La remodelación de la estación de tren de Soria, un paso más cerca: adjudicado el contrato por 4,5M € para iniciar las obras

Aunque los plazos dados van con retraso, la remodelación de la estación de trenes de Soria parece que avanza. Y es que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de ADIF, ha adjudicado por fin el contrato para iniciar la actuación que implicará una inversión cercana a los 4,5 millones de euros.

Los trabajos consistirán en la reforma del interior del actual edificio de viajeros y también recuperará su memoria arquitectónica y el aspecto exterior del diseño original.

La adjudicación estará próximamente publicada en la plataforma de contratación del Estado, donde podrá ser consultada.

El proyecto incluye la mejora de la plaza de acceso a la estación, donde se reorganizará el tráfico rodado y peatonal, además de reubicarse la zona de aparcamiento, con una capacidad para 50 plazas.

De la misma forma, también se contempla la adecuación general del entorno del edificio de viajeros, que incluye actuaciones exteriores en los edificios colindantes y la mejora del muro-límite de la estación con la carretera de Madrid.

Vestíbulo más amplio

La remodelación en el interior del edificio de viajeros tiene como finalidad mejorar sus flujos de tránsito y dar cabida a los servicios vinculados a la actividad ferroviaria.

Con este objetivo, el vestíbulo principal de acceso se reubicará en las tres crujías centrales del inmueble, potenciando la simetría del recinto y la conexión directa con los andenes mediante los tres huecos centrales originales.

Esto permitirá que el nuevo vestíbulo sea más amplio y diáfano, redistribuyéndose el resto de las estancias en los extremos aledaños para conseguir una mayor permeabilidad interior.

La zona oeste albergará las áreas de atención al cliente y venta de billetes, así como la cafetería, que se independizaba hasta ahora de la estación, y se abre hacia la zona lateral, dando cabida a un amplio espacio de terraza.

Por otro lado, la zona este dispondrá de un nuevo núcleo de aseos, adaptado a personas de movilidad reducida, y la comunicación vertical con la primera planta, a través de un ascensor y escaleras.

Planta primera, convertida en hostel

Entre las principales novedades del proyecto se encuentra la modificación del uso de la primera planta, que tendrá finalidad comercial acogiendo un servicio de alojamiento en modalidad de hostel.

El espacio será reordenado completamente y albergará hasta nueve habitaciones y dos amplios núcleos de aseos y vestuarios, que estarán organizados alrededor de un pasillo central que comunica la planta de lado a lado.

De la misma manera, dispondrá de espacios comunes de descanso, tanto exterior como interior, para aprovechar la recuperación de las terrazas externas.

Recuperación de la memoria arquitectónica

Por último, los trabajos recuperarán el aspecto exterior del edificio diseñado por Gutiérrez Soto e inaugurado en 1929.

Los revocos serán eliminados para permitir el afloramiento de la piedra original y se recuperarán las terrazas originales, lo que conllevará la supresión de las alas construidas sobre ellas.

También se ejecutará una nueva cubierta similar a la original, se recuperarán los arcos de medio punto en los huecos de la planta baja y se abrirán los de la fachada en la planta superior para dotarlos de mayor proporción vertical.

Todas las carpinterías de la fachada serán renovadas y las marquesinas rehabilitadas, recuperando la imagen de las primigenias.