Baja a nivel 0 el incendio de Retortillo-La Mierla ante su evolución "muy favorable" a la extinción

La Junta de Castilla y León rebajó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio de Retortillo-Guadalajara-La Mierla, en el área de la provincia de Soria, al desaparecer las causas que motivaron la declaración, debido a la evolución "muy favorable" de la extinción, según Inforcyl.

El fuego, que ha afectado en Soria por la densa nube de humo que se desplazó por el sur de la provincia, ya permitió esta mañana, sobre las 10:40 horas, el traslado de los 31 usuarios de la residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria, que el pasado lunes fueron evacuados a la residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón.

Junto a ellos regresaron también dos vecinos de la localidad con grado tres de dependencia que se sumaron a la evacuación. El traslado se llevó a cabo con medios adaptados a las necesidades de los mayores.

A los recursos propios de la Junta, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, se sumaron medios de la Diputación Provincial y la colaboración del personal de la residencia de Retortillo de Soria.

Por su parte, los 28 vecinos de Barcones que permanecían alojados en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional de Almazán regresaron a sus domicilios tras la cena de ayer, una vez levantada la medida de evacuación acordada por el Cecopi de Soria.