Detenido en Soria Domenico Paviglianiti, el 'jefe de los jefes' de la mafia calabresa: vivía con gran discreción

Momento de la detención de Domenico Paviglianiti en Soria PN

Un jefe de la mafia calabresa en Soria. Puede sonar a película de Torrente, pero es así. La Policía Nacional ha detenido en la ciudad castellana a Domenico Paviglianiti.

O lo que es lo mismo, uno de los máximos dirigentes de la mafia calabresa conocida como la 'Ndrangheta y uno de los delincuentes más buscados por la Justicia italiana.

Sobre él pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega por presuntos delitos contra las personas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según ha confirmado fuentes de la operación a este medio.

Las autoridades italianas lo consideraban uno de los prófugos más peligrosos del país y, que se enfrenta a 19 años de prisión.

No era la primera vez que Paviglianiti era arrestado en España. Ya había sido detenido en 1996 y nuevamente en 2021.

La operación ha sido dirigida por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional dentro del proyecto ICAN de Interpol, una iniciativa internacional para combatir a los principales miembros de la mafia italiana.

La investigación se ha desarrollado durante varios meses en estrecha colaboración con la Guardia di Finanza de Reggio Calabria.

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Las pesquisas apuntaban a que Paviglianiti podría estar escondido en la provincia de Soria. Tras confirmar esa posibilidad, el pasado viernes 26 de junio los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio donde presuntamente se ocultaba.

Finalmente, fue localizado y detenido por efectivos de la UDYCO Central con la colaboración de funcionarios de la Comisaría Provincial de Soria.

Según la investigación, el capo mafioso vivía con gran discreción y contaba con la protección de guardaespaldas para evitar ser localizado.

Su paradero pudo ser descubierto gracias a las intervenciones telefónicas autorizadas y al seguimiento de personas de su entorno.