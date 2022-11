La amenaza de muerte a la periodista vallisoletana Sara Rincón: "Merecéis ser ejecutados dolorosamente"

La periodista vallisoletana de La Sexta Sara Rincón ha sido objeto de un desagradable comentario que ha recibido a través de las redes sociales y que ha denunciado en las mismas. Un usuario se ha dirigido a ella asegurándola que los que "representan visualmente a La Sexta" merecen ser "ejecutados dolorosamente públicamente" por un supuesto "terrorismo franquista" con el que "colabora" la cadena desde hace "más de una década".

Para dicho internauta, que afirma que "ya se puede decir rotundamente" que la cadena televisiva "colabora con el terrorismo franquista", esta es una "razón más que suficiente" para llevar a cabo dicha amenaza de muerte. Incluso, insinúa que esto es algo que "puede suceder muy pronto", además de añadir que "la primera en recibir el castigo" puede ser su compañera Ana Cuesta Herraiz.

"En definitiva, os puede costar la vida el terrorismo franquista que hacéis en La Sexta a las órdenes de la organización criminal de Florentino Pérez, Ferreras, Inda, Ana Pastor y Pedrerol", sentencia el usuario. Por todo ello, Sara Rincón, que "no suele entrar en este tipo de temas", ha asegurado que hoy le parece de "vital importancia porque llegamos a límites preocupantes".

Vaya, un día más colaborando con el “terrorismo franquista” por el que merezco ser “dolorosamente ejecutada públicamente” ✌🏻 pic.twitter.com/PbjcJE0pOt — Sara Rincón (@sararincon02) November 9, 2022

En este sentido, Rincón ha matizado a través de su cuenta personal en Instagram que ella y muchos compañeros que están en las redes sociales "están acostumbrados a recibir este tipo de mensajes de odio". "Los recibimos a diario por cuestiones relacionadas con ciertas informaciones, porque no les gusta el tema que estamos tratando o por nuestro aspecto físico", relata la joven vallisoletana.

La periodista ha asegurado que recibe "muchos de estos mensajes semanalmente" y ha añadido que esto es "una realidad de las redes sociales" que está "asumida por el hecho de que cuando entras aquí te expones a ello", a la vez que ha matizado que por eso "no le da importancia" en otras ocasiones.

Sin embargo, la periodista ha querido destacar este caso porque "no solo se nos desea la muerte, sino por el motivo, que es trabajar en un medio de comunicación que no es afín a su ideología" y que por solo eso el usuario justifica que merezcan "pasar por la guillotina".

Por último, la vallisoletana ha recalcado que el hecho de que ella no suela compartir estos mensajes "no significa que no sean importantes", sino que no quiere "perder tiempo" de su vida en este "tipo de personas". "La realidad es que esta repleto el mundo de este tipo de personas", ha sentenciado.

