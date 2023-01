Valladolid estrena sus nuevos aparcamientos seguros para bicicletas: precios y zonas

Los nuevos puntos de alquiler de bicicletas están suponiendo un gran revuelo en la ciudad de Valladolid. En el pleno de este viernes, 13 de diciembre, han aprobado las tarifas de estos puntos de Biki y Parkbiki. A partir de ahora se puede descargar la ampliación y registrarse para poder activar una tarifa gratis hasta el próximo 13 de febrero.

Las tarifas son las siguientes: un euro al día o abono. Este último permite usar toda la red de Parkibicis durante un mes. Por un lado, están las personas que utilizan la bici como medio de transporte habitual, que tendrá un precio de 5 euros al mes. Con este abono, la bicileta no podrá estar más de dos días aparcada en un mismo aparcamiento. También, por 7 euros no podrá estar la bicicleta aparcada más de tres días en un mismo aparcamiento. Por otro lado, por un precio de 15 euros, no podrán permanecer más de seis días en un mismo parkibici.

Podrán darse de alta como usuarios del servicio las personas mayores de 14 años. En el caso de los menores de 18 años, el responsable de su uso será el tutor legal del menor. Para abrir el aparcamiento necesitas introducir el código personal en el teclado, utilizar la App Parkibici o acercar la tarjeta de transporte de Auvasa en el lector ubicado bajo el teclado. Se puede acceder a cualquiera de los aparcamientos a cualquier hora y día del año. Cada persona solo podrá dar de alta un máximo de dos biciletas y aparcar solo una de ellas.

Zonas de aparcamiento Habrá uno ubicado en la Plaza Juan Pablo II, con capacidad de 62 bicicletas; en la Plaza Marcos Fernández, de Parquesol, con capacidad para 20; en la calle Gabilondo, con capacidad para 20; en la calle Doctrinos, con capacidad para 10; en la Plaza San Miguel, capacidad para 10 bicis; calle Recondo, con capacidad para 36; en la Plaza Lola Herrera, con capacidad para 10; en la Plaza Antiguo Mercado, con capacidad para 20; en la calle San Luis, con capacidad para 20; en la Casa del Estudiante, con capacidad para 50 y en la calle Cardenal Cisneros con capacidad para 20.

María Sánchez de Valladolid Toma La Palabra (VTLP) ha asegurado que es un “paso adelante” hacia la movilidad ciclista y para que la “intermodalidad sea una realidad”. Este paso, afirma, es “importante” porque hay que “dar alternativas y ponerlo fácil para que se muevan de forma segura”.

Desde el grupo municipal del Partido Popular, Francisco Blanco, ha lamentado que, "no se han elegido las mejores ubicaciones posibles. De nuevo se enfrenta el vehículo privado con la bicicleta. Debería ir en común con el impulso metropolitano y no se ha hecho”. Vélez ha contestado a Blanco: “No confrontamos el vehículo privado con la bicicleta, porque no tenemos ninguna batalla. Cada uno tiene su espacio y tratamos de que la ciudad sea más amable y potenciamos el uso de la bici”. En lo relativo al impulso metropolitano, asegura que primero “deben desplegarlo en la ciudad” y, posteriormente, se lo ofrecerán a otros municipios, “siempre y cuando se encarguen del mantenimiento del mismo”.

En todo caso, asevera, es una cuestión “de tiempo” y “veremos a ver cómo evoluciona”. En todo caso, las tarifas son “adecuadas a lo que los ciudadanos necesitan, con un amplio abanico de necesidades y adaptadas a todos”.

