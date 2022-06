El rapapolvo al concejal de VOX tras su “ridículo absoluto”: “Es motivo de mofa hasta en las televisiones”

“Tras el éxito del lunes pasado se ha inclinado por el humor y va a seguir en la comedia. Le buscan reemplazo tras su ridículo absoluto. Hace una semana no le conocía nadie y ahora toda España. Es motivo de mofa hasta en las televisiones”, ha asegurado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, refiriéndose al concejal de VOX, Javier García Bartolomé.

Todo en el pleno extraordinario del debate de estado de la ciudad que se está celebrando en la mañana de este martes en el Ayuntamiento de Valladolid y después del pleno del pasado lunes, 6 de junio, y en relación a la moción que Javier García Bartolomé llevó ese día sobre los cursos y talleres infantiles que se imparten en los colegios de Valladolid que acabó con la dimisión del gerente del Servicio de Público de Empleo de Castilla y León, Javier Moreno.

“No van a estar en el gobierno municipal. Van a acabar llevándose por delante al Partido Popular y lo bueno de que hayan entrado en el Gobierno de la Junta es que la gente les está viendo. Tengo dudas de que usted vaya a estar en la casa consistorial el próximo año”, ha añadido Óscar Puente.

Todo en contestación también a un García Bartolomé que ha acusado al “futuro excalde” de “no ser capaz de cumplir las promesas” citando la Ciudad de la Justicia o el Parque Agroalimentario y tildando de “ocurrencias” las compras de Las Francesas o del Teatro López de Vega.

“Menos márketing político y más solucionar los problemas de los vallisoletanos. Que no cree problemas donde no los hay. Desde VOX no queremos mandar un mensaje pesimista ante el cambio de ciclo que se avecina. Presentamos un futuro ante el exalcalde Óscar Puente. Una ciudad sin problemas de tráfico”, ha afirmado el concejal de la formación de derechas.

Sobre el soterramiento

Javier García Bartolomé ha acusado al primer edil de “engañar a los vecinos” de la ciudad. Y ha afirmado que “el soterramiento se puede pagar con el convenio del año 2017”. “El soterramiento ya se ha hecho o se va a hacer en otras ciudades. Pedimos que paralice la construcción de los túneles”, ha finalizado.

El concejal de VOX ha añadido que “hay dinero” para afrontar el proyecto “con la venta de los terrenos de Renfe”.

