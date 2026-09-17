El 'caso Fuentona', el del Ayuntamiento de Soria, se enquista: el secreto se prorroga un mes más y ya van tres veces

La sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado prorrogar durante un mes más el secreto de las actuaciones del denominado caso Fuentona.

La investigación abierta tras el registro practicado el pasado 23 de junio en el Ayuntamiento de Soria y que se saldó con siete personas detenidas, entre ellas la entonces concejala de Turismo y Medio Ambiente, Yolanda Santos.

La nueva prórroga comenzará el próximo 22 de septiembre y mantendrá bajo reserva las actuaciones hasta finales de octubre.

En su resolución, el Tribunal señala que la complejidad de las diligencias de investigación practicadas y acordadas hasta la fecha ha impedido completarlas dentro del plazo inicialmente establecido y de las sucesivas ampliaciones acordadas.

El auto considera, además, que persisten las razones que llevaron a declarar el secreto de las actuaciones y que resulta necesaria una nueva prórroga para evitar que pueda comprometerse «gravemente» el resultado de la investigación.

La resolución añade que el carácter secreto de las diligencias constituye un elemento inherente a la naturaleza de las medidas de investigación que todavía permanecen en curso.

Once horas de registro en el Ayuntamiento

Hay que recordar que el caso Fuentona arrancó el 23 de junio, cuando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria, con apoyo técnico de la Unidad Central Operativa (UCO), llevó a cabo un registro de alrededor de once horas en distintas dependencias del Ayuntamiento de Soria.

Los agentes realizaron además otras dos entradas y registros en domicilios particulares relacionados con la investigación. La operación concluyó con siete personas detenidas, que posteriormente quedaron en libertad.

Entre los arrestados se encontraba Yolanda Santos, que en aquel momento ejercía como concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria y que posteriormente renunció a su acta de concejala.

La investigación judicial analiza presuntas irregularidades vinculadas a contratos municipales y la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Tres prórrogas del secreto

La causa permanece bajo secreto desde el inicio de las actuaciones. El Tribunal acordó una primera prórroga el pasado 22 de julio y una segunda con efectos desde el 22 de agosto. Ahora, con la nueva resolución, la reserva se prolongará durante un mes más, hasta finales de octubre.

Durante la instrucción, el Tribunal aceptó asimismo la personación de Vox y, posteriormente, del Partido Popular como acusaciones populares en el procedimiento.