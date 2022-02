Valladolid celebrará el 8-M bajo el lema 'Somos igualdad. Seguras de ser mujer. Empoderadas, Unidas'

“Estamos en 2022 y no puede producirse ni un paso atrás en la igualdad entre hombres y mujeres”. Este es el mensaje que subraya la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, María Victoria Soto, en la presentación del programa del 8-M. Las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Valladolid el Día Internacional de la Mujer han sido comunicadas a todos los grupos municipales y a las distintas asociaciones tanto en comisión como en el Pleno del Consejo Municipal de las Mujeres. Además, la concejala advierte de las secuelas que provocará la guerra en la población de Ucrania, especialmente entre los más vulnerables, las mujeres y los niños.

La campaña de este año lleva el lema 'Somos igualdad. Seguras de ser mujer. Empoderadas, Unidas'. El lema elegido quiere transmitir un mensaje contundente que las mujeres quieren lanzar unidas para normalizar la igualdad, seguras y decididas a ser ellas mismas y acompañadas por una sociedad que desea lo mismo. La campaña se visibilizará en internet, redes sociales y también en muppis distribuidos por toda la ciudad.

El acto institucional se realizará el martes día 8 en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial. En este acto, además de la intervención del alcalde, Óscar Puente, se procederá a la lectura del manifiesto por parte de Ana Gallego Redondo, actriz y codirectora de la compañía vallisoletana Teloncillo Teatro.

Además, se entregarán los reconocimientos por su compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o contra la violencia de género, que este año recaerán en la categoría de Individual en Nina Infante Castrillo y en la categoría de Colectivo a la Asociación de Mujeres de la Rondilla.

Asimismo, la Casa Consistorial y la Cúpula del Milenio se iluminarán en color morado y, como en años anteriores, se colocará en el balcón del Ayuntamiento la pancarta conmemorativa de este día.

En la puerta del Ayuntamiento estará colocado durante toda la mañana un photo call con la imagen de la campaña en tamaño natural para que las personas que lo deseen se puedan hacer una foto y compartirla en sus redes sociales.

Diversas actividades

En cuanto a la programación de actividades, este año se ha retomado la elaboración de un programa que recoge todas las actividades que organiza el Ayuntamiento y otras entidades alrededor de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que, debido a la situación excepcional generada por la pandemia, se había suspendido.

La Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad desarrollará algunas actividades especiales como un teatro foro dirigido al alumnado de los centros educativos a partir de 16 años a cargo de Teatro Corsario titulado 'Mujeres del Siglo de Oro'. También cabe destacar el espectáculo 'Mythos' el 26 de marzo a cargo del Centro de danza Farah Diva en el que se representará la evolución de la mujer desde los relatos y leyendas que se han transmitido desde generación en generación.

Desde los centros adscritos a esta Concejalía el Centro Municipal de la Igualdad, además de las actividades que desarrolla siempre con un enfoque de género y dirigidas a todos los públicos, ha organizado la exposición ‘Pintoras en la Niebla’ de Feli Alonso, 8 de marzo Taller ‘Mirar los libros con gafas moradas’, los talleres ‘Valladolid en Femenino’, de escritura creativa ‘Hilar Palabras’ y ‘En femenino: Haikus y Greguerías Musicales’.

En el Espacio Joven Norte se impartirá el taller ‘I love me: Me cuido y me relaciono positivamente’, ‘Poetry Slam’ Certamen de poesía, el concierto ‘María Santos’, la exposición ‘Aquello que (n)os preocupa’, así como los talleres ‘Juntos, pero no revueltos’, ‘Ni dragón ni ratón: una receta para la comunicación’ y ‘No solo duelen los golpes’.

Asimismo, en el Espacio Joven Sur se pondrá en macha el taller ‘¿Dónde están las mujeres en la Historia?’, la exposición de trabajos realizados en el anterior taller y el breakfast Mujer Joven y Ocio.

El mismo día 8 de marzo, a las 20 horas, tendrá lugar una concentración organizada por la Coordinadora de Mujeres que saldrá de Fuente Dorada.

