Un Ministerio de Igualdad "inútil" y una "chapuza" de ley: los reproches en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid por el 'sí es sí'

El 7 de octubre entraba en vigor la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ‘solo sí es sí’, y desde entonces no ha dejado de estar en el foco de los principales debates políticos. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid llevaba al pleno del mes de marzo una moción en la que solicitaban al equipo de Gobierno que reconociesen “su error” al votar el 13 de diciembre en contra de la reforma de la misma y pidieran “disculpas” a los vallisoletanos.

La portavoz del PP de Valladolid, Irene Núñez, exponía que hasta el momento se habían revisado 29 casos y se habían excarcelado a tres individuos que estaban condenados; así como la revisión a un cuarto. Lamenta que votaron en contra de “proteger a las mujeres y niñas de Valladolid” y estuvieron del lado de “una norma que nacía viciosa y ha sido perniciosa se mire por donde se mire”. A día de hoy el PSOE en el Congreso está tramitando la proposición para llevar a cabo dicha reforma. “Casi seis agresores sexuales se ven beneficiados cada día”, afirmaba. Por ello, su solicitud era clara: “Reconocer el error y pedir perdón a los vecinos. La luz verde a esta ley fue una chapuza, una norma cargada de sectarismo y rancio populismo legislativo”.

Javier García Bartolomé, del Grupo Municipal Vox, bromeaba con el partido popular diciéndole que “tienen más moral que el Alcoyano”. García Bartolomé cree que lo que deben hacer es “pedir perdón a todas las víctimas que han visto cómo sus agresores se benefician con esta chapuza de Sánchez”. Una ley que sale de un Ministerio que califica de “inútil” y que cuesta “unos 600 millones de euros”.

El concejal no adscrito, Martín Fernández Antolín, se unía a esa petición de que la norma “se debe modificar” debido a los “efectos indeseados” que han derivado en la “reducción de penas y excarcelaciones”. Alegato al que se sumaba su excompañera de partido, Gema Gómez, del Grupo Municipal Ciudadanos, que acusaba a Sánchez de estar sacando a la calle a violadores y pederastas “sin cumplir las penas” por su “incapacidad legislativa”. Sin embargo, a su juicio, la reforma del ‘solo sí es sí’ tiene como fin “calmar los ánimos de cara a las elecciones” ya que “si le hubiese preocupado, lo hubiera hecho antes”. Gómez tiene claro que la cuestión “es sencilla”: “O se está con quienes quieren solucionar el error o con quienes quieren perpetuarlo”.

Por otro lado, desde Valladolid Toma La Palabra, María Sánchez, ha cuestionado el hecho de que los populares lleven al pleno una moción sobre “pedir perdón” y le preguntaba: “¿Les parece que puede ser un acuerdo plenario?”. Criticaba al PP de “estar sacando redito de una alarma social” y ponía varios datos sobre la mesa: “En La Rioja solo se ha revisado una condena de 55 casos; en Teruel, Huesca o Valencia se mantiene en un 90%. Sin embargo, en Madrid en un 85% y en Zamora se han revisado un 80%. Continuando con el 71% de condenas revisadas en Orense y el 71% en Lugo”. Tras estos porcentajes continuaba: “Es curioso que sea distinto depende del sitio en el que estés”.

Asimismo, ve “impresionante” que se pongan al lado de Vox, “un partido que pida la derogación de la ley de violencia de género”. Por otro lado, de lo que no tiene duda es de que “si no media consentimiento, estamos ante una agresión sexual”; algo para lo que no puede haber “vuelta atrás”.

