La lista apoyada por Arrimadas se presenta en Valladolid acusando a Bal de "cuestionar el proceso de refundación" de Cs

La candidatura 'Renace tu partido', que cuenta con el apoyo de Inés Arrimadas para liderar Ciudadanos tras las primarias de los días 9 y 10 de enero, se ha presentado este martes en Valladolid entre fuertes críticas al vicesecretario general, Edmundo Bal, que lidera la otra candidatura, 'Ciudadanos de nuevo'. El candidato a la coordinación nacional en 'Renace tu partido', el parlamentario navarro Carlos Pérez Nievas, ha acusado a Bal, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, de "cuestionar el proceso de refundación" y le ha pedido "dejar de llevar el debate a los personalismos".

"Por desgracia hemos tenido que concurrir a un proceso de dos listas. Nos parece una decepción que después del proceso de refundación, que debía haber acabado en una fiesta de unidad del partido, haya una alternativa que cuestiona todo el proceso previo", ha señalado Pérez Nievas. El actual parlamentario navarro por Navarra Suma ha asegurado que en la lista de Bal "hay una cuestión de personalismos que es el ataque infundado hacia Inés Arrimadas".

Pérez Nievas ha acusado a la lista de Bal de "reinterpretar" la refundación. "La refundación ha dicho claramente que le demos más importancia a lo orgánico, que tenemos que poner más atención a los cargos públicos de nivel municipal y autonómico, y todo esto se está trasladando en esta lista", ha defendido. Además, ha asegurado que 'Renace tu partido' no es "la lista de Inés" pero si que es "una lista con Inés" y la lista "de mucha gente que cree de verdad en el proceso de refundación". Y ha criticado a las voces que defienden que Arrimadas deje de ser portavoz en el Congreso.

"Yo no me voy a avergonzar de que esté Inés en esta lista, todo lo contrario, me parece un orgullo que Inés, Begoña, Carlos Carrizosa y otros históricos del partido estén en esta lista", ha añadido.

Municipalismo, parte orgánica y sin pactos prefijados

Pérez Nievas ha defendido que los principales postulados de la lista presentada este martes en Valladolid son asentar la apuesta por "el municipalismo", fijarse más "en la parte orgánica" y no contar con "pactos preferentes" a izquierda ni derecha. "Lo que importa es centrar los esfuerzos en las elecciones municipales de mayo para asentar el suelo de este partido. En este momento tenemos casi 3.000 cargos públicos, somos el tercer partido a nivel municipal y autonómico y tenemos que seguir creciendo", ha afirmado.

Para el candidato a coordinador nacional, el partido "necesita fijarse más en la parte orgánica y tiene que haber una regeneración en cuanto al trato con los cargos públicos y reforzar la base municipalista". "El hecho de centrarnos únicamente en conseguir la Presidencia del Gobierno, a tenor de los sondeos del año 2018, nos hizo perder el norte, eso se ha percibido", ha señalado.

Además, para Pérez Nievas el partido "no puede plantear ningún pacto a priori como preferente, porque eso nos corta las alas como partido liberal que negocia a ambos lados". "Tenemos que presentarnos con la voluntad clara de gobernar o de interpretar cual es la voluntad mayoritaria de cada territorio y sustentar al partido que tenga la posición mayoritaria", ha afirmado.

Pérez Nievas ha asegurado, además, que 'Renace tu partido' aboga de forma clara por una reforma de la Ley Electoral para evitar la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas e independentistas y el hecho de que "condicionen" a los Gobiernos centrales. "El peor ejemplo es el actual de Pedro Sánchez", ha apuntado.

Llamada a la unidad

El representante de 'Renace tu partido' ha defendido que su lista "sigue mandando mensajes de que este partido tiene que estar unido, que Edmundo Bal tiene espacio en este partido pero que lo que tiene que hacer es olvidar cuestiones personales y dejar de cuestionar el proceso de refundación". "Cuestionar esas conclusiones es una temeridad y hace daño al partido", ha afirmado.

Para Pérez Nievas el objetivo es "tratar de convencer a la mayor parte posible del partido" y ha asegurado que su lista "representa la mayor pluralidad del partido tanto geográfica como de ideas". "Lo que más me molesta es que se eche todo por tierra por llevar el debate a los personalismos. Edmundo debería dejar de personalizar este debate porque hace mucho daño", ha zanjado.

