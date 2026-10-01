La Guardia Civil interviene alrededor de 1.500 artículos falsificados destinados a su venta durante las fiestas de San Saturio Guardia Civil

San Saturio se queda sin 1.500 falsificaciones: ropa, camisetas de fútbol de Ferrán, bolsos de lujo y zapatillas

La Guardia Civil de Soria ha intervenido alrededor de 1.500 artículos falsificados que, según la investigación, iban a ser puestos a la venta durante las fiestas de San Saturio.

Cuatro personas han sido investigadas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial.

La mercancía intervenida incluye prendas de vestir, equipaciones deportivas, bolsos y zapatillas de conocidas marcas, incluidas algunas firmas de lujo. El valor de los productos originales equivalentes superaría los 150.000 euros en el mercado lícito.

La actuación se enmarca en los dispositivos establecidos por la Guardia Civil con motivo de las fiestas patronales de la capital soriana para prevenir posibles delitos contra la propiedad industrial.

Los agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Soria, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), desplegaron durante la mañana varios controles simultáneos en distintos puntos de los alrededores de Soria.

Entre las 8.00 y las 9.00 horas, los agentes dieron el alto a tres vehículos mixtos que transportaban una importante cantidad de artículos presuntamente falsificados. Sus responsables explicaron que se dirigían a las fiestas de San Saturio y que contaban con autorización para instalar puestos de venta ambulante en Soria, donde tenían previsto comercializar la mercancía.

Los tres vehículos y sus ocupantes fueron trasladados a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria. Allí se llevó a cabo un examen detallado de los productos, así como su recuento y valoración.

Tras las comprobaciones, los tres responsables fueron investigados por sendos delitos contra la propiedad industrial y la mercancía quedó intervenida.

La operación permitió localizar además otros dos envíos de paquetería dirigidos al responsable de un puesto de venta ambulante en Soria.

Los paquetes contenían una cantidad importante de bolsos presuntamente falsificados de marcas de reconocido prestigio. Tras las comprobaciones, una cuarta persona fue investigada por un presunto delito contra la propiedad industrial.

En total, los agentes se han incautado de unas 1.500 falsificaciones. Entre ellas hay sudaderas y otras prendas de conocidas marcas, camisetas y equipaciones de distintos equipos de fútbol, bolsos de firmas de lujo y zapatillas de primeras marcas.

La Guardia Civil señala que el valor de los productos originales equivalentes a los intervenidos superaría los 150.000 euros si se comercializaran en el mercado lícito.

Las diligencias instruidas serán puestas a disposición de la autoridad judicial de guardia.