Vivir desconectado

Se ubica en una ladera de espaldas a la carretera que llega desde Nava del Rey y a 63 kilómetros de Valladolid capital. Es un municipio cubierto por encinas que pueblan el monte situado al sur del mismo y de choperas y fresnos junto a la ribera del río Trabancos. Su nombre es, precisamente, Castrejón de Trabancos.

El pueblo vallisoletano de 178 habitantes, como informa su alcalde Moisés Santana Alonso, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León “tiene problemas de conectividad” desde hace años. Él suma desde 2007 como primer edil y en esta más de decena de veranos ha tenido que sufrir una de las lacras del mundo rural: las malas conexiones telefónicas y la falta de la fibra óptica.

Un problema que varios pueblos siguen padeciendo y que les perjudica a la hora, por ejemplo, de pedir una cita al médico, que no facilita el teletrabajo ni la llegada de nuevos vecinos y, mucho menos, las de empresas que necesitan de las mejores infraestructuras y conexiones para poder desarrollar su labor.

Problemas de conexión y de cobertura móvil desde hace años

“Tenemos problemas de conexión y de cobertura móvil debido a la orografía y a la situación geográfica de nuestro pueblo que está ubicado en una ladera, por eso contamos con muchas zonas de sombras. Incluso hay lugares del municipio en los que hay problemas de la señal de televisión ya que no se ve bien. Es una lacra con el que llevamos toda la vida y que persiste”, asegura el alcalde del municipio pucelano, que sin embargo quiere poner en valor el convenio que la Diputación de Valladolid ha puesto en marcha para el mantenimiento de los repetidores de televisión, recientemente.

En Castrejón, como nos cuenta el primer edil, operan Vodafone y Movistar. “Cada compañía cuenta con su repetidor. Si no hubiera, no tendríamos cobertura. Sin embargo, hay veces que se va y que nos quedamos sin ella. En el momento en el que falla, tenemos que subir a lo alto del pueblo para conseguir hablar por teléfono con alguien”, explica Moisés Santana.

El primer edil nos confiesa que trabaja en la Cooperativa de Cereales de Trabancos en la que la principal función que realizan es la recogida de cereales y también la venta de abonos y que cuentan con un surtidor de gasóleo que es “referencia en toda la zona”. Hasta aquí llega el problema de la conexión: “a veces se va y no funciona”, señala resignado.

Castrejón de Trabancos

Un grave problema en el día a día

“Hasta los propios vecinos, cuando van a pedir una cita para Sacyl Conecta, al ir la línea de Internet con tanta dificultad, necesitan bajar a las oficinas municipales para que nosotros tengamos que completarles su consulta. Este es uno de los graves inconvenientes con los que nos encontramos en el día a día”, añade el alcalde.

Vivir sin teléfono e Internet en esta era digital es sumamente difícil y los vecinos de este pequeño y coqueto pueblo sufren sus inconvenientes en el día a día. En el ámbito sanitario, también, encuentran graves dificultades los médicos. Se pasa consulta martes y jueves. Cuando la conexión falla, Medora también. “El día que va bien, los profesionales pueden pasar consulta y todo parece normal pero cuando hay problemas de conexión han de llevarse trabajo para Alaejos, donde tenemos la cabecera de nuestra zona básica de salud”, comenta Moisés.

Con el trabajo en el Ayuntamiento ocurre lo mismo: “el día que internet va bien, funcionamos bien. El día que no, no podemos ni pasar la contabilidad diaria. Todo depende de que los repetidores no fallen”, añade nuestro entrevistado.

El alcalde confiesa que esta situación acarrea problemas también en el teletrabajo. Con la pandemia “consiguieron que cuatro familias llegaran al municipio” pero “dos de ellas volvieron a la ciudad porque no podían desarrollar sus funciones desde casa al no tener una buena conexión”.

Uno de los repetidores en Castrejón de Trabancos

La solución

“Tener una buena conexión a internet y también una óptima cobertura móvil es fundamental para que un pueblo siga existiendo y que la gente joven, y también la mayor, siga apostando por los municipios rurales, que están apartados de la ciudad. ¿Qué empresa se va a asentar en Castrejón de Trabancos si no tenemos cobertura móvil o internet?”, se pregunta el primer edil.

Moisés Santana pide que “alguien les lleve la fibra al municipio” porque “hay una acometida que llega hasta Medina del Campo, Velascálvaro, Fresno el Viejo o El Carpio” y que “va hacia los pueblos de la zona de la Comarca de La Guareña en Zamora” y añade que “han dejado la señal a cuatro kilómetros”.

“Esperamos que el Estado, la administración regional y la provincial ayuden y se hagan cargo de los 45.000-50.000 euros que cuesta la acometida y que la fibra llegue hasta nuestra localidad”, afirma a modo de petición a las administraciones para acabar con la pesadilla que han de vivir cada jornada.

“La administración debe apostar fuerte por los municipios de zonas rurales. Como no echen el resto por estos pueblos con poca población por instalar la fibra, no llegará nunca, y eso es un problema grave”, finaliza nuestro entrevistado.

Mientras ésta llega, Castrejón de Trabancos sigue viviendo, prácticamente, desconectado.

