yo creo que estamos en el camino correcto y estamos peleando por atraer más infraestructuras turísticas. Somos gente nueva pero a la vez con el poso de esos cuatro años de gestión, conocemos perfectamente la administración local y conocemos los déficits y potencialidades de nuestro municipio. Votar a nuestra candidatura es apostar de manera clara por el futuro de nuestra comarca y nuestro municipio.

P.- Tras las pasadas elecciones se alzó con el bastón de mando municipal tras un acuerdo con Ciudadanos, ¿ve factible un acuerdo similar tras estos comicios o preferiría gobernar en solitario?

R.- Es pronto para saber como va a resultar el panorama político de Cervera pero todo indica que va a ser diferente y más polarizado. La única aspiración que nos planteamos es la de lograr la mayoría absoluta. Los vecinos tienen que tener claro que la única forma de que lleguemos a una buena gestión en el Ayuntamiento y podamos llevar a término todos los proyectos es una mayoría absoluta del PSOE.

P.- ¿Cuál es el principal reto a medio plazo que tiene Cervera?

R.- Cervera tiene sobre todo una necesidad de infraestructuras turísticas. Hace no tanto tiempo estábamos muy cerca en número de visitantes con nuestros vecinos cántabros de Potes y a día de hoy la brecha se ha incrementado por la falta de infraestructuras y ahí es donde tenemos una pelea más clara por delante.

A la vez, tenemos que garantizar que todas aquellas personas que quieran vivir en nuestro municipio puedan acceder a una vivienda asequible y que todos los vecinos del municipio, incluyendo a los de las pedanías, tengan cubiertos los servicios básicos de una manera digna. Esto es fundamental porque no todo el mundo tiene acceso a agua corriente en verano y tenemos que garantizar que todo el mundo tenga un saneamiento adecuado y que las aguas se traten y depuren. Con el apoyo de los vecinos y vecinas de Cervera estoy seguro de que conseguiremos hacer frente a todos los retos que vayan llegando.

P.- Como ha dicho, el turismo es uno de los puntos fuertes de la localidad, ¿qué puede ofrecer Cervera de Pisuerga al visitante?

R.- Una de las claves fundamentales es nuestro patrimonio natural. Nuestro municipio está dentro del Parque Natural Montaña Palentina, uno de los lugares mejor conservados de la Cordillera Cantábrica donde se puede disfrutar de la observación de grandes mamíferos como el oso pardo o el lobo ibérico. A la vez, también tiene un patrimonio cultural de primera magnitud.

Forma parte del románico palentino, la mayor concentración de románico de Europa, y en el municipio se encuentra, además, una ermita rupestre de los siglos VIII-IX con una belleza singular. Tenemos nuestra iglesia parroquial de Santa María del Castillo con 'La adoración de los Magos', de Juan de Flandes, una pieza que de manera habitual se vería en un gran museo y se puede ver en el interior de nuestra iglesia.

Además, Cervera es un núcleo acogedor, con una hostelería bien fundamentada, una restauración envidiable y un producto gastronómico de primera magnitud, con ejemplos como la estupenda carne de Cervera o los socorritos de hojaldre de Uko. Y todas estas cosas hacen que Cervera sea un destino que todo el mundo debería visitar porque todo aquel que lo conoce repite.

