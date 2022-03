Denuncian que el Ayuntamiento de Laguna rechaza todas las propuestas vecinales para los Presupuestos de 2022

La Asociación Vecinal La Calle miembro de la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado lamenta que una vez más sus propuestas vecinales acerca de los presupuestos 2022 “sean rechazadas” con las mismas excusas de siempre del tipo “está previsto en plan estratégico y ya se hará, hay que hacer estudios e informes o podrían si se estima oportuno hacer modificaciones de crédito”. Conocemos que de aceptar alguna propuesta entrarían en presupuestos participativos y es algo que no quieren y en lo que no creen más allá de las formalidades de la apariencia.

Desde la asociación vecinal aseguran que es “una previsión de ingresos muy elevada para la situación en que estamos”. Algo que desde el Ayuntamiento “justifican alegando que el resto de las administraciones van a ser generosas con las aportaciones y que van a vender patrimonio por valor de 1,9 millones de euros”.

Igualmente, asegura la asociación en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, hacen “una previsión de gastos muy por encima de lo que suele indicar la liquidación” bien por falta de ejecución de partidas o insuficiente ingreso para acometer las inversiones que se fían a la generosidad de otras administraciones. Por parte de los gastos en 2018 presupuestaron 18.881.282 € y en realidad fueron de 16.328.157,41€ y en 2019 presupuestaron 18.865.838 €, y la liquidación fue de 17.091.251,43 €. En 2020, presupuestaron gastar 20.003.040,88€ y en realidad el gasto fue de 14.326.334,47€ Ya en 2021 con mayor actividad que el año anterior, presupuestan 18.892.613,00 € y la liquidación indica que solo gastaron 16.687.370,83 € .

“Esto nos lleva a la conclusión: con la política fiscal actual, el Ayuntamiento de Laguna de Duero tiene una capacidad recaudatoria de entre 15 y 17 millones de euros, por más que presupuesten 18, 19 o 20 millones. Sin embargo el Ayuntamiento nos remite respuesta donde asevera: “que 2021 arroja unos ingresos de 17.551.070,00 o superior. Y que la venta de patrimonio nos daría los ingresos que realmente presupuestamos para este ejercicio 2022”. Esto sin considerar que han vendido poco más de 17 mil euros”, añaden.

“Nuestras propuestas pasan reinvertir el exceso de recaudación por tasa de agua para

el Cambio tuberías de fibrocemento - aportación municipal” hasta el 35% y al menos 650.0000€”, asegura la asociación. Ir más allá de los tramos de entronques que se está realizando con mucha propaganda. Proponemos profundizar la renovación del Aula Informática de La Casa de las Artes aún muy obsoleta con partida de 6.000€. Pedimos una inversión en descontaminación y limpieza del fondo del lago que presenta signos evidentes de incipiente eutrofización. Nos parecía urgente la instalación de más puntos de recarga para vehículos eléctricos a lo largo del municipio. Como en ejercicios anteriores volvemos a reclamar impulsar el sistema de retorno de envases SDDR frente al ineficiente sistema ecoembes. Apostando por ello la gestión pública del Punto Limpio 100% público y municipal. El Ayuntamiento contesta justificando su rechazo “no vemos necesidad de realizar ninguna previsión adicional ni incluir partida presupuestaria concreta”. Respecto a la remunicipalización del punto limpio su negativa se argumenta “Si se trata es de decidir si se quiere cambiar el modelo de gestión actual y, por el momento, el equipo de Gobierno no lo considera conveniente. Consideran que el Ayuntamiento no está preparado para asumir esta gestión”.

“Un año más y tras haber roto su promesa de ejecutar las pantallas acústicas, volvemos a proponer crear una partida de 91.000€ para invertir lo pendiente en 2021 más 250.000€ del ejercicio 2022”, añade La Calle. El ruido dentro del municipio es competencia del Ayuntamiento y la contaminación provoca ruidos más allá del Reglamento municipal regulador de ruido y vibraciones. El Ayuntamiento considera que “no es necesario hacer ninguna otra previsión presupuestaria” Dejan la partida abierta sin mayores compromisos como en 2021.

“Entendemos que el servicio de parques y jardines debe ser una competencia municipal de gestión directa y solo en casos extraordinarios contar con acuerdo que permita acometer determinadas obras por empresas externas”, afirman. El Ayuntamiento respecto a la remunicipalización lo rechaza y afirma “el equipo de Gobierno no lo considera conveniente”. Sigue siendo necesaria como hace 30 años la implantación de una doble red, ya que hemos podido constatar que el volumen de metros cúbicos que se envía a la EDAR es muy superior al agua potabilizada de los domicilios, donde suman aguas pluviales, freáticas y de otras procedencias. Esto supone un gasto que no debiera tenerse con una inversión adecuada. EL Ayuntamiento en su negativa se excusa afirmando que no se han hecho estudios técnicos y que no figura en el Plan Estratégico 2017-2023 aunque reconocen el problema.

“Proponemos invertir en reformas del Centro Cívico 40.000€ destinadas a eficiencia de edificios donde además hay subvenciones de la UE. El Ayuntamiento esgrime en su negativa que “es suficiente con cambiar la carpintería metálica por 12.000€.””, añaden. Proponemos que la apuesta por la sensibilización de la violencia de género se complete con el Alquiler casa de acogida municipal para dar cobertura a mujeres víctimas de violencia de género y menores. Tampoco lo quieren admitir y consideran “que actualmente no es necesario dotar de una partida específica para la actuación” ya que ya hacen lo suficiente en prevención de la violencia machista.

Los gastos de órganos de gobierno suponen en presupuestos 586.445,27 € con una fuerte subida sobre el presupuesto anterior tanto en retribuciones como gastos diversos. El Ayuntamiento lo niega y pretenden seguir aumentando la partida. Nuestra propuesta reiterada les parece fuera de lugar y sin embargo no quieren apostar por Transporte Metropolitano con Inversiones de 50.000€. La Junta de Castilla y León no ha cumplido y eso que el plan entró hace tiempo en exposición pública. Así mientras suben los gastos políticos “consideran que no es necesario presupuestar nada en Transporte Metropolitano.”

Sigue los temas que te interesan