Zabell, García y Martín animan a las niñas a buscar referentes en el deporte

El segundo desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid ha contado con tres invitadas de excepción como Theresa Zabell, Isabel García y Reyes Martín. Un foro moderado por la periodista Sara Carmona en el que se ha abordado la realidad del deporte en femenino, con tres mujeres que han luchado para reivindicar un papel protagonista en un universo polarizado décadas atrás por los hombres.

El presidente de la APDV, Guillermo Velasco, daba la bienvenida a los asistentes, y reivindicaba el papel de las tres invitadas, referentes en sus respectivos deportes, antes de que ellas entrasen a analizar cual era la situación del deporte años atrás, y su equivalencia con la actualidad. Para Theresa Zabell, doble medallista olímpica en Vela en los Barcelona 92 y Atlanta 96 destacaba que "las deportistas de mi época hablamos de que hemos vivido la transición en el mundo del deporte. Antes no teníamos derecho a nada, ahora da gusto ver en los Juegos Olímpicos como la delegación es 50-50".

Zabell exponía cómo fueron sus inicios al ser una especie de ‘rara avis’ en competiciones en los que solo había cuatro o cinco mujeres entre 60 participantes. La regatista luchó por disputar un campeonato del Mundo femenino, algo que era desconocido para nuestro país, y allí se plantó en Holanda "en una tienda de campaña y a comer patatas fritas toda la semana. Algo impensable ahora", remarcaba.

Paralelismos guarda también la historia de Isabel García Sanz, que considera que "a nivel de deportistas se ha hecho un trabajo muy importante, pero en otros departamentos como el técnico, el arbitral o el deportivo no se ha dado. De más de 60 federaciones solo dos mujeres presidimos estas federaciones". Ella ha hecho camino en la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, y también a nivel europeo e internacional, incidiendo en que a veces le "hacían sentir como que estabas usurpando un puesto que no te corresponde".

La tercera invitada, la amazona Reyes Martín García-Abril, ponía el acento en las dificultades de las mujeres para llegar a la élite: "No entiendo porque accede más hombres que mujeres. En la base sí hay más mujeres". Algo que, a juicio de Isabel García, hace falta una concienciación para que "las niñas tengan referentes en todos los ámbitos", y ponía el ejemplo de su Federación en la que en los últimos 15 años han conseguido "selecciones paritarias tanto en junior como en la absoluta". Para Zabell uno de los problemas para no haber esas referentes era "que no tenían la visibilidad que tenían otros, porque sí que teníamos grandes deportistas".

Las tres demandaron más recursos para el deporte femenino, en un momento en el que las «desigualdades se están intentando corregir, pero en 50 años solo ha existido el deporte masculino», explicaba García Sanz. Esa fue una de las directrices que puso en marcha Theresa Zabell cuando fue vicepresidenta del COE.

Para poder captar más patrocinios y conseguir esa equidad las tres pedían una mayor atención en los medios de comunicación para deportes que no gozan de tanta visibilidad: "En otros países se da cobertura a todos los deportistas, aquí más del 50% de lo que hablamos de deporte es de futbol", explicaba Zabell.

En la actualidad en las Federaciones Deportivas de 1.000 dirigentes, solo 350 son mujeres, exponía Isabel García que denunciaba que "la realidad no es esa. Entran para pedir subvenciones, pero no son ejecutivas, ni dirigentes deportivas". Entendiendo que las cuotas son necesarias pero "el discurso es uno, en la línea de igualdad, pero la realidad cuando se plasma es otra".

García, actual vicepresidenta del COE, también instaba a las instituciones a mejorar el mecenazgo deportivo: "Tiene que haber unas Leyes que avalen y apoyen, para que todos los empresarios que quieran puedan tener un retorno porque no dejan de estar haciendo una aportación a la sociedad y a todo el ámbito deportivo".

Las ponentes rechazaban que hubiese un cambio legislativo a la hora de abordar los equipos mixtos por Ley, considerando Zabell que "las chicas navegan mejor juntas, no pesamos igual que los hombres, ni tenemos la misma fuerza". Mientras que para Martín García-Abril esos hechos como son "peso y fuerza" son diferenciales, aunque en su deporte "esos condicionantes no existen", por lo que rechazaba también esa apuesta.

La propia Reyes, directora técnica de salto en la Federación Hípica y empresaria en la Yeguada La Malena en Villabrágima, tendía la mano al concejal Alberto Bustos, presente en la jornada, para que ponga en marcha una Escuela municipal de Hípica.

Como conclusión Isabel García Sanz lanzaba un mensaje reivindicativo: "Todo es posible, si crees que es posible. Hay que lucharlo y pelearlo, tenemos que creer en nosotras y que podamos estar en puestos del más alto nivel". Por su parte Reyes Martín dejaba esta frase: "Los deportistas son los poseedores de los sueños ajenos" e invitaba a "fomentar el deporte en las casas".

Mientras que Theresa Zabell reflexionaba al señalar "que en vez de centrarnos en lo que nos falta, reconozcamos todo lo que hemos conseguido en el deporte". Para ella es significativo que si hace "40 años las mujeres no existían en el deporte, hace 30 existían de una manera más tímida, en los últimos Juegos Olímpicos han ganado más medallas que los deportistas". Y cerraba indicando que "eso nos tiene que motivar para seguir en otros capítulos del deporte".

Unos desayunos organizados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y gracias al patrocinio de la Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, Alimentos de Valladolid, Caja Rural de Zamora, Coca Cola, y la Real Sociedad Hípica de Valladolid.

Sigue los temas que te interesan