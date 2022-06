El día más grande de la provincia de Valladolid

Un día para celebrar. Para ensalzar todo el potencial de la provincia, para disfrutar de ella, a fin de cuentas. La Diputación de Valladolid ha celebrado en la tarde de este viernes, 3 de junio, el ‘Día de la Provincia’, y lo ha hecho, como prometió el presidente de la institución provincial el pasado año, desplazándose hasta un municipio, concretamente hasta Íscar.

A las 18.45 horas de la tarde, el Teatro Auditorio de la localidad vallisoletana ha empezado a acoger a los alcaldes de los distintos municipios de la provincia, antes de que Conrado Íscar arrancara, a eso de las 19.00 horas, con su discurso.

“Al volver al territorio, volvemos a nuestros orígenes”, ha empezado asegurando el presidente de la Diputación de Valladolid, que ha añadido que es una iniciativa que “deberá tener su continuidad en las próximas ediciones” en las que “se intentará compaginar la parte institucional con una parte puramente festiva y abierta a todos”.

Un día de celebración

“Hoy estamos aquí para celebrar todo lo que nos une, comenzando por algo tan sencillo como que somos de pueblo. Que nacimos en un pueblo que marcó nuestra forma de ver y entender la vida. Algo que nos hace sentirnos parte de una historia y de unas vivencias comunes de una manera única y singular”, ha asegurado en su discurso el que también es alcalde de Matapozuelos, nacido precisamente allí.

“Ser de la provincia de Valladolid es motivo de orgullo. ¡Claro que sí!”, ha afirmado ante los alcaldes presentes. Orgullo de pertenecer a una provincia única por “historia, patrimonio, por la agricultura y la ganadería y única también por la gastronomía, naturaleza, tradiciones, dinamismo económico y empresarial y por un futuro lleno de oportunidades”, ha añadido.

También ha hecho mención a las dificultades por las que se ha tenido que pasar con la pandemia del coronavirus, la dificultad de los jóvenes para acceder al mercado laboral, la crispación de la sociedad o la crisis económica, avivada también por la guerra de Ucrania.

Ensalzando la labor de los alcaldes

“En el ámbito de una España cada vez más polarizada es donde quiero destacar, de manera especial, el ejemplo de los alcaldes y alcaldesas de los pueblos de la provincia de Valladolid. Porque vosotros siempre estáis en primera línea cuando hay que arremangarse y trabajar en defensa de vuestros pueblos”, ha continuado Conrado Íscar.

Ha añadido que éstos, “siempre buscan lo mejor para cada municipio exprimiendo todos los recursos para reactivar la actividad en los municipios. No solo la económica”, y ha ensalzado “la actitud de liderazgo ante cualquier circunstancia adversa”.

“Dicen que Einstein manifestó que, “en tiempos de crisis”, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, y vosotros, los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Valladolid, lleváis todo el mandato echándole imaginación a la gestión de vuestros municipios. Gracias a esa imaginación, los pueblos de la provincia estáis sobrellevando con solvencia las crisis encadenadas de estos tres últimos años”, ha afirmado el presidente de la Diputación.

Íscar ha tenido una mención especial para Faustino González, más conocido como Tinín, alcalde de Cuenca de Campos que falleció el pasado 31 de enero víctima de una enfermedad.

Orgullo y responsabilidad

Íscar ha continuado su discurso afirmando que “siente orgullo y responsabilidad” de ser el presidente de la institución provincial y ha apostado, hasta el final de una legislatura que se producirá el año que viene, con las elecciones municipales de 2023, por “promover la prosperidad de la provincia”.

Ha citado la potencialidad de las tradiciones, de la industria agroalimentaria, de las universidades: tanto la UVa, como la UEMC y también del sector servicios, pero ha apelado a que “se necesita la ilusión y la sana ambición de todos los vecinos” y ha recalcado el mensaje que ha difundido el vídeo que se ha proyectado al principio del acto con el mensaje: “Cada día en cada pueblo, en cada lugar de esta provincia, mujeres y hombres pelean por sus sueños con tesón. Con ganas de vivir”.

Ha apostado por ayudar a los alcaldes a “desarrollar los proyectos” y ha recordado lo dicho en su discurso de investidura, de asegurar “su compromiso de trabajar por y para la provincia, para hacer de Valladolid un lugar de oportunidades”.

Agradecimientos y proyectos

Conrado Íscar ha querido agradecer el trabajo de los empleados públicos de la Diputación y también su “implicación para proponer nuevas ideas ante las nuevas necesidades de la provincia”.

Ha ensalzado el incremento del 20% de los fondos para servicios sociales, también la apuesta por la vivienda joven o los 20 millones de euros de aportación extraordinaria en los últimos tres años, a través del Plan de Choque y los diferentes Planes V, para hacer frente al sobrecoste energético o el Plan Extraordinario de inversiones en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Además, ha asegurado que precisa una “solución urgente y definitiva, la implantación de la conectividad en toda la provincia”. “No quiero entrar en polémicas sobre las autorizaciones para desarrollar nuestro propio plan, que estaba diseñado y contaba con financiación propia. Quiero confiar en el compromiso del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León para que este plan se ejecute con la mayor celeridad posible y vuelvo a ofrecer, una vez más, la colaboración de la Diputación en la materia”, ha afirmado Íscar, mencionando al subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, presente en el acto.

También ha pedido un sistema de financiación local “justo, suficiente y estable para todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales”.

“Yo no soy nadie sin vosotros”

“Vuestro bien es el mío. No soy nadie sin vosotros. Vosotros sois un todo sin mí. A vosotros me debo y por vosotros estoy aquí. No dudéis de que estoy y estaré a vuestro lado luchando día a día, codo con codo, por nuestra razón de ser. Por nuestros pueblos”, ha afirmado el presidente.

Íscar ha finalizado su discurso con un agradecimiento a todos los compañeros diputados “sin cuya entrega y dedicación me hubiera sido imposible poder cumplir los objetivos previstos y los compromisos adquiridos con todos vosotros”.

“Ahí vamos a estar trabajando juntos por la prosperidad de esta provincia y con el orgullo de representarnos a todos y a cada uno de vosotros”, ha finalizado Conrado Íscar en un discurso que ha durado, aproximadamente, 30 minutos.

A continuación, se han sucedido las actuaciones de Sara Escudero, Jorge Blas y Los Pichas, en un día de celebración. En el día más grande de la provincia de Valladolid.

