Detenido en Soria un ciudadano rumano con una orden europea de detención en vigor

La Policía Nacional ha detenido en la localidad soriana de Lubia a un ciudadano de nacionalidad rumana sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

Había sido emitida por las autoridades de su país por su presunta implicación en varios delitos contra la propiedad.

La actuación se produjo después de que la Comisaría Provincial de Soria recibiera información que situaba al reclamado en la provincia.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron diversas gestiones de localización que culminaron el pasado 28 de julio con su identificación y arresto en la zona de Lubia.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a las dependencias de la Comisaría Provincial de Soria, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para iniciar los trámites previstos en el procedimiento de entrega a las autoridades rumanas.

La Policía Nacional recuerda que mantiene una labor permanente de localización, identificación y detención de personas reclamadas por la justicia, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Este trabajo se desarrolla en coordinación con organismos policiales y judiciales de distintos países, lo que permite ejecutar órdenes de búsqueda y captura de personas acusadas o condenadas por diferentes delitos.

Según destacan desde el cuerpo policial, esta colaboración internacional contribuye a garantizar el cumplimiento de la ley, reforzar la seguridad ciudadana y evitar que quienes tratan de eludir la acción de la justicia encuentren refugio en otros países.