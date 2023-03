Una empresa holandesa construirá una residencia para 500 estudiantes en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles en Junta de Gobierno el último trámite para poder construir una residencia de estudiantes en la calle Jardines de la Alhambra, en el sector Los Viveros. Un proyecto que, tal y como ha recordado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en la comparecencia de este miércoles, está enmarcado en la iniciativa denominado 'Constelación'.

Esta obra, que va de la mano de la empresa holandesa 'Student Experience Development Spain SL.', contempla 500 plazas para el alojamiento y servicios de los jóvenes. Este es uno de los proyectos "más importantes" que han aprobado, tal y como afirma el regidor. Una adquisición de 40 millones de euros de la mano de dicha firma que "viene a invertir a la ciudad". Por ello, Puente espera que se pueda publicar en el boletín "lo más rápido posible" y hacer una presentación de la misma para dar todos los detalles.

Y es que, precisamente, sobre los trámites y el tiempo de espera se ha mostrado molesto. El pasado 8 de marzo lograban desbloquear el convenio entre el Ayuntamiento y el Real Valladolid para que la ciudad deportiva pueda materializarse. Sin embargo, todavía no ha salido publicado y no ocurrirá hasta el 27 de marzo. Ante esta información que recibía el alcalde, lamentaba que "en pleno siglo XXI se tarde 15 días en hacer una publicación en el boletín". Una realidad que "en la era de la información y tecnologías" le parece "asombroso". Por último, criticaba que si tienen que "estar esperando" 15 días para que se publique, no pueden "avanzar".

Sin fecha para abrir el túnel de Panaderos

El túnel de Panaderos sigue, por ahora, sin tener una fecha establecida para su apertura. Puente ha informado de que es el Consejo quien lo debe autorizar porque la Ley dice que es el organismo de contratación quien tiene que hacerlo.

"Está terminado y listo", ha anunciado. Sin embargo, queda la convocatoria del Consejo y la autorización del mismo. Para que no se demore demasiado, lo harán vía online. De este modo, quedará abierto "en los próximos días" el túnel puesto que "está todas las pruebas hechas y todo correcto" pero quieren hacerlo "todo legal".

En relación al resto de obras, la empresa ha garantizado que a finales de abril estará todo. El alcalde se muestra más cauto dado que aún falta la otra vía, el túnel peatonal, ascensor, parque infantil o juego de agua, entre otros. Por ello, ha terminado con un "veremos", sin querer confirmar que en casi un mes ya esté todo finalizado.

Sigue los temas que te interesan