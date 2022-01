La UVa convoca las pruebas para los mayores de 25 y 45 años: estas son las fechas

Para la realización de las pruebas presenciales en las aulas deben seguirse las mismas medidas preventivas que durante la docencia presencial, además de algunas otras recomendaciones en relación con el acceso y salida de los edificios o la manipulación de papel.

Es responsabilidad de todas las personas que participan en las pruebas de evaluación contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de protección implantadas, encaminadas a controlar y reducir la transmisión de la COVID-19.



1.- MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN

Se recuerda que están establecidas las siguientes medidas preventivas de carácter general, de obligado cumplimiento:

Uso obligatorio de mascarilla.

Guardar la máxima distancia interpersonal posible siguiendo la señalización del aula. Deberá mantenerse una distancia de seguridad de al menos 1,2 metros.

Antes de entrar al aula es necesario lavarse las manos con agua y jabón y/o aplicar gel hidroalcohólico en ambas manos.

Respetar la etiqueta respiratoria:

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la papelera.

Si no se dispone de pañuelos, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

Ventilación:

Si las condiciones climáticas lo permiten, las ventanas y puertas deben permanecer abiertas.

Hay que tener en cuenta que, al comienzo de las jornadas de mañana y tarde, las aulas son ventiladas y desinfectadas. Por esta razón, no es necesaria una ventilación al comienzo de estas sesiones.

Cuando las condiciones de frío no aconsejen mantener abiertas las ventanas y puertas de forma continua, se procederá a su apertura durante 10 minutos cada 50 minutos de ocupación.

En todo caso, se prestará atención, de manera responsable, a las indicaciones de los medidores de CO2.

En las aulas que por diseño no se pueda realizar una apertura de ventanas porque dispongan de ventilación forzada centralizada, el sistema de ventilación está programado para realizar una renovación de aire que asegure las condiciones higiénicas contra la COVID-19.



2. ACCIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

Informar con antelación a todas las personas participantes en los exámenes de todas las medidas y requisitos que deben de tener en cuenta para el día de la evaluación.

Recordar a toda la comunidad que no deben acudir al centro universitario: personas diagnosticadas de COVID-19 que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario, quienes se encuentren en cuarentena o aquellos que tengan algún síntoma de COVID-19. En todos estos casos, es preciso quedarse en casa y seguir las recomendaciones sanitarias.

Redistribuir el alumnado en distintas aulas, a fin de reducir los aforos de los espacios destinados a los exámenes, e informarlo con antelación. En el caso de exámenes orales, realizar una convocatoria escalonada de los estudiantes con el fin de evitar aglomeraciones.

Escalonar las entradas y salidas a los lugares de examen.

Se debe evitar colocar cualquier tipo de listado y cartelería poco visible en las puertas de acceso que dé lugar a la aglomeración de personas.

El personal de administración y servicios facilitará el cumplimiento de las medidas.



3. ACCESO Y SALIDA DE LOS EDIFICIOS

El acceso a las aulas de examen se realizará de manera ordenada y con tiempo suficiente.

Con el fin de evitar las aglomeraciones y el contacto físico, se recomienda abrir las aulas de examen media hora antes y formar una única fila para el acceso al aula manteniéndose la distancia de seguridad interpersonal durante las esperas de acceso y los recorridos intermedios hasta las aulas.

Las aulas deben ventilarse con antelación. Se deben ventilar con ventilación natural cruzada de manera permanente, a ser posible, abriendo ventanas y puertas.

El estudiantado se desplazará directamente al aula asignada, conforme vaya llegando al edificio.

Se seguirán los itinerarios de tránsito y circulación de personas marcados en el centro.

Se evitará el uso de los ascensores. Sólo se utilizarán en casos de necesidad, por causa de fuerza mayor, y siempre de forma individual.

No estará permitido el acceso a los edificios a ninguna persona acompañante, salvo que sea necesario por las condiciones particulares del estudiante.

La salida de las aulas se realizará de forma progresiva conforme los estudiantes vayan finalizando la prueba, depositando su examen en el lugar indicado para ello.

Los estudiantes deberán abandonar el aula y el edificio lo más rápido posible, sin detenerse a conversar, evitando cualquier tipo de agrupación o contacto con otros estudiantes.



4. MEDIDAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

El profesorado y estudiantado deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar en el aula, con especial atención al momento de entrega y recogida de las hojas de examen.

Si se requiere identificación del alumnado, se recomienda hacerlo en el interior del aula, una vez que los estudiantes estén sentados en sus respectivos asientos, manteniendo siempre la distancia. No se efectuarán llamamientos a la puerta de las aulas, para evitar aglomeraciones a la entrada.

Se deberá mantener la mascarilla puesta durante el desarrollo de toda la prueba.

Durante la realización de cada examen, no se podrá compartir material (calculadora, bolígrafos, etc.) ni cualquier otro objeto.

El profesorado supervisará el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias y de distancia de seguridad interpersonal durante el desarrollo del examen. Su incumplimiento podrá suponer la expulsión del estudiante del aula.

Si durante el desarrollo de la prueba se precisa realizar alguna consulta, esta se deberá realizar preferentemente desde el mismo puesto, evitando los desplazamientos tanto del estudiantado a la mesa del docente como de este al puesto del estudiantado y en todo caso respetando la máxima distancia interpersonal posible.

Si algún estudiante presenta síntomas COVID-19 durante el examen (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.), deberá informar al profesor, quien a su vez contactará de forma inmediata con el Delegado COVID del Centro.

Los estudiantes, una vez finalizado el examen, deberán depositarlo en el lugar indicado. La entrega del examen, así como la salida del aula debe ser de forma progresiva, para evitar aglomeraciones.

