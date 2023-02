Gonzalo Santonja presenta la restauración del Claustro de las Francesas en Valladolid.

Gonzalo Santonja ha presentado este viernes la restauración del pavimento de la planta baja del claustro de las Francesas, un monumento histórico de Valladolid, y que data del siglo dieciséis. "Este claustro es un bien indiscutible, y las cuestiones de patrimonio no pueden estar sometidas a disquisiciones partidistas o políticas", ha aseverado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, que ha reconocido que tenían "la obligación" de restaurarlo, ya que había suciedades y tenía problemas de degradación.

Para Santonja, el claustro ha quedado en estado "de revista", y ha querido dejar claro que su equipo de gobierno cumple con los compromisos. "Estamos muy satisfechos del resultado y de la relación con la comunidad de propietarios", ha detallado. El consejero ha explicado que una de las líneas estratégicas de su gobierno es contar con los agentes sociales.

La obra ha conllevado una inversión de 60.000 euros, como ha detallado el consejero. "La cuestión no es el dinero, sino como se ha hecho el trabajo, con seriedad y delicadeza", ha subrayado. Además, la restauración ha tardado seis meses, algo a lo que el consejero no ha dado mucha importancia: "Las cosas deben quedar bien, el tiempo es lo de menos", ha insistido.

La consejería de Cultura no tomará medidas para arreglar la degradación del claustro

Pese a la restauración, el claustro muestra evidentes signos de degradación, como las numerosas pintadas en las paredes. "Nosotros teníamos una responsabilidad que era la restauración, y hemos cumplido con ella", se ha limitado a decir Santonja, reiterando que no es competencia de la Junta de Castilla y León.

"No es competencia nuestra, a mí no me gusta hablar de las competencias de los demás", ha resumido. Santonja ha asegurado que solo se va a preocupar de sus responsabilidades, y que mantienen una buena relación con la comunidad de propietarios.

La comunidad de propietarios carga contra el Ayuntamiento

Precisamente ha estado presente Amparo Rodríguez Molero, la presidenta de la comunidad de propietarios desde hace 16 años. "Agradezco a la Junta que por fin se haya empezado a mover un poco para que esto no se cayera del todo", ha apuntado, dejando claro que las obras han sido "perfectas". En este sentido, Rodríguez ha cargado solo contra el Ayuntamiento, lamentado su ausencia y criticando que no dé la cara.

"El Ayuntamiento tiene mucho que decir, porque es uno de los que firmó el convenio", ha subrayado. La presidenta de la comunidad tiene claro que, al ser de uso público, el claustro sufre la repercusión en el desgaste. "El trajín de gente que entra y sale es lo que deteriora el claustro", ha declarado.

Amparo Rodríguez ha detallado que el suelo se encharca fácilmente, y que lo más urgente es que pongan cristales que lo puedan proteger. Sobre a quién corresponde el pago de esta reforma, Rodríguez ha deslizado que la situación está "en un punto conflictivo". Los anteriores propietarios, como ha informado la presidenta, lo reponían ellos. Ahora el contexto ha cambiado, ya que el claustro pertenece al Consistorio. "Estamos con una especie de medio pleito para intentar llegar a un acuerdo", ha explicado Amparo.

El problema es la falta de comunicación, según la responsable de la comunidad de propietarios. Amparo Rodríguez ha pedido hoy directamente que el Consistorio que les ayude. "No hablamos con el Ayuntamiento para nada, no se ponen en contacto con nosotros", ha lamentado.

El alcalde socialista Óscar Puente, sin embargo, ha declarado que no le consta la petición de esa comunidad de propietarios. "Yo me siento con todo el mundo", ha asegurado Puente este viernes. "Me consta que el departamento de Saravia lleva mucho tiempo con muchas dificultades con esa comunidad, con procedimientos judiciales", ha detallado. "Cuando quieran nos sentamos, sin ningún problema", ha zanjado el alcalde de Valladolid.

La presidenta de la comunidad ha dado la idea de que se cierre en determinadas horas el paso al público, para preservar el claustro. "Hay que evitar que se llene de grupos de chavales que dejan esto fatal haciendo botellones", ha aseverado. Rodríguez ha pedido que se ponga un tope a esta situación. "Los fines de semana da pena verlo, llamamos a la policía todos los fines de semana", ha insistido. Sin embargo, la policía no puede hacer nada porque es un edificio de uso público.

Santonja anuncia una mesa de diálogo con los equipos de fútbol

Santonja ha aprovechado para aludir a la polémica creada por los cuatro clubes de fútbol profesionales de Castilla y León, el Real Valladolid, la Ponferradina, el Mirandés y el Burgos, que criticaron las declaraciones del director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Enrique Sánchez-Guijo. Los equipos dijeron que "demuestra tanto una alarmante falta de responsabilidad como de conocimiento de la realidad de la Comunidad y del deporte".

"Es un malentendido, y como todos los mantendidos, se va a solucionar dialogando", ha explicado Santonja. En este sentido, ha anunciado que el vicepresidente, Juan García-Gallardo, va a convocar una reunión la próxima semana a la que asistirán los cuatro clubes de fútbol, y a la que también acudirá Santonja y el propio Sánchez-Guijo.

"Esa reunión la tendremos este próximo miércoles, y vamos a solucionar el malentendido hablando", ha prometido el consejero, que ha asegurado ser "muy consciente" del "papel de integración social que cumplen los clubes de fútbol en la economía y en la integración de los jóvenes".

Sobre si las diferencias pueden resolverse hablando a secas y sin incrementar las ayudas económicas, Santonja no ha precisado aún qué opciones están barajando para solucionar el conflicto. "No se trata de hablar por hablar, hay que hablar para buscar acuerdos y los encontraremos", se ha limitado a responder.

Para Santonja, la Dirección General de Deportes tiene un "presupuesto bajo a todas luces e insuficiente". El consejero ha defendido que "el dinero es el que es", y que por tanto, su responsabilidad es administrarlo con sentido común

"Los equipos de fútbol tienen razón en subrayar que desarrollan cantera y se ocupan del deporte base, y no hay ningún motivo para que tengamos ningún desencuentro", ha zanjado Santonja.