Desde el PSOE, Pedro Herrero, les preguntaba “de quién ha sido la idea de traer esta idea recalentada”. Una moción que, recuerdan, fue rechazada en los seis puntos que tenía y, tres meses después, “nos dicen que solo nos equivocamos en uno, quiere decir que el resto están bien”. Sin hacer alusión al ‘solo sí es sí’, contestaba con una crítica: “De la Hoz o Ibáñez, esos sí que cometen consecuencias para los ciudadanos”. Núñez contestaba: “Antes los gobiernos malos solo costaban dinero, desde que gobierna el PSOE también hay coste social”. Finalmente, desde Vox se ha dirigido a María Sánchez para decirle que la reducción de condena “no es culpa de jueces o juezas machistas” pero que está claro que prefiere “no enfrentarse a su nefasta ministra de Igualdad”. Una moción que ha decaído con 10 votos a favor, 3 abstenciones y 14 en contra.

Límite de 30km/h

El grupo municipal Vox ha presentada una moción para mejorar el tráfico en Valladolid. Javier García Bartolomé ha acusado al equipo de Gobierno de “desatar una guerra sin cuartel contra el automóvil” y continuaba alegando que “los señores socialistas, comunistas y los verdes han prohibido la venta de coches de gasolina, diésel e híbridos”. Motivo por el cual “solo los ricos podrán circular”.

Desde Vox han cuestionado que el límite de 30km/h que se ha establecido en varias de las arterias principales de la ciudad, “no es necesario”. Ponía de ejemplo que la calle López Gómez donde “todos los días hay atascos”.

Pablo Vicente, desde el grupo municipal Ciudadanos, ha asegurado que es una “moción muy trabajada que no vamos a apoyar”. Afirma que no se pueden negar las “consecuencias del cambio climático" y que no pueden “acabar” con todo lo que implique a la movilidad sostenible. Por su parte, María Sánchez, de Valladolid Toma La Palabra, criticaba que “un pleno tras otro alegan lo mismo”. Justificaba que “la velocidad comercial del autobús ha incrementado notablemente” y que el a eso “lo llama fluidez”. Asimismo, Sánchez afirmaba que “queda bastante claro que han declarado la guerra a la razón y la ciencia”.

Por otro lado, el popular Francisco Blanco ha subrayado que, antiguamente, “Valladolid era la ciudad de los 15 minutos”; tiempo que se tardaba en llegar a cualquier parte. Sin embargo, tras la serie de actuaciones aprobadas por el Gobierno “sin consenso y de la noche a la mañana”, esto ha cambiado. Finalmente, el concejal de Movilidad, Luis Vélez, ha asegurado que el “descenso de la movilidad de tráfico no es una correlación directa y única con las políticas municipales”. Asimismo, ha aseverado, mediante la exposición de varios datos, que es una de las ciudades con el tráfico “más fluido del mundo”.

Un debate que le ha parecido “interesante” al alcalde, Óscar Puente, quien ha querido intervenir tras escuchar los alegatos de la oposición y de su propio equipo de Gobierno. Le señalaba al PP que “con los irresponsables no se puede ir a ningún sitio”; haciendo alusión a Vox. Además, les lanzaba un consejo: “Conviene no hacer demasiada demagogia. No sea que tengan que gobernar y se encuentre con esos problemas”. Finalmente, apuntaba que “la industria automovilística vive un momento de esplendor, le pese a quien le pese”. Una moción que, finalmente, ha decaído con 10 votos a favor y 17 en contra.

Favorecer la práctica del deporte

El Grupo Municipal Ciudadanos llevaba al pleno una moción para favorecer la práctica del deporte entre los más jóvenes, pero hacía alusión a los deportistas de alto rendimiento de la Universidad de Valladolid. Desde Vox han recordado que estas competencias son de la Junta y que ya hay varias ayudas en marcha.

El concejal de Deportes, Alberto Bustos, ha garantizado que la universidad es un ámbito con el que colaboran “directamente”. Y ha anunciado que en los próximos meses se celebrará en Valladolid uno de los campeonatos universitarios "más importantes". La concejala Vicky Soto cree que se trata de una moción "excluyente" porque "hay deportistas de élite que no son universitarios". Una moción que no ha salido adelante. El primer punto tenía 11 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención. El segundo 12 a favor y 15 en contra.

