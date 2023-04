La solidaridad invade Valdestillas en su esperada fiesta de primavera

Si hay un pueblo de Valladolid que ha querido dar la bienvenida a la primavera como se merece ese es Valdestillas.

Ha sido este 15 de abril cuando el municipio vallisoletano ha celebrado la que desde el Ayuntamiento han denominado Fiesta de la Primavera, una jornada de ocio y diversión para la que se han organizado diferentes eventos y actividades en el Parque Nuevo del Prado.

Tal y como ha confesado el alcalde de la localidad, Alberto Sanz, a este mismo medio, está siendo un día fantástico en el que todo está yendo bien y en el que, además, el tiempo les está acompañando.

El primer edil ha afirmado que la programación ha comenzado a las 11:00 horas de esta mañana con la celebración de las diferentes actividades deportivas previstas, entre las que se encuentran carreras infantiles, así como partidos de futbol playa y voley playa que han sido disputados por equipos locales: "Ellos han hecho sus grupitos y han participado. Todo chicos jóvenes", ha aclarado el alcalde.

Ha habido que esperar hasta las 14:00 horas para el acto principal de la jornada, una comida solidaria a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, que ha estado protagonizada por un arroz a la zamorana que han podido degustar "unas 300 personas".

Fiesta de primavera de Valdestillas Ayuntamiento de Valdestillas

Lo más destacado de esta cita, además de que los vecinos se hayan animado a participar en este almuerzo popular, ha sido la cifra de dinero que se ha conseguido recaudar y, con ello, la cantidad que van a poder destinar a la citada asociación.

"Se van a donar 2 euros por ración y, aunque todavía estamos calculando el total porque se han vendido tickets hasta última hora, al menos habrá unos 600 euros de donación", ha reconocido el alcalde, orgulloso de la buena acogida que ha tenido esta iniciativa, así como de la solidaridad de tantos vecinos.

Pero la cosa no acaba aquí. Después de la comida, el Racing Valdestillas ha disputado dos partidos de fútbol "de la liga de primera provincial". El primero ha tenido lugar a las 15:30 horas y en él el equipo local se ha enfrentado al C. D. Derecho, mientras que el segundo ha sido contra el C. D. Arces a las 18:15 horas.

Entremedias, la localidad ha contado con la actuación musical flamenca de Jonathan Molina y Álvaro Lozano.

Sin embargo, estos no serán los únicos encargados de poner música a esta jornada festiva, sino que también lo hará el grupo Aisha a las 20:00 horas y de la mano de un espectáculo de rock andaluz con el que se pondrá el broche final a esta divertida fiesta de primavera de Valdestillas.

