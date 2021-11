Criminólogo, detective y profesor: “No quería entrar en la Policía sino ser independiente”

Diez años como criminólogo y detective. Siete como profesor, actualmente en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, dando diferentes materias dentro del grado en Criminología y amante del derecho, este es el perfil de Ricardo Vivas, director de la Agencia Global de Investigación de Valladolid.

No duda en confesar a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León que “ejerce la criminología por pasión” desde el punto de vista opuesto a la Policía. Él, como criminólogo, es el encargado de contrastar el informe policial en representación de la defensa, aunque, como detective, apoya la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y colabora siempre que es requerido.

Hablamos con él de sus tres pasiones, del mundo de la criminología y de su labor como docente, en la siguiente entrevista:

¿Cómo se decide un día y dice: “Quiero ser criminólogo”?

Ejerzo por vocación y con mucha pasión. A mí siempre me ha gustado como a la mayoría de la población de este país. Nos gustan las series, las películas y demás y te decides. Deseaba ser criminólogo pero no quería entrar en la Policía sino ser independiente.



¿Qué tuvo que estudiar?

Cuando yo lo estudié había diplomatura, no estaba el grado. Hice la diplomatura en Valladolid, luego la licenciatura en la Universidad de Alicante y después me especialicé, con un Máster en Análisis y Prevención del Crimen, en Elche, que era donde estaba el oficial. Toda esta formación la he complementado con numerosos cursos. En esta profesión te formas cada día.

¿Cuándo comienza a ejercer y cómo ha sido su carrera a lo largo de estos años?

Empecé a ejercer hace diez años por ver qué pasaba, sin tener mucha confianza. En esta profesión de criminólogo y detective nadie sabe cómo se va a comportar el futuro. No empecé diciendo: “Me voy a dedicar a esto”, sino: “A ver qué pasa”. Tuve un año de formación viajando por toda España y aprendiendo casos junto a otro profesional. No se nos daba mal, empezamos a tener más casos y nos quedamos aquí. El compañero con el que empecé sí que dio el salto a la Policía Nacional aunque tiene la puerta abierta, si quiere volver.

¿En qué consiste la perfilación criminal? ¿La realiza el criminólogo?

Tenemos un año de psicología criminal pero no somos psicólogos. Yo he completado dos años y medio de psicología y estaba intentando acabar la carrera pero por falta de tiempo es complicado. Me gustaría resaltar eso, que no somos psicólogos.

Las perfilaciones criminales, desde mi punto de vista, las deberían hacer un psicólogo junto a un criminólogo. La puede hacer un criminólogo y un psicólogo lo que pasa es que, opino, que o eres las dos cosas o tienes carencias. El psicólogo tiene carencia del conocimiento del delito, del delincuente, de la víctima. Y el criminólogo, aunque tenga un año de psicología criminal, cuenta con carencias porque no tiene la carrera de psicología.

En lo que respecta a la Policía, no suelen hacerse perfiles criminales porque no tienen prácticamente validez en los juicios.

¿Han hecho las series de televisión mucho daño a la labor de criminólogo?

Han hecho daño porque en las series de televisión el Policía es todo. Eres Policía, criminólogo, criminalista… abarca todo, pero en la realidad no es así. Lo bueno que tienen es que dan a ver la profesión. Si que es verdad que de no ser por esto quizás no entraría tanta gente en una carrera que está en auge y que este año ha empezado a ser pública en Valladolid. Ya no es solo la rama privada donde estamos nosotros, en la UEMC. La pública está enfocada mucho en el derecho. La UEMC lleva muchos más años. Estamos en la rama privada, y hay policías, abogados, médicos forenses, muchas prácticas… Pero es muy positivo que ya sea pública porque parece que así se introduce, más aún, en el mapa de titulaciones.

En la UEMC, al grado, que suma cinco años, hay que añadirle que antes lo daba como título propio.

¿Hay intrusismo en la profesión de criminólogo?

Mucho. Al no estar regulado antes como estudios de título propio, llegaba una persona, hacía un curso y firmaba un informe como criminólogo. En la profesión de detective esto no pasa porque además de serlo y de haberlo estudiado te tiene que dar de alta la Policía Nacional con una Tarjeta de Identidad Profesional. Hay menos posibilidades de intrusismo. En el caso del criminólogo no hay un carné. Tú has estudiado, como perito, y pones tus estudios como perito. El Código Civil dice que para ser perito no tienes que contar con una carrera universitaria sino ser experto en algo.

Ricardo atiende a El Español - Noticias de Castilla y León

Usted, como criminólogo privado, no va a la escena del crimen. ¿Cómo desarrolla su trabajo?

El criminólogo privado no va a la escena del crimen, va el policía. Nosotros trabajamos en papel. Muchas veces hemos acudido a hacer reconstrucciones. Vas a la zona a hacer la comprobación para contrastar el informe policial, tras ser contratados por la defensa del acusado.

¿Cómo comienza la revisión del crimen?

A nosotros nos contrata el abogado, no nos llama una persona diciendo: “He cometido un asesinato, defendedme”. Nos contrata el letrado, a veces nos llama antes de contar con el informe policial porque se está investigando o en periodo de instrucción, pero nosotros comenzamos a trabajar porque, en ocasiones, analizamos cámaras de vigilancia y demás para ir avanzando. Y luego, lógicamente, con el informe de la Policía. También podemos hablar con testigos, como criminólogos. El detective, en cambio, no puede trabajar en delitos de oficio, no puede mezclarse con la Policía, pero el criminólogo sí. Es otra de las grandes diferencias que tienen ambas profesiones. Pero, obviamente nunca interferimos en ninguna investigación policial.

