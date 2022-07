La Villa del Caballero de Olmedo se prepara para regresar a épocas pasadas a través del teatro

Desde hoy 22 de julio al 31 de julio de 2022 celebraremos la decimosexta edición del Festival Olmedo Clásico, con la que volveremos a disfrutar con nuestros clásicos, y ya en un ambiente saludable de normalidad y confianza, sin que eso signifique que no hayamos aprendido la lección de nuestra fragilidad y de la necesidad de responsabilizarnos colectivamente de la salud. La cita abarca quince espectáculos, fruto de una selección cuidadosa, en que se han tenido en cuenta la calidad y la variedad, tanto de autores como de estilos, épocas y territorios; y lo mismo con respecto a las propuestas dramatúrgicas y a las compañías responsables de los espectáculos, algunas de venidas fuera de nuestras fronteras.



En la sección central de Espectáculos, no podía faltar Molière en el año del cuarto centenario de su nacimiento, y estará muy presente con dos de los textos más representativos de sus dotes geniales para la sátira social: El avaro y Tartufo. Tampoco estará ausente ―no lo está ningún año―Lope de Vega, ni su Caballero de Olmedo, tan nuestro, en esta ocasión a través de una versión muy especial. La acompañará una de sus últimas comedias La boba para los otros. Rojas Zorrilla también estará representado por partida doble con Amo y criado ―cuyo primer título es Donde hay agravio no hay celos― y con su incombustible Entre bobos anda el juego. Tampoco podía faltar a la cita Cervantes, y acudirá con su trágica Numancia. Ni Shakespeare, que estará presente con su divertida Noche de Reyes. Ni Calderón, del que un recital con excelentes actores sustanciará la que para muchos es su obra principal, La vida es sueño. María de Zayas, la mejor escritora del XVII español, acudirá con La traición en la amistad. Moreto aportará el humor y la sátira de El lindo don Diego, prototipo de comedia de figurón. De la picaresca protagonizada por mujeres surge el espectáculo Malvivir, que también podremos ver. Y de textos de Santa Teresa (de abuela olmedana y en el cuarto centenario de su canonización) y de otros escritores a lo largo de los siglos de literatura española sale la palabra profunda y libre de Esta divina prisión.

Las acciones y palabras del pasado cobrarán nueva vida gracias al trabajo de compañías de primer nivel especializadas en el tratamiento de los clásicos, como Ur Teatro, Noviembre Teatro, Nao d'amores-CNTC, Teatro Clásico de Argentina, 2 RC Teatro, Atalaya Teatro, Focus... Asimismo, la nómina de directores que están al frente de esos grupos es en verdad impresionante, con nombres como los de Helena Pimenta, Eduardo Vasco, Magüi Mira, Ainhoa Amestoy, Ana Zamora, Santiago Doria, Rafael Rodríguez, Yayo Cáceres, Ricardo Iniesta, Ernesto Caballero... Otro tanto podemos decir de los intérpretes encargados de dar vida a los personajes memorables que protagonizan los distintos espectáculos: Rafa Castejón, José Tomé, Juan Cañas, Eduardo Mayo, Lola Casamayor, Eva Rufo, Fernando Cayo, Arturo Querejeta, Nuria Gallado, Jesús Peña, Aitana Sánchez Gijón, Marta Poveda, Carmen Gallardo, Pepe Viyuela ...

La primera compañía en subirse a las tablas de la Corrala del Palacio del Caballero será Ur Teatro, que el 22 de julio inaugurará el Festival con la comedia de Shakespeare, Noche de Reyes. Al día siguiente, el sábado 23, será el momento de Amo y criado, de Rojas Zorrilla, representada por la compañía Noviembre Teatro. La semana finalizará con Adiós dueño mío, La traición en la amistad, de María de Zayas, a cargo de la compañía Olympia Metropolitana. El lunes 25, a las 18 h, y en el CAE San Pedro, la compañía Estival Producciones interpretará Que de noche lo mataron, elaborada a partir de El caballero de Olmedo; esa noche en la Corrala del Palacio del Caballero será el turno de Numancia, de Cervantes, un espectáculo coproducido por Nao d'amores y la CNTC. El martes 26, a las 18 h en el CAE San Pedro, se celebrará el recital de poesía Esta divina prisión, por el grupo La otra Arcadia; a la noche en la Corrala podremos ver El lindo don Diego, de Moreto, por Teatro Clásico de Argentina. A las 19 h del miércoles 27, en el CAE San Pedro, tendrá lugar el recital La vida es sueño en sus versos esenciales, a cargo de los actores que han participado en diferentes espectáculos de la obra; en la Corrala esa noche se exhibirá La boba para los otros, de Lope de Vega, a cargo de 2 RC Teatro. El jueves 28, regresará a la Corrala de Olmedo Entre bobos anda el juego, de Rojas Zorrilla, de la mano de Verbo Producciones. El último fin de semana del festival comienza el viernes 29 con Malvivir, una historia de pícaras urdida por Álvaro Tato y representada por Ay Teatro. Los dos últimos días son para Molière: el sábado 30 con El avaro, a cargo de Atalaya Teatro; y el domingo 31 con Tartufo, de la compañía Focus.

En este 16ª edición, tampoco faltará la sección «Olmedo Clásico en familia», que el domingo 31, de la mano de la compañía Pie Izquierdo, acercará a los más pequeños, y al resto de la familia, el Manual Cervantes.

Las 16 Jornadas sobre Teatro Clásico se celebrarán del lunes 25 al miércoles 27 de julio bajo el lema «La salud de los clásicos». Sus doce sesiones ofrecerán presentaciones, recitales y diálogos vivos entre representantes de la diversidad de profesiones que hacen posible la vigencia de los clásicos tanto en los escenarios como en los estudios. Las actividades que protagonizarán buscan implicar también a los espectadores que quieran conocer mejor ese teatro para disfrutar aún más con él.

El 16 Curso de análisis e interpretación actoral «Fernando Urdiales» se impartirá del 22 al 28 de julio a partir de escenas de El conde de Partinuplés, de la dramaturga Ana Caro. Además de las horas lectivas, en las que se darán clases de interpretación, dicción, historia, música o danza, entre otras materias, los alumnos tendrán acceso preferente a todas las representaciones del festival.

También el teatro estará muy presente en la exposición de fotografías de Pío Baruque Fotógrafos "Sembrando a los clásicos", en la que se rememoran algunos de los mejores momentos de la historia del Festival.

