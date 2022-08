El pasado 21 de julio el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anunció que cinco de los componentes de Humor de Protección Oficial, serán los encargados de dar el pregón de las fiestas patronales el próximo dos de septiembre. La noticia, sorprendente, ha generado una gran expectación entre los vallisoletanos que podrán presenciar su espectáculo 'PLENO al 15' de LO DE FERIAS el mismo día a partir de las 22.30 en el Auditorio de la Feria de Muestras y que prolongará hasta el 18 de septiembre.

Cinco de los componentes del grupo cómico Humor de Protección Oficial se subirán al balcón del Ayuntamiento para dar inicio a las fiestas de Valladolid el próximo dos de septiembre. "Nos llamó JJ Vaquero para comentarnos que nos lo habían propuesto y qué nos parecía. ¡Claro que nos apetecía!. Sabemos que es un marrón de ver cómo haces, si te escuchan o no, la presión, etc. Hay que decir que sí, es el pregón de nuestra ciudad ‘Un gran poder conlleva una gran responsabilidad’”, ha afirmado Quique Matilla entre risas.

La distinción les ha llegado tras llevar el nombre de la ciudad por toda la península. “Hemos logrado que la gente asociara Valladolid a calidad de la comedia y cambiara la bromita de ‘Fachadolid’. Por otra parte, está muy bien que una vez que se ha anunciado, todo lo que nos ha llegado de la gente es super positivo y, a través de terceros, comentarios de que nos lo merecíamos por llevar el nombre de la ciudad por ahí. Está muy bien que sea por una consecuencia de nuestro trabajo y que la se esté de acuerdo con la elección”.

Para Roberto Chapu es "un grandísimo honor, pero con una carga muy importante. Nunca había soñado con ello". Tras el anuncio, la gente se alegró y en redes sociales la acogida fue muy positiva: "Intentaremos animar un poco y hacer lo nuestro: ser graciosos y tocar un poquito la fibra; es lo que nos pide el momento. Tenemos que hacer algo de comedia ya que somos ‘payasetes’ de profesión", ha subrayado Chapu. Será un momento especial para él: "Nunca te habías imaginado estar en ese balcón. No eres una celebridad ni nada por el estilo. Va a ser como un sueño y estar en otra dimensión".

La responsabilidad de intentar que las cosas salgan bien ante miles de pucelanos que se darán cita en la Plaza Mayor, supone una gran responsabilidad para los cómicos que, a pesar de estar acostumbrados a hablar en público, van asimilando poco a poco el momento. "Yo creo que la gente va a salir ‘con el cuchillo entre los dientes’ al pregón y a las fiestas. Solo hay que darse una vuelta por la ciudad y ver que tienen muchas ganas. Sabemos dónde nos metemos", ha indicado Roberto.

A pesar de que falta poco menos de un mes para el acto, Quique Matilla aún no ha preparado nada. "No puedo avanzar lo mío porque no sé lo que voy a decir. Voy teniendo ideas, pero la definitiva no va a estar clara hasta tres minutos antes de que coja el micrófono. Está bien no conocer el plan porque no se lo puedo desvelar a nadie". Entre dudas se encuentra también su homólogo. "Hay varias ideas, pero son susceptibles de cambio. Sí queremos devolver el cariño a toda Valladolid, a los amigos y a nuestra gente".

Quique Matilla y Roberto Chapu en un banco en la Plaza Poniente

El cariño que reciben va más allá de su profesión, puesto que tratan la cultura y todo lo referente a la ciudad con un toque de humor que gusta mucho a los vallisoletanos. "Año tras año es un esfuerzo, pero un esfuerzo muy gratificante. La gente agradece mucho que se genere un espectáculo nuevo sobre Valladolid y en Valladolid", ha incidido Matilla.

El espectáculo 'Pleno al 15' se estrenará el mismo día del pregón

Casualmente, el día del pregón se estrenará el espectáculo 'Pleno al 15' que reunirá a los componentes de Humor de Protección Oficial. Un 'show' en el que el guion lo ha elaborado JJ Vaquero a lo largo de todo el año. Acerca de ello, Quique Matilla garantiza mucho humor: "La base es la de otros años. Somos los mismos cinco haciendo el imbécil y buscando crear unos personajes lo más cercanos a la gente posible. Seguir una historia que han pasado este año en Valladolid tocando el tema del fútbol con el ascenso".

Unas actuaciones que no esconden el buen ambiente entre bambalinas: "Estamos deseando que lleguen las fiestas para hacer el espectáculo y juntarnos. Durante la actuación algunos están ‘jugueteando’ por detrás. Es un rato de campamento: quedamos para comer, nos tomamos algo en el bar de Vaquero. Se lleva muy bien porque estás deseando que llegue el momento de reunirnos", ha sentenciado Roberto Chapu.

Cartel de espectáculo 'Pleno al 15'

Por último, animan a los vallisoletanos a acudir al Auditorio de la Feria de Muestras el próximo septiembre, máxime por el precio de 15,47 euros: "Que vayan como siempre han ido. Cada vez son más con el mismo buen rollo. Garantizamos que vamos a poner toda la carne en el asador y van a ver un espectáculo igual de esforzado que otros años bajo la misma responsabilidad . Que la gente se quite el miedo de que no nos lo tomamos en serio. Si eso ocurre, lo dejaremos"

Sigue los temas que te interesan