Cuando falten 5 minutos para finalizar el tiempo de la evaluación, se recomienda indicar que el alumnado que se encuentra en el interior espere en su lugar, y al término del tiempo indicar una salida progresiva y ordenada, desde la primera fila y manteniendo la distancia física.

Se comunicará al alumnado que, tras finalizar el examen abandonen el centro, siguiendo la señalización y flujos dispuestos y no se queden formando grupos en zonas comunes exteriores.

5. MEDIDAS EN LA RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE LOS EXÁMENES

No se recomienda el uso de guantes desechables para la manipulación de los exámenes al poder generar una sensación de falsa seguridad y no ser más adecuado que la correcta higiene de las manos. Hay que tener en cuenta que los exámenes han sido manipulados por el estudiantado en condiciones de asepsia (manos desinfectadas).

No obstante, y como medida adicional de seguridad, se recomienda que el estudiantado vaya depositando los exámenes sobre la mesa del profesorado. Una vez recogidos los exámenes, se recomienda depositarlos en el interior de un sobre, caja o bolsa de plástico y no manipularlos hasta pasadas, al menos 24 horas.

La manipulación posterior para su corrección no necesita del uso de ninguna medida adicional.

Se recomienda proceder con frecuencia a realizar el lavado de manos con agua y jabón, preferiblemente, o bien con gel hidroalcohólico.



6. INSTRUCCIONES EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON COVID-19, QUE PRESENTEN SÍNTOMAS O ESTÉN EN SITUACIÓN DE CUARENTENA DOMICILIARIA O DE RIESGO

Es fundamental que no acudan al aula de examen:

Aquellos a los que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento.

Los que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria.

Aquellos que presenten síntomas compatibles con la COVID-19.

En el caso del estudiantado, todas las circunstancias anteriores deben ser acreditadas ante el profesor responsable, mediante correo electrónico, antes del inicio del examen, a fin de valorar alternativas de evaluación en las situaciones mencionadas anteriormente.

El Protocolo de adaptación de la docencia en el curso académico 2021-2022 ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, aprobado en Consejo de Gobierno del 28 de julio de 2021, establece el carácter presencial de las evaluaciones. A su vez, en lo que a los sistemas de evaluación se refiere, se recomienda reforzar el sistema de evaluación continua que se programe en las asignaturas.

Con carácter general y, siempre que sea posible, las pruebas finales correspondientes a las convocatorias oficiales de evaluación ordinaria y extraordinaria (incluyendo las defensas de TFG y TFM) se realizarán de manera presencial, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias que garanticen una presencialidad segura. Debe procurarse que todos los estudiantes de un grupo realicen el mismo examen en las mismas condiciones, siguiendo los criterios detallados en la guía docente publicada por cada profesor al inicio de curso. La modalidad de evaluación online solamente se producirá motivada por una nueva restricción de la movilidad. En ese eventual escenario de contingencia, será de aplicación la “Guía sobre protección de datos en la evaluación online de la UVa”.

Desafortunadamente, la evolución de la pandemia continúa privando de la posibilidad de asistir presencialmente a las pruebas de evaluación a todos aquellos que, por la razón que sea, se ven obligados a permanecer en sus domicilios.

En consecuencia, se contempla la siguiente casuística de actuación en la evaluación para profesores y estudiantes en situación de riesgo o diagnosticados con COVID-19:

Primero. Profesorado en situación de riesgo con informe acreditativo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

La evaluación se realizará de manera presencial. El profesorado en situación de riesgo superior a NR1 dispone de la posibilidad de excusar su asistencia. De ser esta su voluntad, el profesor afectado, en coordinación con su Departamento, proveerá una solución para que el examen presencial pueda desarrollarse con normalidad, mediante la colaboración de algún otro profesor.



Segundo. Estudiantes en situación de riesgo por prescripción médica.

Los estudiantes en situación de riesgo por prescripción médica, que puedan acreditar documentalmente su situación de riesgo, a efectos de evaluación, se asimilan a los “alumnos con necesidades especiales” (ACNES) de la EBAU, por lo que se activarán las condiciones adecuadas para estos casos: un aula específica ventilada, con máximo distanciamiento interpersonal. De no ser posible, el profesor valorará otras posibilidades. En cualquier caso, el examen se realizará de forma presencial en el aula, de manera simultánea con el resto de los estudiantes del grupo para garantizar la igualdad de condiciones para todos los asistentes.

Tercero. Estudiantes en aislamiento por prescripción de las autoridades sanitarias.

Los estudiantes en aislamiento a la espera de los resultados de la prueba diagnóstica COVID-19, se entiende que se encuentran en la circunstancia contemplada en la letra d) del artículo 37.1 del ROA. Se considera que el aislamiento es un “deber público inexcusable”, por lo que tienen derecho a que se les fije un día y hora diferente para la realización de la prueba antes del cierre de actas. Se hace un llamamiento a la responsabilidad de respetar el aislamiento, por razones de seguridad de la comunidad universitaria.



Cuarto. Estudiantes enfermos.

Los estudiantes enfermos a la espera de alta médica se encuentran en la circunstancia contemplada en la letra b) del artículo 37.1 del ROA (“Acreditación de enfermedad o accidente que inhabilite para la realización de la prueba). En consecuencia, tienen derecho a otra fecha de examen, antes del cierre de actas.

Quinto. Cierre de actas.En los supuestos contemplados en los apartados tercero y cuarto, en los que no fuese posible realizar el examen antes del cierre de actas, se buscaría una fecha antes del 5 de abril para el cierre de actas de la convocatoria extraordinaria del primer cuatrimestre y antes del 27 de julio para el cierre de actas de la convocatoria extraordinaria del segundo cuatrimestre y se modificaría el acta para introducir la calificación del estudiante afectado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del ROA.