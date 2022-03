Elena Cuadrado no continuará en el Caja Rural Aula Valladolid

Los caminos del Caja Rural Aula Valladolid y de Elena Cuadrado se separan. La lateral palentina ha decido dejar la disciplina del club vallisoletano cuando acabe la temporada. Y lo hace después de jugar cinco temporadas como blanquiazul, conseguir llegar a dos finales de Copa de la Reina y formar parte de la primera participación del equipo en una competición europea.

“He estado aquí durante cinco años y creo que he crecido muchísimo, tanto personalmente como deportivamente, pero creo que es el momento de cambiar, de probar cosas nuevas, de vivir en un sitio que no es mi casa. He sentido que necesitaba irme. Pero no ha sido fácil. Me ha costado mucho tomar esta decisión porque yo he estado muy cómoda aquí, siempre me han tratado muy bien, me he sentido como parte de la familia”, afirma una Elena Cuadrado que destaca dos cosas de su estancia en Valladolid: el gran equipo humano y la afición que la ha acompañado en cada partido.

“Me voy a llevar un gran recuerdo del equipo, de mis compañeras, de todos los entrenadores que me han ayudado. Y aquí quiero acordarme de Israel, una persona a la que tengo mucho cariño. Solo puedo dar las gracias a todo el mundo por tratarme tan bien a lo largo de los años. Huerta del Rey es el mejor pabellón de toda la Liga, por la manera en la que se viven los partidos y por el ambiente que se vive. Así que desde aquí quiero dar las gracias a todo el mundo que ha venido a animarnos porque me llevaré un pedacito de su cariño”

"Desde el Caja Rural Aula Valladolid queremos desearle mucha suerte en su nueva aventura personal y profesional", apuntan desde el club.

