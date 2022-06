Batalla ganada: habrá enfermera escolar en el colegio de Tordesillas

Ha sido una dura y larga batalla, pero de momento, parece que tiene final feliz. La lucha de las familias del colegio Pedro I de Tordesillas por conseguir tener enfermera escolar en el aula ha llegado a su fin. Ayer, el centro ha recibido a la profesional para que pueda prestar servicio a los niños del colegio tordesillano y en especial a Fabián, un niño con discapacidad, y cuyo caso se había convertido en el centro de la noticia, y que este periódico contó en primera persona el pasado mes de marzo.



Una batalla que no ha hecho más que cumplir lo que hace seis años se votó en las Cortes de Castilla y León de manera unánime por todos los partidos. Una PNL que garantizaba una enfermera escolar itinerante para las aulas sustitutivas de los colegios del medio rural. Sin embargo, pasaba el tiempo y no se cumplía. Tras muchas quejas y manifestaciones parece que la batalla se ha ganado…de momento.

Y decimos de momento porque la madre de Fabián, Elisa Cerillo, teme que esta medida solo sirva para lo que queda de curso, es decir el mes de junio. “Esperemos que la Junta no vuelva a faltar a su palabra y cuando llegue septiembre no tengamos enfermera”, reconoce a El Español Noticias de Castilla y León.

Lo curioso ha sido la forma de conocer la noticia. "Fabio ha traído en su agenda de comunicación el saludo de la enfermera y así es como me he enterado". Y es que Elisa Cerillo lamenta que no haya tenido notificación de la Consejería de Educación o de la dirección provincial. Todos respiran tranquilos ya que en caso de algún problema, la enfermera podrá atender a los escolares.

