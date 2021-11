El PP desvela que Europa "sí" permite usar los fondos Next Generation para el soterramiento

Hay posibilidad de optar a fondos Next Generation para el soterramiento. Así lo ha manifestado hoy la presidenta del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Pilar del Olmo, quien ha hecho esta aseveración tras recibir una carta de la Comisión Europea aclarando, según ella, que así lo han explicado. La misiva responde a una pregunta que hizo el PP el pasado 10 de agosto respecto a este tema y que hoy ha desvelado Del Olmo.

Así, la líder del Pp ha indicado que en su carta preguntaron a la presidenta del Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por este asunto. “En Valladolid se produce un debate sobre la posibilidad o no de que estos fondos pudieran dedicarse al soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad” y por eso preguntaron a Der Leyen por esta opción.

La respuesta leída por Del Olmo ha sido que “con respecto a su pregunta específica, en particular los componentes 1 y 6 del Plan español de Recuperación y Resiliencia, prevén reformas e inversiones en el ámbito de la movilidad sostenible. Esto incluye el desarrollo de la red ferroviaria española incluyendo la modernización y mejora de los corredores principales de la red transeuropea de transportes existentes y de la red no básica. La inversión 1 del componente 6 menciona explícitamente a Valladolid como uno de los varios corredores de la red básica que recibirán apoyo del mecanismo de recuperación y resiliencia. Las acciones que se deben emprender pueden incluir obras en andenes, vías señales de tráfico y estaciones entre otros”. Es decir, no descarta que se pueda hacer el soterramiento”.

Siempre a favor de soterrar las vías

En ese sentido Pilar del Olmo ha explicado que su reiteración a la hora de solicitar el soterramiento en los últimos meses viene provocada porque aunque “en el primer pleno que se celebró en esta legislatura defendí que nosotros siempre hemos apostado por el soterramiento, también dije que no entraríamos en debates estériles y vigilaríamos lo que iba sucediendo”.

Para Del Olmo la situación ha cambiado porque “el debate del soterramiento no es estéril y en este momento hay dinero de Europa para poder hacer infraestructuras”. Incluso ha subrayado que “el alcalde siempre ha alegado que no se hacía el soterramiento porque no había dinero y existía una deuda, pero esto ya no es cierto. Nos dijo que estos fondos no financiaban infraestructuras y lo que entendemos es que tenía mala información. Luego nos dijo que los proyectos había que acabarlos antes de 2022, otra mala información y después que les dijéramos en que punto se contemplaba dentro de los fondos y también se lo dijimos”.

Una serie de respuestas que ha considerado que se dan porque “les falta información o mienten, igual de grave en ambos casos”. Por eso ha indicado que “el equipo de gobierno vive en el mundo de Pinocho y a alguno le va a crecer la nariz”.

Del Olmo ha añadido que, además, “nos hemos reunido discretamente con 17 colectivos de la ciudad y la mayoría está a favor del soterramiento. Incluso con la Plataforma Ciudadana a favor del Soterramiento con la que, a pesar de diferencias ideológicas, coincidimos en el objetivo”.

Sigue los temas que te interesan