Cuentan los recuerdos que el Palacio de Pimentel, sede de la Diputación Provincial de Valladolid y lugar en el que Isabel de Portugal dio a luz a Felipe II, alberga una de las más contemporáneas anécdotas, pese a anotar su fecha en un 21 de mayo del lejano año 1527. ‘El Prudente’, hijo de Carlos I, lo fue desde sus primeros instantes de vida, cuando, pese a la idea inicial de bautizar al futuro monarca en la parroquia de San Martín, a escasos minutos a pie del Palacio, primó el designio de sus progenitores de hacerlo en San Pablo.

Hoy, cuelgan unas cadenas en la ventana del centro neurálgico de las decisiones políticas, culturales y de toda índole que repercuten sobre la provincia pero, entonces, como si de la más bucólicas de las escenas se tratase, Felipe II fue sacado, a hurtadillas, por esa ventana al no poder salir por la puerta principal de entrada a las regias dependencias.

Más allá de lo rocambolesco, no fue un acto sin mayor relevancia ya que puso de manifiesto un enfrentamiento entre la Corona y la Iglesia, al no aceptar la primera un mandato eclesiástico por considerar San Martín como no apta para que su vástago fuera regado con el agua bendita.