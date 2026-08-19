Los cuatro jóvenes fallecidos en el trágico accidente de la N-122 en Zaragoza regresaban de un campamento en Soria

Los cuatro jóvenes fallecidos y el quinto ocupante del vehículo, herido muy grave, en el accidente de la N-122 en Bulbuente (Zaragoza) estaban regresando a sus casas, en la capital aragonesa, después de pasar unos días en un campamento en Salduero (Soria).

Las víctimas mortales y el superviviente del accidente estaban estrechamente vinculados a la asociación YMCA Zaragoza, que, precisamente, es la que ha hecho pública esta información en redes sociales.

En este sentido, han explicado que las víctimas mortales y el quinto ocupante del turismo habían estado visitando a sus compañeros de YMCA en la colonia de verano de la asociación en la provincia soriana.

Los cinco jóvenes, de entre 18 y 21 años, pertenecían a la Escuela de Liderazgo de la asociación. El accidente que les costó la vida a cuatro de ellos se produjo a las 09:40 horas del pasado lunes, 17 de agosto, en el punto kilométrico 66,8 de la N-122, una de las carreteras más mortales de España.

El turismo en el que viajaban colisionó frontalmente contra un camión, provocando la muerte de cuatro de ellos y un herido que se encuentra en estado muy grave, siendo evacuado en helicóptero hasta un centro hospitalario.

Ahora, en YMCA Zaragoza lloran la pérdida de las cuatro víctimas y esperan que el quinto ocupante pueda recuperarse de las heridas. Para la asociación, ha sido una "noticia durísima" con la que "cuesta mucho encontrar palabras".

En sus redes sociales, se han mostrado "devastados" y han recalcado que, "aunque resulta imposible proporcionar consuelo ante tan trágica pérdida, estamos haciendo lo posible para acompañar a sus familias, amigos y compañeros".

Desde la asociación han explicado que la mayor parte de ellos "llevaban muchos años vinculados con YMCA", siendo partícipes de los programas escolar y de ocio, además de en campamentos y colonias urbanas.

Fue cuando cumplieron la mayoría de edad, a los 18 años, cuando decidieron "continuar comprometidos como voluntarios en los mismos programas en los que habían participado como niños y adolescentes para apoyar a las nuevas generaciones".

Precisamente, de su labor destacan que han sido "un ejemplo, apoyo e inspiración para otros niños y niñas". Por todo ello, desde YMCA han querido mostrar su agradecimiento "por tanto que han compartido" y han trasladado que su "cariño eterno está con ellos y con sus seres queridos".