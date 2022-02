Versos con aroma a diversión y tradición en Castronuño

“La Fiesta de los Quintos y, en concreto, ‘Los Versos de los Quintos’ son una de las señas de identidad de Castronuño y de nuestro folclore tradicional. Son una ceremonia de presentación en sociedad que se ha ido adaptando a los tiempos, conservando los valores culturales y etnográficos que hemos heredado de las generaciones que nos anteceden. Uno de los legados culturales más importantes heredados de nuestros ancestros”, aseguraba, en declaraciones a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, Enrique Seoane, alcalde del bello municipio vallisoletano.

A las 15.30 horas de esta tarde de domingo, 27 de febrero, las inmediaciones del Ayuntamiento de la localidad pucelana han escuchado los cascos de los caballos en el lugar de salida del Desfile de Quintos hacia el pago de Carretejar, lugar al que han llegado aproximadamente media hora más tarde para cumplir con la tradición de ‘Los Versos de los Quintos’.

El origen de esta tradición se pierde en el tiempo. “Cuando nos hemos puesto a trabajar para recopilar versos antiguos hemos recogido hasta de los años 30. El más antiguo que hemos encontrado es de 1931, documentado y localizado. Eso no quiere decir que no se celebrara con anterioridad. Entendemos que antes ya había”, señala el primer edil que apunta además que “este año existía doble ilusión” tras no poderse celebrar este evento tan emotivo y especial el año pasado por culpa del coronavirus.

Una vez en Carretejar, Aitana, Ana, Luna y Miriam, las Quintas de este año 2022, ataviadas con pañuelo al torso y sombrero con cintas de dolores, han hecho parada, una a una, ante los asistentes para, a lomos de sus caballos, recitar los versos en los que han hablado de su procedencia familiar, de las vivencias y de anécdotas destacadas de sus vidas. También de eventos ocurridos a lo largo del año en el pueblo y de la sociedad en general. Todo ello con un toque de humor y sátira perfectos.

“El de echar el verso es uno de los momentos más especiales en la vida de cualquier castronuñero o castronuñera. Algo que va a recordar de una forma especial durante toda su vida. Es un día de fiesta, de celebración y muy bonito que recordará con cariño siempre. Es una manera de hacerse mayor”, añade el alcalde de Castronuño.

Tras recitar las palabras de sus vidas las cuatro jóvenes han sacado las cintas de colores para dedicárselas a sus seres queridos y colgárselas al cuello durante ese día tan especial, también para ellos.

“El objetivo es que las quintas disfruten de un día inolvidable y que la gente que ha asistido este año repita el que viene y lo haga acompañado de más gente”, finaliza el primer edil del municipio pucelano.

Castronuño ha vivido otro día mágico con el verso como protagonista.

Sigue los temas que te interesan