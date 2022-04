20 de abril de… 2002: cuando el cantante de Celtas Cortos no era Cifu

Noticias relacionadas La llamada que llevó al flautista de Celtas Cortos a la recogida en un municipio vallisoletano

Sí, hoy es 20 de abril, y como no puede ser de otra manera todo el mundo recuerda el mítico himno del grupo vallisoletano Celtas Cortos. “20 de abril del 90, hola, chata, ¿cómo estás?”, así comienza este tema que marcó un antes y un después en la trayectoria de Cifu y sus compañeros. Ahora bien, nosotros hoy no echamos la mirada atrás a 1990, lo hacemos a 2002. Justo hace 20 años. Y es que en ese año, no era el mítico Jesús Cifuentes el que estaba al mando de la banda, era otro cantante. ¿Recuerdas su nombre?

Y es que en 2002, el formato del grupo da un giro casi integral. En el siguiente trabajo, ‘C’est la vie’, la voz de Celtas Cortos, y durante cuatro años fue Antonio Muñoz ‘Antuan’. ¿Te acordabas? Fue una época con un carácter más ecléctico aun del que siempre tuvo el grupo. Luis Óscar Medina y Jesús González formaron parte también sus filas dejando su impronta creativa.

Antuan era murciano (no francés como podría parecer) y en aquella época tenía 27 años. Era un ex cantante de una banda de rock-rap alternativo. Aunque el hombre lo curró, es cierto que a los fans les costó mucho sustituir su cara, y sobre todo, su voz, por la del eterno Cifuentes. “Para mí esto va a suponer un cambio radical en mi vida, te puedes imaginar. Lo que me ha pasado es una oportunidad única que debo aprovechar y llevar bien a cabo”, aseguraba en una entrevista en agosto de 2002 en la web Celtas Cortos.

Lo que tenía claro es que era muy complicado ocupar el hueco de Cifu. “Es comprometido que me comparen con él. A veces lo pienso mucho. Sé que voy a tener que trabajar bastante para que el público me vea como soy y no como un mero sustituto. Pero prefiero no darle muchas vueltas en la cabeza a esa cuestión. Es muy fuerte sustituir a Jesús. Puede dar hasta miedo. Prefiero pensar más en trabajar mucho”.

La verdad es que no tuvo mucho éxito y no volvieron a sacar ningún álbum más. Así estuvieron hasta que en el año 2006 se produjo el regreso de la voz de Cifu al grupo, y con él, la edición de ‘20 soplando versos’. Celtas Cortos volvía a ser Celtas Cortos. Y así hasta hoy donde hasta tienen una calle en sus Delicias.

¿Qué pasó con Antuan?

Y la gran pregunta es, ¿qué ha sido de Antuán? Pues de momento su aspecto físico ha cambiado mucho. Casi no le vas a ni reconocer. Solo hay que verlo en la foto. Tras los Celtas luego llegaría otros grupos como ‘La Hora Del Gato’ grupo de rumba pop junto al guitarrista vallisoletano Raúl Olivar (2004/08), para ya en 2009 publicar su primer disco en solitario, ‘Cosecha Propia’, después grabaría ‘Almas Inquietas’ 2013 y ‘Hace Tiempo’ 2016. En su página web se define como “cantante diverso, apasionado y comprometido, que ha colaborado con infinidad de artistas y ha trabajado en documentales, obras de teatro y compañías de baile”.

Antuan Múñoz en la actualidad

Además, en 2021 realizó un crowfunding para financiar su nuevo álbum. Su objetivo de presupuesto era de 3.500 euros, de los cuales 2.000 euros irán destinados a la grabación y el máster y el resto a la fabricación del disco en formato físico y merchandising. En sus redes sociales sigue anunciando conciertos todo bajo el nombre de Antuan Muñoz, pero seguro que muchos no sabrán que él fue cantante de Celtas Cortos.

