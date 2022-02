Mirella, la Lola Índigo vallisoletana que sueña con poner ritmo a la noche

Más de 7.8 billones de personas viven en todo el mundo. Ante una masificación como esta el destacar entre la normalidad se antoja complicado. Si nos centramos en la industria de la música esto se hace más difícil todavía. Encima, ser un recién llegado a este gremio hace de ello una tarea ardua. Con melena rubia, aparente tranquilidad y una sonrisa llegaba Mirella Recio a su primera entrevista con un medio de comunicación tras sacar su nueva canción, con la que ha debutado.

Esta vallisoletana de 21 años, profesora de baile y fan acérrima de Lola Índigo, ha decidido dar un importante paso en su vida. 'La Noche' es el primer videoclip que saca a la luz después de compartir con su mejor amigo varias maquetas.

Mirella comenzó de forma autodidacta en el baile. Desde bien pequeñita los tutoriales de YouTube, los que ella misma inventaba y los que veía en películas y series fueron las bases con las que esta vallisoletana empezó a dar sus primeros pasos.

Formarse profesionalmente

Por todo ello, a los 16 años decidió formarse "más en serio". Tal fue su crecimiento que en 2020 iba a ser su primera actuación, pero la pandemia lo "retrasó". "El año pasado ya sí tuve mi primera actuación con mi grupo de baile", recuerda.

Tal es su vocación que Mirella tenía claro que quería dedicarse al baile. "Quería empezar a dar clases y después de conocer a muchas personas, un contacto me dijo que si quería darlas en una academia, además yo me saqué la instrucción de zumba y también me surgió la oportunidad de ser profesora de danza urbana y desde entonces ejerzo de las dos cosas", señala en una entrevista para este periódico.

"En el mundo del baile me han surgido más oportunidades laborales"

Sin embargo, en la vida siempre hay que tener dos opciones, por lo que la vallisoletana también ha estudiado un grado superior de Administración y Finanzas, aunque ella tiene claro que quiere dedicarse "al mundo del baile", ya que también es cierto que le ha dado "más oportunidades laborales".

El salto al mundo de la música

Este desarrollo ha ido alimentando su otro sueño, el mundo de la música. "Siempre me ha gustado también, pero es cierto que me daba más cosa adentrarme en él", explica. Este es el motivo por el que estuvo más centrada en el baile, pero su mejor amigo despertó el gusanillo.

Foto de la portada de 'La Noche', la primera canción de Mirella

"Mi mejor amigo, que también es cantante, y yo, nos pasamos entre los dos alguna maqueta por whatsapp y yo le mandé la de esta canción ('La Noche') y me dijo que le gustaba muchísimo. Para mí era una canción muy importante y que tiene muchos sentimientos encontrados. Me animó a grabarla y en noviembre del año pasado pues di el salto, después de tenerla compuesta desde marzo", asevera la joven vallisoletana.

El mensaje, lo más importante

Una canción que refleja situaciones "que pasan hoy en día" en el amor. "En la canción se reflejan tres sentimientos. Primero se ve el de atracción hacia una persona, cuando te llama la atención, te gusta, compartís sentimientos y momentos. Luego esa etapa de confusión porque no entiendes la actitud que tiene esa persona contigo y por qué se comporta así. Por último, llega esa fase de desengaño que es como se refleja en el videoclip y es lo que hemos querido representar más visualmente", cuenta la joven artista.

Makinf Off del videoclip de 'La Noche', la primera canción de Mirella Recio Xoel Álvarez - Lara Coya - frank mora

Un debut que sienta un precedente de una recién llegada que no se cierra "a otros estilos y otros proyectos", pero que, sin embargo, en el que más cómoda se siente es en el "comercial". "Es el que más me gusta y el que más consumo", aclara.

Lola Índigo, pieza clave en el puzle

Precisamente, aunque Mirella asegura que "no se ha inspirado en nadie", hay mucha gente que la ha dicho que le recuerda "a una canción de Lola Índigo".

"La he visto en concierto varias veces, también he tenido la oportunidad de intercambiar alguna palabra con ella en persona y por mensaje. Es una persona que ha luchado muchísimo, no lo ha tenido fácil y eso es algo que me ha ayudado muchísimo para salir adelante", explica Mirella Recio.

"Si siento que tengo que hacer algo, tarde o temprano acabo haciéndolo"

La familia ha sido de igual modo un apoyo importante para esta vallisoletana, que se define como una persona que se guía mucho del "sentimiento que se tiene hacia algo". "Si siento que tengo que hacerlo, es algo que tarde o temprano acabo haciéndolo, además mi familia también me ha apoyado desde el principio", puntualiza.

Mirella Recio durante la grabación del videoclip de 'La Noche' Xoel Álvarez Lara Coya - Frank Mora

El largo camino hacia los sueños es impredecible, pero Mirella ha puesto todo de su parte para que su trabajo sirva a la gente. "Es una canción que he hecho para que una persona la pueda disfrutar y que también pueda ayudar a abrir los ojos a mucha gente que está en una situación en la que yo pienso que hemos estado muchos", aclara.

Una letra que Mirella asegura que es lo que más la "gusta". "La he hecho a conciencia, para que una persona se pueda sentir identificada si ha pasado por algo parecido", añade.

Que se escuche en las mejores discotecas y bares

Una vez llegados a este punto, el objetivo no es otro que su voz y ritmo se escuche en los mejores sitios. "Ya el día que saqué la canción me la pusieron en un par de sitios y me alegró muchísimo", recuerda.

"Es una oportunidad de ayudar a crecer a una artista que acaba de empezar"

Una oportunidad que para Mirella supone darse a conocer, pues las discotecas y bares de copas son un fuerte punto de encuentro de jóvenes atraídos por este estilo de música. "Es una oportunidad de ayudar a crecer a una artista que acaba de empezar", finaliza.

