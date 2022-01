El pleno de Valladolid califica como "irresponsable" el adelanto electoral en Castilla y León

El pleno del Ayuntamiento aprobó hoy la moción presentada grupo municipal socialista para “censurar la decisión irresponsable” del presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco “de adelantar las elecciones autonómicas por el perjuicio que causa a la ciudadanía de Valladolid”. Se ha hecho con los votos a favor del PSOE, Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos y después de un tenso debate en el que el primero en intervenir fue el portavoz del PSOE, Pedro Herrero.

Tras criticar que Mañueco ha adelantado las elecciones “en el peor momento sanitario y económico de la Comunidad porque tanto él como el PP tienen problemas con la Justicia”. Una decisión que será perjudicial para Valladolid “porque se tiran a la basura 21 millones de euros que se iban a invertir en la ciudad y ahora se pierden”.

Una línea en la que coincidió la portavoz de VTLP, María Sánchez, quien indicó que el adelanto electoral es “el colofón del despropósito que se hizo en mayor cuando el PP perdió las elecciones en mayo de 2019 pero pudo gobernar gracias al apoyo de Ciudadanos”.

Precisamente el representante de CS, Martín Fernández Antolín, explicó que la calificación de irresponsable, como se hizo en la moción, “se queda corta”. E incluso criticó las manifestaciones de Mañueco “al hablar de frenar el Sanchismo porque eso no se hace llenando las UCIS del Clínico o el Río Hortega o apoyándose en la ultraderecha negacionista”.

Quien más crítico se mostró con la presentación del documento fue el portavoz del PP, José Antonio de Santiago -Juárez. Y lo hizo defendiendo que “en democracia es bueno que los ciudadanos voten y Mañueco lo único que ha hecho es ejercer sus competencias”. Además, no compartía que Valladolid vaya a perder ninguna inversión ya que “los presupuestos de 2022 no estaban aprobados y si era un presupuesto tan bueno para la ciudad no entiendo como desde el PSOE de Castilla y León presentó una enmienda a la totalidad”.

Por último, Javier García Bartolomé, líder municipal de VOX, se mostró también en contra de la moción y definió la propuesta como “llorona” ya que entendió que “muy mal tienen que ver lo que va a pasar el 13-F para presentar esta idea”. Asimismo, recordó que “ahora critican el adelanto porque creen que es un mal momento cuando Tudanca presentó una moción de censura también hace un año en medio de otra ola de la pandemia”.

Limpieza, turismo y una residencia para artistas

En el pleno también hubo otras mociones, dos del PP, una de Ciudadanos y otra de VOX, en las que la limpieza el turismo y la creación de una residencia para artistas suscitaron mucho debate. Eso sí, ninguna salió adelante por los votos en contra del PSOE y VTLP.

Hubo dos, una de VOX y otra del PP, en las que se denunció, según ambas formaciones, la suciedad que hay en la ciudad. Una postura en la que coincidió Ciudadanos pero ante las que se opusieron los dos partidos del equipo de Gobierno que defendieron la posición contraria.

Lo mismo sucedió con la moción de Cs en la que solicitó la creación de una residencia de artistas en Valladolid como epicentro de la vida cultural de la ciudad y tampoco contó con el apoyo del equipo de Gobierno, ni en la presentada por el PP para la obtención de fondos del Gobierno de España destinados a la oferta turística de la ciudad.

