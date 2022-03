Pisonero asume que el Atlético Valladolid "no puede fallar” en casa para salir del descenso

El Atlético Valladolid recibe este domingo a las 12:00 horas en Huerta del Rey a Frigoríficos Morrazo, en un importante choque que puede permitir a los de David Pisonero abandonar la zona de descenso.

Tras su derrota por la mínima en Pamplona (33-32) ante Anaitasuna, donde merecieron al menos sacar un punto, los pucelanos tienen ante ellos una nueva oportunidad de sumar y certificar su mejoría ante un complicado oponente que ha realizado una primera vuelta excelente, es actualmente sexto con 21 puntos, y que se ha clasificado para la Final ocho de la Copa del Rey, aunque en esta segunda vuelta le está costando más sacar puntos, 3 de 10, y llegará a esta cita tras perder sus últimos tres encuentros de manera consecutiva.

Para un choque como este, el equipo necesitará el apoyo de su público, más teniendo en cuenta que los visitantes vendrán a Valladolid también acompañados por sus seguidores (se estima en algo más de un centenar). En esta línea el club mantiene abierta hasta el domingo la promoción ‘Objetivo llenar Huerta del Rey’, en la que obsequia a sus abonados con una entrada por carné.

El entrenador de los pucelanos, David Pisonero, alabó el comportamiento de la grada de Huerta del Rey en la previa celebrada hoy, “el público no falla, siempre está en los momentos duros, y este domingo es un buen horario que suele ser de buena asistencia. Ante Benidorm el equipo se entregó y lo dio todo y el público también, y en esa simbiosis es muy difícil jugar cuando un equipo viene de fuera”, indicó.

Buen momento de juego

El técnico, además, valoró el momento deportivo que atraviesan sus pupilos, “la mejor noticia es que nos ha cambiado la cara, pero nos llega el equipo revelación y el que más en forma está de la liga, aunque sabemos que nos quedan finales en casa y no podemos fallar”

Sobre si la plantilla se siente presionada por la situación en la tabla, el preparador deja claro que no, “tenemos chicos que no dejan de ser jóvenes sin madurez y experiencia, pero otros veteranos como Arthur Patrianova y jóvenes veteranos como Jorge Serrano se están echando el equipo a la espalda. Tenemos urgencias de puntos, pero no ansiedad ya que en los tres últimos partidos han sido los que menos pérdidas hemos tenido en la temporada”, subrayó Pisonero.

