Los vecinos del pueblo soriano de Barcones vuelven a sus casas tras la evolución del feroz incendio de La Mierla

El Cecopi de Soria se ha reunido esta tarde del miércoles, 22 de julio a las 18:00 horas, para examinar la situación actual del incendio de La Mierla, en Guadalajara, que también ha afectado a Castilla y León.

Se ha acordado levantar la medida de evacuación de Barcones, por lo que los vecinos podrán volver a sus casas.

No obstante, al objeto de favorecer la vuelta y de forma voluntaria, los 28 vecinos de Barcones acogidos en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almazán podrán continuar en el centro hasta mañana tras el servicio de desayuno.

También se ha acordado levantar, a partir de mañana y si las condiciones no cambian de manera determinante, la medida de evacuación de los residentes (31) de la Residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria, que el pasado día 20 fueron trasladados a la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón, junto con otros tres vecinos de dependencia con reconocido grado tres de dependencia.

Para organizar el traslado en medios adecuados, como se hizo en el traslado inicial, ya se ha informado a los responsables de la Junta de Castilla y León (Consejería de Sanidad y Bienestar Social) y de la Diputación Provincial, que colaboró.

El incendio continúa en índice de gravedad potencial (IGR) 2 y el frente permanece a entre cinco y siete kilómetros del límite provincial. Aunque la evolución del fuego ha sido cambiante a lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas han mejorado y favorecen las labores de control y extinción, si bien las autoridades mantienen la cautela por las dimensiones del incendio, según destacó la Delegación Territorial.

El operativo de Infocal de Castilla y León se reforzó con los medios que estaban destinados en el incendio de Selas, también en la provincia de Guadalajara, en coordinación con Infocam de Castilla-La Mancha, con el objetivo de aprovechar la ventana de condiciones meteorológicas favorables prevista para esta noche y reforzar los trabajos de extinción.

Durante la jornada, el director general de Prevención y Extinción de Incendios, Ángel Sánchez, y la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, visitaron el Puesto de Mando Avanzado instalado en Barcones y se desplazaron posteriormente a Condemios de Arriba (Guadalajara), donde conocieron la evolución del incendio junto a los responsables y efectivos de Infocal desplegados en la zona.

35,7 kilómetros de líneas defensivas

Los trabajos realizados por el Operativo Infocal de la Junta de Castilla y León en el incendio de La Mierla alcanzan 35,7 km de líneas defensivas

En cuanto a la situación del incendio de La Mierla, en lo que respecta a la zona más próxima a Castilla y León, hay que decir que, en línea recta, se mantiene a una distancia de unos 5 a 7 km del límite provincial de Soria y alrededor de 16 km del límite de Segovia.

Los trabajos del operativo Infocal desde el lunes, en el límite de ambas comunidades, “han sido efectivos y ha permitido cerrar una parte de la cabeza del incendio”.

En concreto, los convoyes de Castilla y León “han conseguido cerrar 18,1 km con maquinaria pesada, 14,3 km realizados con ataque directo y línea manual y 2,6 km con fuego técnico”.

En lo que respecta a la parte en la que trabaja el operativo Infocal de Castilla y León la evolución “ha sido cambiante a lo largo del día, aunque se esperan una mejoría en las condiciones meteorológicas que favorezcan los trabajos de extinción, con las cautelas que supone un incendio de estas dimensiones”.

Las actuaciones se desarrollan siempre coordinadas con las del operativo Infocam de Castilla-La Mancha y bajo su dirección. Se espera que esta noche se abra una nueva ventana de oportunidad por la mejora de las condiciones climatológicas.