El UEMC Real Valladolid recibe a Leyma Coruña con la intención de responder ante la exigencia

"Recibimos a un equipo hecho para estar arriba, con muy buenos jugadores, mucha experiencia, y que además tiene un americano que está marcando diferencias. Nosotros tenemos que seguir en la línea de los dos últimos partidos para competir, que es lo más importante, y poder ganar para dar una alegría a nuestra afición que es nuestro objetivo". Así arrancó Roberto González, técnico del UEMC Real Valladolid Baloncesto, su rueda de prensa previa al duelo de este miércoles en el polideportivo Pisuerga, 20:45 horas, ante el Coruña, conjunto que acumula ocho victorias en 15 encuentros y al que se venció en la primera vuelta

El entrenador blanquivioleta explicó, sobre esta acumulación de encuentros a consecuencia de los aplazados por el Covid en semanas previas, que "no sabemos cómo vamos a responder a una serie de cinco partidos en quince días, no lo hemos hecho nunca ni tenemos una plantilla preparada para ello", pero insistió en que "tenemos claro lo que tenemos que hacer para llegar en las mejores condiciones, recuperar bien, entrenar con buena calidad, pero no mucha intensidad porque esa intensidad te la dan los partidos, y estamos bien preparados físicamente, a ver cómo respondemos ante esa exigencia".

Trabajar en mejorar la defensa

"Las sensaciones son buenas, el otro día jugamos contra el equipo que está arriba con Estudiantes, que compitió a su mejor nivel, y estuvimos compitiendo 30 minutos a su nivel" admitió Roberto González, pero advirtió que "eso no es suficiente, hay que hacerlo todos los días". Y también respondió sobre la defensa, ya que "nosotros tenemos que intentar que los rivales no nos hagan tantos puntos, me preocupa y lo trabajamos, es algo importante, pero no solo depende de tu defensa" dijo el técnico, en referencia a la calidad de los rivales y sus rachas de acierto en los tiros.

Por último, sobre sus jugadores, repasó que "Wintering tuvo molestias, no tiene nada roto ni tema muscular importante, pero al venir tantos partidos seguidos tomamos la decisión de no arriesgar y por eso tuvo que dejar de jugar en Granada" y deseó que Pantzar pueda estar "al cien por cien" después de haber superado el coronavirus, pero "nunca se sabe tras una semana parado".

