La ciberseguridad para los más jóvenes: un conocimiento de vital importancia

El subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, ha presidido hoy, acompañado por la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, y el comisario jefe provincial de la Policía, Luis Gibert, el acto de entrega de los carnets de ciberexpert@ a los 121 alumnos de dos centros de enseñanza de Valladolid que han completado el programa formativo de la Policía Nacional en materia de ciberseguridad.

El subdelegado del Gobierno ha destacado la labor de la Policía Nacional al formar a los más jóvenes en esta materia que resulta “de vital importancia para su presente y su futuro personal, académico y profesional, dado que una alta cualificación tecnológica será una de sus mejores bazas para desenvolverse en la sociedad que les espera”.

El subdelegado del Gobierno ha incidido en el alto componente tecnológico de muchas de las profesiones que estas niñas y niños desempeñarán en el futuro, relacionadas con la inteligencia artificial, la robótica, el análisis de datos, el desarrollo de software o la ciberseguridad. De ahí que las reformas educativas que emprende el Gobierno de España tengan el objetivo claro de conseguir para ellos la mejor cualificación tecnológica posible. “El Consejo de Ministros aprobó en abril distribuir a las comunidades autónomas 285 millones de euros del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, para la competencia digital educativa, porque la digitalización es una prioridad del Ministerio”, ha recordado hoy el subdelegado.

El Programa de Cooperación Territorial de ‘Mejora de la Competencia Digital Educativa’ -dentro del Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo del Ministerio 2021-2024-, busca mejorar las competencias digitales en el ámbito educativo, tanto en lo que se refiere a la dotación en medios tecnológicos como a la integración eficaz de la tecnología en los procesos de enseñanza.

La pandemia había paralizado el programa Ciberexpert@, que se incluye en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, gestionado por la Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. El Plan es la principal herramienta preventiva y formativa en el ámbito educativo de la que dispone el Cuerpo, a la que se han sumado numerosos centros públicos, privados y concertados. Se materializa a través de las delegaciones de participación ciudadana, coordinadas por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

El objetivo del Plan es concienciar a los menores sobre cuestiones de seguridad que más les afectan: acceso a drogas y alcohol, vandalismo, acoso escolar, violencia contra la comunidad escolar, abusos y agresiones sexuales, comportamientos racistas y xenófobos y, como en este caso, los riesgos que conlleva el uso de las nuevas tecnologías. A la vez se refuerza el conocimiento y confianza en los cuerpos policiales con actividades como exhibiciones, demostraciones, jornadas de puertas abiertas en las dependencias policiales o concursos. Y todo esto se completa con las campañas de prevención de estos riesgos.

Privacidad y uso seguro de Internet y las redes sociales

Los objetivos concretos de Ciberexpert@ son:

Promover actividades dirigidas al uso seguro de Internet, especialmente las redes sociales.

Sensibilizar y formar para minimizar los riesgos que los menores pueden encontrar en el uso cotidiano de las TIC.

Acercar a los menores y su entorno educativo y familiar el uso de herramientas que le faciliten una navegación más segura.

Capacitar a los alumnos en el uso seguro de redes sociales.

Concienciar a los menores de la importancia de una buena gestión de la privacidad online y off-line.

Los beneficiarios directos son los menores, alumnos de 6º de Primaria, que reciben la formación pero, de forma indirecta, se beneficia de su aprendizaje todo el entorno: educativo, familiar y la sociedad en general.

Los alumnos reciben entre cinco y diez horas de formación sobre el uso correcto de las TIC y redes sociales. Los que han completado el programa de forma satisfactoria y superan el test final de conocimientos, reciben este carnet de ciberexpert@.

El programa suma dos acciones:

1. La web www.ciberexperto.org que aloja toda la información y material formativo del programa. Los centros que participan acceden a este material mediante clave y contraseña.

2. Actividades de sensibilización y formación. Las charlas sobre el uso seguro de Internet son impartidas por los delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, con el apoyo de la comunidad educativa.

Los centros de enseñanza que estén interesados pueden solicitar estas actividades en el correo: seguridadescolar@policia.es

Consejos a tener en cuenta

Entre los consejos que reciben los alumnos se encuentran estos básicos pero importantes:

-No hacer a nadie nada que no queramos que nos hagan.

-Buscar equilibrio entre popularidad y seguridad.

-Pedir permiso para etiquetar a los demás en nuestras publicaciones.

Crear contraseñas con más de 8 caracteres, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

-Pensar antes de publicar cualquier contenido.

-No publicar datos personales o sensibles.

-Si se recibe una imagen comprometida de alguien, avisar a un adulto.

-Bloquear y denunciar a las personas molestas en las redes sociales.

-Controlar cuánto tiempo se está conectado, ponerse límites y no excederlos.

-No instalar ninguna aplicación sobre la que se tenga la menor duda.

-Cuidado con los desconocidos en Internet, pueden mentirnos.

-A la mínima señal de problemas, hablar siempre con un adulto.

-Ciberacoso, suplantación de identidad, intrusión en la privacidad… Si se ve o se es testigo de alguna situación irregular o de riesgo en la red, no hay que dudar en denunciarlo.