¿Porcentaje de acierto en casos?

No es una cuestión de acertar o no acertar. Nosotros trabajamos y llegamos a una conclusión sea positiva o negativa para nuestro cliente. Que le valga a la defensa o no, no está en nuestras manos. Sí que es verdad que tenemos unos conocimientos amplios y que en la mayoría de las ocasiones vemos cosas que pueden ser más o menos relevantes pero que no estaban en el informe policial. Al final nuestra labor es pericial.

¿Su labor final cuál es?

Como criminólogo podría recrear y conocer quién ha sido el autor de un crimen, a partir de su perfil, pero yo lo que hago es defender a una persona que me contrata contrastando el informe policial. Existe también la figura del criminólogo corporativo que se está utilizando en grandes empresas.

¿Colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Colabora más el detective. Yo también ejerzo como detective. Desde que vemos un delito, presentamos nuestro informe por si nos lo requiere la Policía. Como criminólogos, hacemos el trabajo para nuestro cliente y esta no es la Policía, sino la defensa.

¿Qué siente cuándo hay crímenes que se prolongan en el tiempo y llegan a estar más de 10 años sin resolver?

Como criminólogos y apasionados nos gusta investigar todos los crímenes que se prolongan en el tiempo pero si no nos contratan los vemos como un espectador más.

¿Recuerda alguna acción como detective en la que haya colaborado con la Policía?

Si, como detectives, nos llama la Policía y nos dice que está con una investigación abierta a una persona, les facilitamos los informes y colaboramos. Toda la vigilancia y seguimiento que hemos hecho, la pueden utilizar. De hecho, se ha hecho. Hemos realizado vigilancia a alguna persona a la que seguíamos por un tema de custodia y al final cometía delitos y la Policía realizó las pertinentes detenciones.

La figura del criminólogo y la del detective no están separadas en España. El que estudia criminología es raro que trabaje y al final acaba por ser detective. Hay más trabajo como detective que como criminólogo en la actualidad.

¿Qué materia es la que más domina dentro de la criminología?

La materia que más se va a dominar siempre es la criminalistica. Es lo que más se va a presentar. En los informes de la Policía lo que más predomina es la criminalística y por eso nos tenemos que decantar por esta rama, aunque las nuevas tecnologías abren un abanico más grande y potente cada vez.

¿Tiene muchos casos abiertos en la actualidad?

Tenemos casos de homicidios, de violaciones, o de robos. Ahora llevamos ocho robos y otros delitos.

¿Cómo compagina esta labor de criminólogo con la de detective y la de profesor?

La de detective se puede compaginar porque tengo otros compañeros que trabajan conmigo y hacen esta labor. Salgo poco a la calle. El horario de un detective sería imposible de compatibilizar con las otras dos profesiones. Hay que hacer un seguimiento exhaustivo del caso. La de criminólogo sí, porque yo trabajo con papel. Puedo ir a clase y hacer los informes cuando vuelvo.

¿Con que labor se queda?

Con la de criminólogo y detective. La labor de profesor es pura pasión también. O te gusta o no te gusta. Me lo paso bien ejerciendo como docente y disfruto. Como me gusta, lo hago. La docencia la veo como un hobby. No lo hago por dinero sino porque me gusta realmente.

¿Qué les dice a sus alumnos como profesor?

Imparto muchas materias: Criminología, Derecho Probatorio, Seguridad Pública, Seguridad Privada y Conflictos Sociales. Es una carrera que se estudia con ganas y eso a mí me gusta y me motiva a seguir. Si vas por la rama pública, para ser policía es perfecto, pero si lo haces por la privada, como criminólogo hay menos trabajo como hemos venido hablando por lo que habría que complementarlo con la labor de detective privado.

El que se mete a criminólogo es por pasión. Las clases son muy gratificantes porque están muy atentos. Es vocacional. Te preguntan en la mayoría de los casos por inquietudes sobre criminalística. Y les gusta mucho también las prácticas, por ejemplo, de vigilancias y seguimientos. Hacemos juicios reales en la UEMC, con recogidas de huellas y el juicio como tal. Cada uno con su rol de abogado, fiscal, etc. Tienen muchos conocimientos de derecho. Me gusta la universidad en la que ejerzo por la forma que tiene de trabajar.

¿Cómo ve el futuro de la criminología? También se ha implantado el grado en la UVa, como ha señalado anteriormente.

Creo que eso ha venido genial y que no interfiere en el trabajo que se hace en la UEMC. Este año hemos tenido los mismos alumnos. Pienso que lo ideal es que una carrera siempre esté por las dos ramas. Comparas lo que te ofrece una y otra y eliges. La privada te puede ofrecer más prácticas, más conferencias, y actividades complementarias. Ahí hay que elegir.

En cuanto al futuro de la criminología espero que vayamos a más. La profesión de detective así lo ha hecho. Hace unos años solo nos dedicábamos a infidelidades y ahora no hacemos prácticamente seguimientos, en verano alguna. Ahora, sobre todo, son modificaciones de medidas con menores y bajas laborales.

Espero que la labor del criminólogo, en el futuro, aumente y nos vayamos pareciendo a otros países.

